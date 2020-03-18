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В торговых сетях Приморья товары по всем группам в наличии, роста цен не зафиксировано
18 Марта 2020, 14:49 | Приморье
Повода для ажиотажного спроса на продукты нет. Вопрос о запасе продовольственных товаров на территории края в период распространения коронавирусной инфекции рассмотрели на совещании под руководством заместителя председателя регионального Правительства Константина Шестакова в среду, 18 марта.
В совещании приняли участие руководители крупных торговых сетей, минпромторга и минсельхоза Приморского края.
По словам представителей торговых сетей, за последние три дня вырос спрос на товары первой необходимости и бакалею, но ажиотажа на них нет.
«Мы сравнили последние три дня продаж со средними дневными продажами среднестатистического месяца. В связи с повышением курса доллара есть повышенный спрос на сахар», – сказала коммерческий директор «Фреш 25» Наталья Тихая.
Генеральный директор «Реми» Дмитрий Сулеев подтвердил спрос на товары длительного пользования, которыми можно запастись. По его мнению, связано это с мощной информационной волной из других городов.
«Случаи до анекдотических. Например, мужчина просил продать ему 900 килограммов сахара. Сейчас поставщики не отказывают нам в заявках, у “Доброфлота” мы готовы приобрести консервов сайры на 9 миллионов рублей», – отметил он.
Константин Шестаков подчеркнул, что нужно обеспечить постоянное наличие в магазинах наиболее востребованных товаров.
Также представители минпромторга Приморья проинспектировали наличие продуктов в торговых сетях во Владивостоке.
«В наличии товары по всем группам, перебоев в поставках и роста цен нет, действуют различные акции», – заключили специалисты.
Так, в «Реми» килограмм приморского риса стоит 52,9 рубля, гречка – 54,9 рубля, сахар – 35,9 рубля. Во «Фреш 25» банку говяжьей тушенки можно приобрести за 85 рублей.
Фото автора и Дениса Нагаева
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Теги: коронавирус торговые сети цены торговля
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