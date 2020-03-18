www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.89 р. 100 JPY: 69.23 р.
EUR: 82.31 р. 10 CNY: 10.54 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Откат из Приморского океанариума оценили в три года колонии и 10 млн рублей штрафа

18 Марта 2020, 14:53 | Приморье

Приморский краевой суд оставил в силе приговор бывшему замдиректору ФГУП «Ремонтно-строительное управление»  Владимиру Никитину, вынесенный ему Фрунзенским райсудом Владивостока

Бывший заместитель директора федерального государственного унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление» управления делами президента РФ (ФГУП РСУ) Владимир Никитин приговорен к трем годам лишения свободы за организацию коммерческого подкупа.  Как установил суд, Никитин предложил своему коллеге Дмитрию Мингалеву получать от субподрядчиков строительства объектов Приморского океанариума откаты в размере 10% стоимости договоров. Подельники успели получить 2 млн руб. Ранее Мингалев был приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Приморский краевой суд оставил в силе приговор бывшему замдиректору ФГУП РСУ Владимиру Никитину, вынесенный ему Фрунзенским райсудом Владивостока в ноябре прошлого года.  Никитин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 204 УК РФ (организация коммерческого подкупа). В качестве наказания ему назначено 3 года колонии общего режима и штраф в размере 10 млн руб.  Бывший менеджер ФГУП РСУ настаивал на невиновности и обжаловал решение суда первой инстанции.

Владимир Никитин является вторым фигурантом дела об откатах при строительстве объектов Приморского океанариума на острове Русский во Владивостоке. В ноябре 2015 года другой замдиректора ФГУП РСУ Дмитрий Мингалев был  приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима и выплате штрафу в размере 10 млн руб. 

Уголовное дело в отношении Мингалева слушалось в особом порядке судопроизводства: менеджер признал себя виновным в совершении преступления,  которое ему инкриминировалось – коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 204 УК РФ).  По данным следствия, в апреле 2015 года Владимир Никитин, замдиректора ФГУП РСУ, которое являлось генподрядчиком строительства научно-образовательного комплекса) Приморский океанариум,  предложил своему коллеге Мингалеву на постоянной основе получать от субподрядных организаций откаты за содействие в заключении с ними договоров на выполнение строительных работ на объекте. Тот согласился и, в свою очередь, предложил гендиректору ООО «НПО “Технопарк”» взамен на заключение с ФГУП РСУ договора на строительно-монтажные работы по озеленению и благоустройству территории океанариума выплатить ему 10% суммы контракта. Стороны пришли к соглашению, и после того, как по договору со счета ФГУП РСУ был перечислен аванс в размере 33 млн руб., субподрядчик вернул 2 млн руб. (всего сумма отката должна была составить 5 млн руб.). Как полагает следствие, деньги два замдиректора ФГУП РСУ поделили между собой. Махинация была раскрыта после того, как представитель субподрядчика сообщил о вымогательстве приморским чекистам.  9 мая 2015 года два заместителя директора ФГУП РСУ были задержаны во Владивостоке. 

Уголовное дело в отношении Владимира Никитина  из-за его болезни было выделено в отдельное производство.

Напомним, 3 марта текущего года бывший директор ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе"  управления делами президента РФ Андрей Поплавский приговорен к 12 годам лишения свободы за растрату на сумму 1,1 млрд руб. и получении от коммерческих структур около 145 млн руб. в качестве коммерческого подкупа  при строительстве Приморского океанариума.

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» Дальневосточного отделения РАН, как указано на его сайте, построен по поручению президента РФ. Общая площадь экспозиционного корпуса превышает  37 тыс. кв. м. В девяти постоянных экспозициях установлено 135 аквариумов, общий объем воды в них — 15 тыс. куб. м. Приморский океанариум — третий по величине океанариум мира, утверждается на его сайте. Официальное открытие комплекса  с участием президента Путина состоялось 3 сентября 2016 года в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Изначально объект планировалось открыть к началу саммита АТЭС, который прошел в сентябре 2012 года. 13 ноября 2014 года в ходе визита во Владивосток президент РФ Владимир Путин посетил океанариум и остался крайне недоволен увиденным, после чего долгостроем  занялись правоохранительные органы.

Фото с сайта primocean.ru

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: приморский океанариум  подкуп  суд  технопарк 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]