На фестивале "Сделано в Приморье" распродали пять тонн продукции

Весенний фестиваль «Сделано в Приморье» почти за три недели работы на площади Фокина посетило более 18 тысяч человек. Жители и гости города могли приобрести экологически чистые продукты от приморских производителей: вяленое мясо, копченую рыбу, продукты из меда, пресервы с морепродуктами, красную икру и даже урбеч из орехов кешью, сообщает ИА PrimaMedia.

На пешеходную площадь между улицами Адмирала Фокина и Семёновской 14 ярких домиков вернулись в субботу, 22 февраля. Весенний фестиваль из цикла «Сделано в Приморье», организованный центром «Мой бизнес» при поддержке правительства Приморского края, радовал горожан и гостей края почти все три недели - до 9 марта. Даты проведения фестиваля были выбраны так, чтобы объединить в себе три праздника: День защитника Отечества, Масленица и Международный женский день.

Приморцы смогли приобрести на фестивале качественную продукцию к праздничному столу и небольшие сувениры. Например, пасечник Андрей СКОЛОВ из села Тихоречное Анучинского района края специально для праздников разработал медовое мыло в нескольких вариантах упаковки. Всего медовик представил около 20 наименований различной продукции.

- Наша компания работает по принципу: «Если покупатель что-то хочет, то мы это сделаем». Так вот, на прошлом фестивале поступали запросы о продукции «в подарок», и сейчас мы специально разработали медовое мыло, - сказал пасечник, генеральный директор компании «Таежный мед» Андрей Сколов.

Каждый праздничный день на площади проходил насыщенно: концертная программа и конкурсы, мастер-классы и дегустации. Все это радовало прохожих и привлекало горожан присмотреться к местному производителю. На этом фестивале специально для самых «нерешительных» впервые организовали дегустацию продукции. Любой желающий мог отведать кусочек копчёной и соленой рыбки или съесть ложку меда, запив ее чаем на лечебных приморских травах. Дегустации проходили дважды в день, с 12.00 до 14.00 и с 17.00 до 19.00 часов. Кроме того, всю масленичную неделю на фестивале можно было насладиться свежими блинами с различной начинкой.

Продукцию на фестиваль привезли предприниматели из разных населенных пунктов: Владивостока, Артема, Уссурийска, Большого Камня и даже Лазовского района. Многие креативно подходили к презентации своей продукции. Они рассказывали про технологию своего производства, например, на каких опилках коптится рыба или про особенности сбора липового меда, а также делились рецептами вкусных блюд, которые можно приготовить с использованием местных продуктов. Все это, и аромат свежей продукции привлекало посетителей фестиваля к домикам.

- Мы не могли пройти мимо, нас остановил вкусный запах копченой рыбки. Тут же как раз и проводили дегустацию. Попробовали - нам понравилось, вот и купили. К тому же, цена хорошая, - сказал житель Владивостока Вадим. Он со своей семьей зашел на фестиваль «Сделано в Приморье» случайно. Атмосфера праздника и народные песни понравились его дочери Дарье.

- Мы участвуем в мероприятии уже второй раз, и точно можем отметить, что на весеннем фестивале гораздо больше людей, выше посещаемость. Мероприятие нравится, готовы участвовать дальше. У нас свои пасеки, свой цех фасовки меда. Основных сортов меда у нас пять, но мы продаем его в разных видах, в том числе закристаллизованном, - рассказывает один из «медовиков» фестиваля Дмитрий КУЗНЕЦОВ.

В итоге продукцию на фестивале «Сделано в Приморье» представили более 25 производителей. За три недели жители и гости края приобрели 2330 кг рыбы, 1460 кг меда, 1200 кг мяса, больше сотни литров молока, 80 кг творога и 20 кг орехов. Экспоненты позитивно оценивают опыт участия в фестивале, многие из них уже изъявили желание представить свою продукцию и в следующем сезоне.

- У нас была феноменальная посещаемость, очередь к домику почти никогда не прекращалась. Некоторые гости приезжали за нашей продукцией во время обеденного перерыва с другого конца города - это многое говорит о качестве. С нетерпением ждем следующего фестиваля», - говорит представитель компании «Рыбный сувенир Приморья» Юлия МАНЯКОВА.

- Для производителей подобные форматы очень полезны. Это удобная площадка с высоким потоком, для туристской отрасли это хорошая возможность представить наши аутентичные продукты, востребованные за рубежом. Мы приняли решение о том, что подобные фестивали будут проходить в течение всего года. Они будут тематическими, посезонными, но вектор неизменно будет направлен на поддержку приморских производителей, - сказал заместитель председателя Правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.

- Мы однозначно будем поддерживать участие предпринимателей в этом проекте и обеспечим для производителей из края выгодные условия работы. Участие предпринимателей из края в фестивале - это хорошая возможность не просто продать свой продукт, но продвигать собственный бред.

Мы помогаем продвигать новые продукты. Предприниматели могут получить обратную связь от покупателей, научиться общаться с иностранцами, понимать их запросы. В этом смысле у нас получилось создать в центре города уникальную площадку. Велика вероятность, что в будущем такие производители смогут принять участие в более крупных фестивалях на уровне России и даже мира, - сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений НИКИФОРОВ.

На фото: "Рыбный сувенир Приморья".

Фото: ИА PrimaMedia

Газета "Золотой Рог", Владивосток



