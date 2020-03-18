Откат из Приморского океанариума оценили в три года колонии и 10 млн рублей штрафа

Приморский краевой суд оставил в силе приговор бывшему замдиректору ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Владимиру Никитину, вынесенный ему Фрунзенским райсудом Владивостока

Бывший заместитель директора федерального государственного унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление» управления делами президента РФ (ФГУП РСУ) Владимир Никитин приговорен к трем годам лишения свободы за организацию коммерческого подкупа. Как установил суд, Никитин предложил своему коллеге Дмитрию Мингалеву получать от субподрядчиков строительства объектов Приморского океанариума откаты в размере 10% стоимости договоров. Подельники успели получить 2 млн руб. Ранее Мингалев был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Приморский краевой суд оставил в силе приговор бывшему замдиректору ФГУП РСУ Владимиру Никитину, вынесенный ему Фрунзенским райсудом Владивостока в ноябре прошлого года. Никитин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 204 УК РФ (организация коммерческого подкупа). В качестве наказания ему назначено 3 года колонии общего режима и штраф в размере 10 млн руб. Бывший менеджер ФГУП РСУ настаивал на невиновности и обжаловал решение суда первой инстанции.

Владимир Никитин является вторым фигурантом дела об откатах при строительстве объектов Приморского океанариума на острове Русский во Владивостоке. В ноябре 2015 года другой замдиректора ФГУП РСУ Дмитрий Мингалев был приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима и выплате штрафу в размере 10 млн руб.

Уголовное дело в отношении Мингалева слушалось в особом порядке судопроизводства: менеджер признал себя виновным в совершении преступления, которое ему инкриминировалось – коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 204 УК РФ). По данным следствия, в апреле 2015 года Владимир Никитин, замдиректора ФГУП РСУ, которое являлось генподрядчиком строительства научно-образовательного комплекса) Приморский океанариум, предложил своему коллеге Мингалеву на постоянной основе получать от субподрядных организаций откаты за содействие в заключении с ними договоров на выполнение строительных работ на объекте. Тот согласился и, в свою очередь, предложил гендиректору ООО «НПО “Технопарк”» взамен на заключение с ФГУП РСУ договора на строительно-монтажные работы по озеленению и благоустройству территории океанариума выплатить ему 10% суммы контракта. Стороны пришли к соглашению, и после того, как по договору со счета ФГУП РСУ был перечислен аванс в размере 33 млн руб., субподрядчик вернул 2 млн руб. (всего сумма отката должна была составить 5 млн руб.). Как полагает следствие, деньги два замдиректора ФГУП РСУ поделили между собой. Махинация была раскрыта после того, как представитель субподрядчика сообщил о вымогательстве приморским чекистам. 9 мая 2015 года два заместителя директора ФГУП РСУ были задержаны во Владивостоке.

Уголовное дело в отношении Владимира Никитина из-за его болезни было выделено в отдельное производство.

Напомним, 3 марта текущего года бывший директор ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" управления делами президента РФ Андрей Поплавский приговорен к 12 годам лишения свободы за растрату на сумму 1,1 млрд руб. и получении от коммерческих структур около 145 млн руб. в качестве коммерческого подкупа при строительстве Приморского океанариума.

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» Дальневосточного отделения РАН, как указано на его сайте, построен по поручению президента РФ. Общая площадь экспозиционного корпуса превышает 37 тыс. кв. м. В девяти постоянных экспозициях установлено 135 аквариумов, общий объем воды в них — 15 тыс. куб. м. Приморский океанариум — третий по величине океанариум мира, утверждается на его сайте. Официальное открытие комплекса с участием президента Путина состоялось 3 сентября 2016 года в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Изначально объект планировалось открыть к началу саммита АТЭС, который прошел в сентябре 2012 года. 13 ноября 2014 года в ходе визита во Владивосток президент РФ Владимир Путин посетил океанариум и остался крайне недоволен увиденным, после чего долгостроем занялись правоохранительные органы.

Фото с сайта primocean.ru

Алексей ЧЕРНЫШЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток