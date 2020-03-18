Энергетика нас связала

История развития Владивостокской ТЭЦ-2 неразрывно связана с историей нескольких трудовых династий

Колоссальная ответственность, сопричастность к общему делу и преемственность традиций – эти черты характерны для тех, кто из поколения в поколение остается верен выбранной профессии. История развития Владивостокской ТЭЦ-2 филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) неразрывно связана с историей нескольких трудовых династий. Старшее поколение стояло у истоков предприятия, а сегодня начатое дело с успехом продолжают их дети.

Николай ВЕЛЬЯОТС – один из тех, кто не только видел большую стройку, но и работал на растущей Владивостокской ТЭЦ-2 еще до ее запуска. На станцию турбинист пришел 1 сентября 1969 года, сразу после службы в аналогичной должности в команде БЧ-5 на большом противолодочном корабле «Владивосток». Масштабы турбинного цеха на молодого специалиста произвели колоссальное впечатление.

«Когда я зашел в цех, увидел турбину в десятки раз больше, нежели на корабле, был просто поражен! – рассказывает Николай Вельяотс. - Станция еще строилась, поэтому изучал схемы, оборудование, на котором в дальнейшем доведется работать – словом, эксплуатационные задачи по обеспечению безаварийной работы энергопредприятия. Ездил даже стажироваться на Хабаровскую ТЭЦ-2, где пролазил по всем трубопроводам, пересмотрел все схемы. Сначала на ВТЭЦ-2 смонтировали одну турбину, затем вторую и так далее до шестой. Теоретически большинство процессов было знакомо, а именно что происходит с турбинами, со средой, которая к ней подводится и отводится».

Всю профессиональную жизнь Николай Вельяотс посвятил станции. Прошел ступени от должности помощника машиниста турбины до старшего машиниста цеха – специалиста, на чьих плечах управление одним из основных отделений станции и контроль режима основного и вспомогательного оборудования шести турбоагрегатов.

«Мне всегда интересно работать! Энергетика – это ведь жизнь: жизнь города, жизнь других производств, благополучие в домах жителей Владивостока. Именно от нашей командной работы зависят результаты деятельности всего предприятия, а, следовательно, и качество предоставления коммунальных услуг потребителям. Поэтому наша работа требует ответственности, внимания и знаний. Мы должны помнить все схемы сетей, а это километры паропроводов и трубопроводов, все технические нюансы работы турбоагрегатов и вспомогательного оборудования», - рассказывает Николай Оскарович.

В 2019 году ветеран энергетики отметил юбилей своей трудовой деятельности – 50 лет на ВТЭЦ-2. За эти годы он внес большое количество предложений по улучшению производственного процесса, проявил умение мгновенно оценивать сложные ситуации и принимать единственно правильные решения. Николай Вельяотс не раз был награжден почетными грамотами, орденами Трудовой славы третьей и второй степени.

Уже полвека плечом к плечу с Николаем Оскаровичем трудится его супруга - Валентина Леонидовна. В 1969 году она пришла на должность электрослесаря в цех тепловой автоматики и измерений - занималась монтажом двух котлов, первой турбины. Трудилась и инженером-метрологом. Так и познакомились. И остались вместе на всю жизнь.

«В процессе работы обслуживающий персонал поневоле сталкивается. Их было трое друзей, и нас было трое подруг. Остальные уже разошлись, а вот мы до сих пор вместе, - рассказывает Валентина Леонидовна. – Хоть и существует стереотип, что брак между коллегами по работе – это испытание, в нашем случае это сыграло в плюс. Меня на работе спрашивают: «Вместе работаете, вместе живете – так ведь тяжело». А я отвечаю: «Да я его меньше вижу, чем вы. Он трудится посменно, а у меня дневной рабочий день». Когда собирается семья на кухне – это производственное совещание. И начинается: с первой турбины по шестую, с первого котлоагрегата по четырнадцатый».

В этих беседах принимают участие сын Николая Оскаровича и Валентины Леонидовны - Константин, со своей женой Ольгой. Оба в свое время последовали примеру старших и стали продолжателями профессиональной династии в приморской энергетике.

Трудовые династии – гордость большой энергетики Приморья.



«Впервые побывал на станции в детстве. Помню, было мне 10 лет, и мама брала с собой в цех. Давала отверточку, откручивал ненужные приборы на запчасти, - рассказывает Константин Вельяотс. - Помню, отец водил по щитам турбин. Конечно, выбор будущей профессии был очевиден. Я окончил электротехнический факультет по специальности «Электроснабжение» и сразу пошел на станцию, где работаю вот уже 13 лет».

Константин Вельяотс начинал электрослесарем по обслуживанию и ремонту релейной защиты. С годами «дорос» до начальника электрического цеха станции. А его супруга Ольга трудится начальником лаборатории химического цеха. Казалось бы, причем тут химия, если задача ТЭЦ – выработка электрической и тепловой энергии? Дело в том, что станция потребляет воду. Для производства пара в котлах ее специально готовят при помощи растворов и реагентов. И именно коллектив химцеха доводит жидкость «до нужной кондиции», чтобы на поверхностях нагрева не образовывалась накипь, снижающая КПД котлов.

Ольга Вельяотс также оказалась на станции неслучайно. Ее мать Валентина ЛАЗАРЕВА и сестра Юлия с мужем Игорем ЧЕРЕДНИКОВЫМ тоже посвятили жизнь предприятию, отец Николай ЛАЗАРЕВ - котельному отделению, а тетя Галина ЛАЗАРЕВА – цеху тепловой автоматики и измерений.

«С Константином нас познакомили общие знакомые, - рассказывает Ольга Вельяотс. – В то время я работала лаборантом в газомасляной лаборатории. Производила отбор газа водорода в присутствии электромонтера, так как сосуды под давлением, и по технике безопасности запрещено самостоятельно воздействовать на арматуру. И вот мы с Костей ходили вместе отбирать газ во время его смены. Да, можно сказать, романтика, которая, кстати, продолжается и сейчас - я подаю Косте заявки на замену лампочек. Он мне в первую очередь их меняет».

«Это уже блат, а не романтика, - шутит свекровь Валентина Леонидовна. – А если серьезно, то я очень рада, что 13 лет назад Оля стала частью нашей семьи. К тому времени мы уже знали ее родителей, так как все вместе работали. Конечно, очень обрадовались новости».

Сын Константина и Ольги – Федор - станцию видел пока лишь издалека - на территорию режимного объекта разрешено входить только с 12 лет. Ждать осталось всего два года.

«Очень хочу там побывать и даже, наверное, поработать, - говорит Федор Вельяотс. - Почти с любой точки Владивостока видны три высоких трубы. И когда проезжаем мимо, всем говорю: здесь работают мои мама, папа, бабушки и дедушки».

«У нас с Валентиной Леонидовной трое детей, - говорит Николай Оскарович. - Из них только Константин решил продолжить путь в энергетике. Зато у младшей дочки Анны сын Роман - тоже наш коллега».

Три года назад Роман СТЕФУРАК размеренной офисной работе предпочел опасное производство. Не выдержал «кабинетную» жизнь и пошел по стопам дяди – Константина Вельяотса. Сейчас Роман обслуживает электрооборудование, обеспечивая безаварийную работу станции.

«Это поддержка режима, различные переключения, подготовка оборудования к выводу в ремонт и последующему вводу в работу», - говорит Роман Стефурак.

«Многие специальности со временем уходят за ненадобностью, а энергетика остается. Тепло и свет нужны всегда, поэтому судьба станции предопределена, - говорит Николай Оскарович. – И я удивляюсь, как остальные наши родственники еще не перешли к нам на станцию, ведь когда мы собираемся вместе, вся семья говорит исключительно об энергетике. Дети воспитываются примером родителей».

На фото: Николай Вельяотс – один из тех, кто не только видел большую стройку, но и работал на растущей Владивостокской ТЭЦ-2 еще до ее запуска.

Фото пресс-службы филиала «Приморская генерация».

Александра ЗУЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток



