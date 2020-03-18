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Новый взгляд на привычные процессы
Молодые сотрудники Находкинского нефтетерминала предлагают решения, повышающие эффективность производства
Одним из главных стимулов для молодого специалиста является применение его идей на практике. Понимая это, в ООО «РН-Морской терминал Находка» помогают сотрудникам реализовывать их потенциал. Предприятие ежегодно проводит региональный этап Научно-технической конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть». В этом году конференция прошла уже в 15-й раз.
Молодыми специалистами Находкинского нефтетерминала было подготовлено пять научных работ. Научными руководителями проектов выступили главный технолог ООО «РН-Морской терминал Находка» Евгений ДАЦЮК и заместитель начальника отдела по коммерции и логистике Роман МАЗИН. Все проекты имеют прикладное значение и направлены на снижение временных и финансовых затрат при осуществлении производственных операций на Находкинском нефтетерминале. Каждая работа содержит детальный расчет экономической эффективности проекта, а также срока его окупаемости.
Например, инженер Екатерина ГОРОВАЯ и экономист Ирина СУРКОВА в своей совместной работе изучили возможность обогрева мазутных технологических трубопроводов за счет солнечной энергии. Реализация проекта позволит решить проблему потери теплоты темного нефтепродукта, что, в свою очередь, приведет к сокращению времени на перевалку мазутов до 10%.
Специалист отдела главного механика Константин НЕТЕСОВ в своей проектной работе рассмотрел вопрос о повышении точности коммерческого учета при организации перевалки летних дизельных топлив в зимнее время года. Иногда точно установить количество нефтепродукта в резервуаре мешают образующиеся на его поверхности парафины. С целью исключения образования парафинов при перекачке нефтепродуктов была введена в эксплуатацию система циркуляционного разогрева нефтепродукта, позволившая избежать образования парафиновой «шапки» внутри резервуаров и повысить точность коммерческого учета нефтепродуктов в них.
Ведущий инженер по эксплуатации зданий и сооружений Андрей СУРКОВ темой своей работы выбрал применение передвижной азотной компрессорной станции для нужд ООО «РН-Морской терминал Находка». Данная технология позволит существенно сократить время выполнения ремонтных работ на технологических трубопроводах в связи с тем, что не требуется производить дополнительные операции по герметизации трубопровода. Кроме того, с применением передвижной азотной станции появится возможность сократить время на дегазацию резервуаров при выполнении зачистных работ на резервуарах светлых нефтепродуктов.
Сменный мастер цеха №3 Владимир КУЗНЕЦОВ изучил вопрос определения объемов подтоварной воды и нефтепродукта на малых взливах в вагонах-цистернах. Для определения объема принято использовать калибровочные таблицы, однако для некоторых типов вагонов-цистерн в них отсутствуют значения объема на малых взливах. В таких случаях автор предложил использовать формулу нахождения площади сегмента цилиндра, проведя сравнительный анализ двух способов определения объемов и выяснив, что расчет объема по формуле является более точным.
Товарный оператор Юлия КОСЫХ подготовила работу на тему «Применение депрессорных присадок для повышения оборота слива мазута из железнодорожных цистерн». В проекте доказана экономическая целесообразность применения данных присадок, а также выполнен подбор депрессорных присадок к мазуту и определены их необходимые дозировки. По расчетам специалиста, применение присадок позволит значительно снизить затраты ООО «РН – Морской терминал Находка» на перевалку мазута и его разогрев и слив, а также уменьшить время слива из железнодорожных цистерн на 40%.
- Следующим этапом станет участие специалистов ООО «РН – Морской терминал Находка» в кустовой научно-практической конференции, а затем лучшие работы будут представлены на финальной конференции НК «Роснефть» в Москве. Впоследствии эти разработки имеют шанс быть внедренными в производственную деятельность крупнейшей нефтяной компании страны. Но главное, что подобные мероприятия позволяют молодым специалистам нефтяной отрасли из разных регионов обменяться опытом и максимально раскрыть свой потенциал, - подчеркнул генеральный директор ООО «РН – Морской терминал Находка» Александр КРАПИВИН.
На фото слева направо: жюри регионального этапа НТК: Евгений Дацюк - главный технолог, Михаил Гриневский – заместитель генерального директора по коммерции и логистике, Дмитрий Адамов – заместитель генерального директора по экономике и финансам, Владимир Буров – заместитель генерального директора по техническим вопросам-главный инженер и молодые специалисты: Екатерина Горовая, Ирина Суркова, Юлия Косых, Андрей Сурков, Константин Нетесов, Владимир Кузнецов.
Фото ООО «РН-Морской терминал Находка».
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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