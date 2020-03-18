Работа над проектом – это шанс хорошо подзаработать за небольшой срок или возможность долго охотиться за своими деньгами

Когда Анна получила предложение поработать на известную российскую телевизионную компанию, она была в восторге. Попасть на Восточный экономический форум в качестве сотрудника – заветная мечта сбылась.

Обещали работу с 10:00 до 19:00, обед за счет компании и обязательный ежевечерний развоз по домам. Даже текст для работы, и тот напишут. Телефонное собеседование девушка прошла с успехом и с нетерпением ждала начала форума.

Не любят вопросы про деньги

Проблемы начались сразу же. Текст понадобилось писать самим и в ограниченные сроки, четкого плана, о чем писать, тоже не дали. В итоге неожиданные правки приходили еще семь раз. Затем тридцатиминутное выступление потребовали записать на камеру, объяснив это тем, что «мужскому руководящему составу может не понравиться внешность работниц». После отказа всех соискательниц, представители компании предложили личное собеседование. Там девушкам объяснили, что главная цель женщины – найти себе мужчину. «Необходимо быть нежной кошечкой, когда работаете, - рассказали телевизионщики. – Неужели у вас во Владивостоке это не принято? Вот и будете сидеть в своей провинции». Когда будущие работницы выразили недоумение открыто, конфликт свернули и начали деловито обсуждать рабочие моменты.

Контракт был подписан в первый рабочий день и только после того, как девушки отказались работать без него. Москвичи удивлялись такому «безобразному недоверию», огрызались, мол, «чего такие дотошные, не замуж выходите», «читать надо только один договор – брачный».

Перед приходом полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева всех заставляли стоять на улице под палящим солнцем несколько часов. На вопросы про график поднимались дикие крики: работниц обвиняли в лени, корысти, ограниченности и пророчили смерть в «этом захолустье». По мнению заказчиков, каждый уважающий себя человек обязан мечтать о переезде в столицу нашей Родины. «Обзаводитесь полезными связями и ищите себе мужа, - мягко объясняли менеджеры. – Всего в этой жизни можно добиться только благодаря связям. Никому не интересны ваши профессиональные качества, если у вас нет нужных знакомств. Вы просто не попадете на порог приличной компании».

Развоза не было. Без каких-либо объяснений и причин. Директор по организации мероприятия сделала бровки домиком и порекомендовала не бесить ее. Она не любит вопросы про еду и деньги и сразу начинает кричать.

История с обедом была еще печальнее: в первые дни он отсутствовал, в день пресс-конференции работниц пытались накормить тем, что осталось после журналистов. Никого не волновало, что объедки стояли несколько часов под палящим солнцем, а оно плохо сочетается с морепродуктами. Затем, после всеобщего возмущения, обед начал появляться каждый день … в 22:00. Тем, кто покупал еду за свой счет, надо было есть ее тайно, чтобы не увидел директор компании. «Иначе всех лишат бесплатного обеда, - шипела менеджер по персоналу. – Вы совершенно не думаете о своих соратниках».

В последний день всех работниц и вовсе пытались заставить мыть масляную посуду холодной водой. На вопросы о том, почему это происходит и где такие обязанности прописаны в контракте, поднялся скандал. В адрес девушек летели ставшие уже родными обвинения в лени, корысти и глупости. За отказ мыть посуду работниц лишили получасового перерыва.

Стоит ли говорить, что выплаты за этот проект тоже пришлось выбивать со скандалом? Пока досудебная претензия не была отправлена, представители компании делали вид, что очень заняты и понятия не имеют ни про какие деньги. При этом они утверждали, что рассказывать эту ситуацию прессе и публиковать негативные отзывы о сотрудничестве нельзя, ведь в договоре есть пункт о неразглашении информации.

Как много схем обмана

«Подобные ситуации еще раз доказывают, что очень важно задавать вопросы компании еще на этапе собеседования, - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО Елана ТАРАЩУК. - Это сразу позволит понять отношение работодателей к переработкам, оплачиваются ли они, какие условия труда, и есть ли какие-то льготы-бонусы».

При этом, есть ряд факторов, на которые точно стоит обратить внимание при поиске работы:

Предложение оплатить информацию о вакансии. Если кадровое агентство обещает предоставить подходящие вакансии за деньги – разворачивайтесь и уходите. Такие предложения выдвигают мошенники, которые распечатывают вакансии из открытых источников (работных сайтов и газет), доступных и вам.

Гарантия трудоустройства. Ни одно агентство не может повлиять на выбор работодателя, а уж тем более - гарантировать найм. Решение о приеме на работу наиболее подходящего кандидата остается за работодателем. А если вам предложат еще и заплатить за гарантию трудоустройства, не спешите - скорее всего, вас хотят обмануть.

Предложение приобрести стартовый набор продукции (косметики, БАДов, учебных пособий). Обычная схема фирм, занимающихся сетевым маркетингом, которые заманивают соискателей расплывчатыми формулировками и туманными историями успеха. Люди приобретают товар для распространения и, в попытках хотя бы компенсировать свои затраты, покупают все больше и больше, вовлекая в процесс всех своих близких.

Платное обучение перед выходом на работу/ покупка спецодежды. Корпоративное обучение на старте предлагают многие компании, но только за зарплату. А вот мошенники возьмут с вас деньги, вряд ли чему-то научат и уж, тем более, не трудоустроят. Та же схема и с покупкой одежды, которая обязательна при выходе на работу.

Все ответы только при личной встрече. Главная задача мошенников — пригласить вас на личную встречу, чтобы, пользуясь методами психологического воздействия, подобрать ключик даже к самому осторожному и здравомыслящему человеку, принудив его оплатить какую-нибудь лжеуслугу. Даже не утруждайтесь в такой ситуации записывать адрес, куда вас приглашают.

Конечно, стоит обратить внимание на поведение специалиста, проводящего собеседования: если при первой встрече человек грубит, хамит вам, даже не стараясь провести хорошее впечатление, то очень сомнительно, что при приеме на работу ситуация изменится. Еще стоит помнить, что испытательный срок не только для соискателя, но и компании: не всегда стоит ждать улучшения ситуации, если в самом начале уже масса вопросов.

Мнение эксперта

- Для начала стоит немного разобраться в понятиях, - уверен юрисконсульт Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Максим КАЦУБА. - Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, в котором прописаны взаимные права и обязанности. Гражданско-правовой договор - это соглашение между сторонами о возникновении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей. Многие организации мешают эти термины в кучу и, в результате, используют термины трудового права в тексте гражданско-правовых договоров. Приведу пример: в гражданско-правовом договоре вместо «исполнитель» и «заказчик» стороны договора называются «работник» и «работодатель». Или включают в договор такие условия как: «обед», «рабочий график», «развоз работников по домам».

Однако, организации очень часто заключают с наемными работниками именно гражданско-правовые договоры, так как временного исполнителя не нужно брать в штат, создавать ему безопасные условия труда, ну и самое главное - не нужно платить взносы в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд.

Если вы хотите получить вознаграждение за оказанную услугу, то забудьте про прокуратуру. Это надзорный орган, который, максимум, проведет проверку в отношении недобросовестной организации, но не вернет ваши деньги.

Зато прекрасно работают суды и налоговая служба. Перед подачей искового заявления напишите претензию с требованием выплатить денежные средства за оказанные услуги. Затем передайте ее заказчику под роспись. Если под роспись вручить не получится, то отправляйте претензию особо ценным письмом.

Заказчику проще выплатить вам причитающееся вознаграждение, так как в противном случае ему грозят штрафы от налоговой службы, пенсионного фонда и фонда социального страхования. К тому же придется включать исполнителя в штат, если в суде гражданско-правовой договор будет признан трудовым. Если же заказчик откажет в удовлетворении требований, изложенных в претензии, или вовсе проигнорирует ее, то обращайтесь в суд.

После выполнения проектной работы заказчик должен подписать акт приема-передачи выполненных работ. Иногда заказчик отказывается подписывать данный документ, и у него есть на это право. Вы же, в свою очередь, имеете право идти в суд и требовать выплату денежных средств за оказанные услуги.

Как избежать таких ситуаций? Проверяйте отзывы о компаниях, смотрите, нет ли у них непогашенных задолженностей, а еще лучше - заключайте договор только с проверенными организациями. Конечно, было бы неплохо отсылать такой договор на сверку знакомому юристу, в чьем профессионализме не сомневаетесь. Но все мы понимаем, что мало кто будет тратить по две тысячи рублей на проверку договора при оплате в 10-15 тыс. рублей за проект.

В случае с пунктом о неразглашении информации, можете его игнорировать при обращении в суд. Режим коммерческой тайны не может быть использован в целях, противоречащих требованиям защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц.

КСТАТИ

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Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.