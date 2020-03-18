Застройщика попросили покинуть сопку по-хорошему

Строительство коттеджей на Алексеевской сопке вызвало протесты

Во Владивостоке памятен случай со сносом строившегося 7-этажного жилого здания в Почтовом переулке рядом с домом, где в далеком прошлом проживала американка Элеонора ПРЕЙ, оставившая после себя для истории интересные воспоминания о городе. Усилия застройщика-самовольщика спасти свой проект тогда оказались неудачны. И поскольку сам он произвести снос отказался, то по конкурсу, в соответствии с решением судебных приставов, снести было поручено строительной компании «Восточные ворота». В очень короткий срок недостроенное здание снесли, и на месте несостоявшегося объекта появился небольшой зеленый газончик.

Так вот, этот снесенный дом стоял у подножия Алексеевской сопки, названной в честь Великого князя Алексея РОМАНОВА. У южного склона. Его пытались построить ниже строчки блокированных малоэтажных коттеджей и магистральной теплотрассы. А выше имеющейся коттеджной строчки - на очень крутом склоне - небольшой свободный от строений участок, на котором один из резидентов Свободного порта Владивосток собрался возвести еще один ряд малоэтажного жилья, который обязательно окончательно закроет вид на вершину Алексеевской сопки со стороны центра города, и наоборот: вид с этой сопки - на центр Владивостока.









Так выглядит спорный участок сегодня.

Советский подход

Надо отметить, что в конце 80-х, когда очень модно было говорить об уплотнении существующей городской застройки и повышении ее эффективности, городом было принято решение выделить ряд мест, где по каким-то причинам нельзя было строить высотные дома, под строительство малоэтажки.

Тогда, в частности, разрешили такое жилье на сопке Буссе, на сопке Тигровой, в районе Владивостокского морского торгового порта по соседству с Крестовой сопкой. В то же время было решено построить и коттеджи на Алексеевской сопке. Однако, когда решение по данному месту принималось, то был определен запрет - этот новострой ни в коем случае не должен был закрыть вид со стороны на невысокую вершину сопки - всего 82 метра от уровня моря. И это требование тогда было выполнено.

Без страха не взглянешь…

Теперь прежний запрет оказался перечеркнут другим решением. В феврале прошлого года резидент Свободного порта Владивосток - компания ООО «Примстрой» получила от департамента земельных и имущественных отношений Приморья в аренду до 2033 года участок земли с кадастровым номером 25:28:010007:1717 под строительство жилья. Надо сказать, что этот участок - без страха не взглянешь. Если на вершине сопки нечаянно оступиться, то к строчке коттеджей под ней в лучшем случае можно докатиться в состоянии инвалидности…

Согласно данным публичной кадастровой карты, этот участок имеет площадь 1 765 квадратных метров и кадастровую стоимость 3 077 595,2 рублей. Его разрешенное использование - «для малоэтажной застройки», которая допустимо может быть многоквартирной. Как здесь втиснуть коттеджи, сохранив вершину сопки и не затронув интересы жильцов уже имеющихся здесь жилых домов, можно только гадать.

С другой стороны легко понять и будущего застройщика, который, вероятно, надеется извлечь из этого участка достойную выгоду. Однако, его вряд ли может устроить доставшийся кусок арендной земли без части соседнего, под кадастровым номером 25:28:010007:231, где находится вершина сопки и придомовая территория легендарного т.н. «Ломакинского дома» по адресу Суханова, 8Д. Правда, бывший первый секретарь крайкома КПСС здесь вроде бы и не жил, но для туристов, посещающих видовое место - это дополнительная «фишка».

Знак на карте мира

И проход на вершину сопки, и проезд к участку возможен, согласно принятому администрацией города сервитуту, только через огороженную территорию этого дома и только в дневное время, когда ворота открыты. От них три пешеходных тропы, с лестницами и без, ведут к историческому геодезическому знаку, который определяет место Владивостока на карте мира и находится на зажатом неразграниченном пятачке-участке, который просто непонятно как можно сохранить, если строительство состоится.

Места здесь, если на него посмотреть глазами строителя, вполне достаточно, чтобы, срезав вершину сопки и использовав часть дворовой территории «Ломакинского дома», построить престижный многоэтажный дом высокого класса. Конечно, предварительно добившись перевода земельного участка из-под малоэтажной застройки под высотную, а исторический геодезический знак перенеся куда-нибудь в иное место, что с точки зрения геодезистов и картографов равносильно преступлению.

Известно, что решением Приморской администрации геодезический знак на Алексеевской сопке был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Бетонная тумба, построенная в первые годы после основания города, ранее была увенчана чугунным шаром и имела чугунную табличку. Шар исчез, а вместо прежней таблички появилась более простая в исполнении надпись «Владею Востоком» - с восточной и западной сторон тумбы. Этот астрономический пункт и другой, деревянный, снесенный при строительстве вышки на Орлиной сопке, вместе исторически определяли долготу и широту Владивостока.

Известно, что именно к этой точке привязывались исследования многочисленных топографические и гидрографические дальневосточных экспедиций. По сути, это на сегодня единственный памятник в таком роде в Приморском крае. И, благодаря будущей стройке, Владивосток может его потерять, как и само это общественное пространство, входящее по данным туроператоров в «туристский гид Владивостока». Помимо этого памятника вершина Алексеевской сопки была отмечена различными историческими фактами, которые можно было бы воплотить в памятных знаках при хорошем обустройстве на этом участке общественной зоны.

Защита сработала

Помимо того, что это место бережно сохранялось ранее, оно получило защиту от застройщиков и в новое время - по постановлению губернатора Приморья от 2 февраля 1998 года и по постановлению администрации края № 678-па от 17 октября прошлого года. Охранные зоны памятников истории и культуры здесь не допускают какое-

либо строительство.

Кстати, инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края сообщала, что дважды письменно отказывали департаменту земельных и имущественных отношений края в согласовании участка. То есть, законность его предоставления застройщику вызывает серьезные сомнения.

В администрации Владивостока сообщили, что ею в адрес ООО «Примстрой» была направлена претензия с требование вернуть участок, имеющий общественное и историко-культурное значение городу. Если компания откажется это сделать добровольно, то вопрос изъятия у нее земли будет решаться в правовом поле.

Фото автора.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



