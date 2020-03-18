В поля выходить некому

Приморцы отвыкли работать в сельском хозяйстве, а китайцы и корейцы оказались под запретом

Первый весенний месяц – время активной подготовки к предстоящей посевной. Именно сейчас расписываются планы, определяются графики и объемы предстоящих работ на полях, докупается все необходимое для успешного начала сезона. Уже названы планируемые общие цифры по площадям посевов в Приморье в этом году. Эти площади, как и ожидалось, вырастут на несколько процентов. И все бы было в этой ежегодной предпосевной рутине как всегда, если бы не одно обстоятельство – резкое сокращение рабочих на полях. Причина очевидна: сельское хозяйство в крае в этом году осталось без иностранной рабочей силы, со всеми вытекающими последствиями.

Собственно, далеко идущих последствий складывающейся ситуации предсказать пока не берется никто. Многие хозяйства сейчас просто ждут, когда ситуация станет более понятной, снизится напряжение в связи с объявленной пандемией, и вернется в прежнее русло поток иностранцев в Россию. Но проблема в том, что сроки посевной ждать не могут. И сколько в итоге реально будет засеяно гектаров имеющейся в распоряжении хозяйств рабочей силой в случае, если границу не откроют до 1 апреля, сегодня неизвестно.

На полях должны работать жители сел

Стоит отметить, что сокращение иностранной, прежде всего китайской, рабочей силы на приморских полях поставило в тупик далеко не все хозяйства края. Да и само это сокращение началось не в этом году. Заместить китайцев местными работниками пытаются на протяжении чуть ли не десяти лет. По крайней мере, первые попытки сокращения квот были предприняты сразу после саммита АТЭС. Тогда три года подряд урезали квоты на привлечение иностранцев в сельское хозяйство. Потом эта практика была приостановлена в связи с возникшими угрозами сокращения посевов из-за нехватки рабочих рук. И вот новый губернатор решил ее возобновить. Причем не просто продолжить сокращать, а решить вопрос самым кардинальным образом - буквально в ближайшие годы обнулить квоты. На полях должны работать жители сел, объяснял свое решение губернатор.

Последний раз, когда квоты согласовывались для сельского хозяйства, был прошлый год. Некоторым хозяйствам тогда удалось согласовать большее количество рабочих, чем они привлекли в том же прошлом году. В этом случае право привлечь оставшееся количество иностранной рабочей силы переходит на следующий год. Таким образом, в этом году должны были приехать на полевой сезон последние рабочие по последней выданной квоте. Но тут грянул короновирус.

- У нас основная заявка была согласована на 150 человек, - говорит Сергей КИМ, руководитель овощеводческого предприятия ООО «Вондо» в Октябрьском районе. – Мы в прошлом году использовали только 50 человек. На этот год у нас перешло право привлечь 100 рабочих. Но успели заехать до перекрытия границы только бригадиры из Китая. Мы пытаемся найти рабочих узбеков сейчас, но пока безуспешно. Если вопрос с рабочей силой не решится, то будем сокращать посевы вдвое. Мы в основном арендовали землю, поэтому сейчас возникнут проблемы и у арендодателей. Китайцев нет. И непонятно, кому можно сдать в аренду освободившиеся гектары. Местных рабочих найти сложно.

Пытается решить проблему дефицита рабочих и овощеводческое предприятие ООО «Альфа» в том же Октябрьском районе. Но пока удалось найти только двух узбеков. Если до начала посевной не удастся согласовать все вопросы с фирмой-поставщиком рабочих из Узбекистана, то и это хозяйство будет сокращать свои площади. А в целом, как пояснили местные специалисты, сокращение производства овощей в Октябрьском районе, если не изменится ситуация в ближайшие пару недель, будет почти в два раза. Несколько лучше выглядит ситуация с посевами картофеля. Сокращение гектаров под эту культуру вероятно, но не столь радикально.

Узбек или китаец?

Стоит отметить, что опыта работы с узбеками в сельском хозяйстве у приморских сельхозпроизводителей почти нет. И если китайцы, приезжавшие сюда, были все-таки специалистами, знавшими особенности местности, понимали технологии, пригодные для наших земель, и даже более того, приносили свои технологии, что, кстати, позволяло снимать первый урожай тех же огурцов раньше традиционных для края сроков, то узбеки явно не в курсе специфических вопросов этого производства здесь. Соответственно, и работа с ними будет строиться иначе.

Тем более, узбекские рабочие едва ли будут работать по схемам простой сдачи им в аренду земли. Ведь китайцы приезжали на сезон, обеспечивая за свой счет все полевые работы. Им предоставляли только землю. Именно они брали кредиты для проведения работ в своих китайских банках. Как сейчас будет строиться производство овощей, и каких оно потребует затрат, пока тоже не ясно до конца.

- Сейчас у нас полная неопределенность, мы в растерянности, - говорит коммерческий директор ООО «Ива» Андрей ЗАПАТОЧНЫЙ, - и на полях, и на птицефабрике, и на свиноферме. Хозяйств осталось много без рабочей силы в этом году, а русских рабочих мало. Да и идут они с большим трудом на работу. Люди отвыкли так работать, отвыкли брать ответственность. Текучка большая. Конечно, китайцы не ангелы, но они обучаемы и дисциплинированы. А с узбекскими рабочими не все так гладко, мы видим определенные риски для себя в работе с ними.

Рисоводы в ожидании открытия границы

Помимо овощеводства проблема дефицита рабочих рук коснулась и рисоводства, где так же до недавнего времени было задействовано много китайских рабочих. Правда, рисоводческие хозяйства в последнее время все же пытались сокращать иностранных работников на своих полях. Если предприятия с российским капиталом в основном справились с проблемой, например, компания «Альянс» в Ханкайском районе сумела к сегодняшнему дню выстроить производство без китайцев, и их подготовка к нынешней посевной идет сейчас ровно по плану, то небольшие производители риса сейчас пребывают в полной неизвестности по поводу дальнейшего развития ситуации.

- Мы в прошлом году в это время закупали удобрения, - говорит руководитель СХПК «Чкаловский» в Спасском районе Наталья НЕРОДА, - а в этом году пока ничего не покупали. Потому что не понятно, сколько сможем посеять гектаров, сколько понадобится удобрения и т.д. Мы пока не планируем сокращать объемы производства, но выхода из ситуации я сейчас не вижу. Если до 1 апреля границы не откроют, то ничего хорошего не будет.

Еще одна категория хозяйств, активно использовавшая китайских рабочих – это предприятия с китайскими инвестициями, работающие уже много лет в разных районах края и выращивающие, в основном, сою, зерновые, кукурузу. Как правило, это небольшие предприятия. Они в общем не связаны между собой, но работают здесь по примерно одинаковой схеме.

А вот крупное китайское предприятие «Новая дружба» свернуло сельскохозяйственную деятельность еще лет пять тому назад, заявив о нерентабельности производства в Приморье (это объяснение, конечно же, не выглядит убедительным, учитывая тот факт, что порядка 90% их урожая сои уходило в Китай, истинные причины сворачивания производства неизвестны). Но это довольно крупое предприятие, арендовавшее в прошлом большое количество гектаров, накопившее тогда довольно большое количество единиц техники, с которой по сей день не спешит расставаться. Сегодня у него остался один вид деятельности - оно является арендодателем сельскохозяйственной техники. И его арендаторы – это исключительно китайские компании. С российскими производителями по этой схеме они не работают. Что же ждет теперь всех этих сельхозпроизводителей?

И все же, китайские производители зерна в Приморье пытаются сохранить прежние объемы производства и сейчас активно ищут российскую рабочую силу. Большого успеха эти поиски пока не приносят, но в некоторых предприятиях удалось заместить 30-50% китайских рабочих местными российскими. Как пояснили газете «Золотой Рог» в одном из таких предприятий – ООО «Елена» в Пограничном районе, – объявление о вакансиях размещены везде, где только можно. И некоторых рабочих уже удалось трудоустроить, но все же надежды на более благоприятный вариант решения вопроса с кадровым обеспечением они связывают с открытием границы для китайских рабочих.

На фото: Приморские гектары могут не дождаться сеятелей.

Фото из архива

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток



