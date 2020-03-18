Новые соседи угрожают панелькам

Строительство новых объектов вблизи панельных домов постройки 1960-80-х годов может обернуться трагедиями

Александр ЛУКАШЕНКО имеет прямое отношение к началу возведения Большого Владивостока, которое пошло с легкой руки генерального секретаря ЦК КПСС Никиты ХРУЩЕВА. В 1959 году руководитель государства под впечатлением от своей американской поездки пообещал собравшимся на встречу с ним на стадионе владивостокцам превратить город в дальневосточный Сан-Франциско. И уже в 1960 году около 120 выпускников ДВПИ строительных специальностей влились в структурные подразделения «Главвладивостокстроя», только что созданного для того, чтобы воплотить идею вождя. Среди этих выпускников был и Александр Александрович, направленный на полигон по выпуску железобетонных изделий Треста №8. В дальнейшем его биография была тесно связана с внедрением и деятельностью во Владивостоке и Приморье предприятий и организаций крупнопанельного домостроения.

Александра Александровича волнует точечное строительство новых зданий в микрорайонах, которые первыми во Владивостоке застраивались домами панельных серий. По его мнению, лицами, которые принимают решения о разрешении строительства точечного дома, сегодня абсолютно не учитывается состояние окружающей площадку застройки, и их преступная халатность может привести к трагедиям. И рассказал почему.

Жилье любой ценой

Многие полагают, что панельное домостроение - это отечественное изобретение. Однако, хотя свои опыты были, но к нам в страну оно пришло из-за рубежа. Эксперт отмечает, что эта разработка накануне начала в стране массового жилищного строительства была закуплена у французской фирмы «Камю», которая активно строила панельные дома в Объединенных Арабских Эмиратах. Принимавших это решение с нашей стороны привлекла скорость, простота и дешевизна строительства, которое они там увидели. И уже московский институт ЦНИИЭП жилища, который был определен в стране головным по массовому внедрению «панели», адаптировал иностранную разработку к особенностям нашей страны и ее климата, внедрял панельное строительство по всей стране.

Развитие крупнопанельного домостроения во Владивостоке во многом шло практически одновременно со столицей. При этом, если Москва сегодня активно сносит свои пятиэтажки, то у нас неизвестно, сколько стоять будут, поскольку это зависит от многих разных причин.

Бытует мнение, что панельные дома недолговечны, что их строили на короткий срок, как бараки. Что, как только мало-мальски жилищная проблема решится, то все их снесут, и гражданам дадут новое бесплатное жилье более высокого качества. Некоторые полагают, что жить «панелька» должна была не более 50 лет. Однако в этом есть заблуждение. Полвека предрекалось простоять домам первых тонкостенных серий. Гарантировали также, что панельные дома простоят этот срок без серьезных проблем при любых условиях, сохраняя свою надежность. А на самом деле нормативы сегодня позволяют эксплуатировать панельный дом до 125 лет. Однако для этого не реже 1 раза в 25 лет должен проводиться его капитальный ремонт, и через каждые 7 лет - текущий ремонт. На постоянной основе должна проводиться профилактика и определение технического состояния здания.

Для Приморья ЦНИИЭП жилища, принимая во внимание экстремальный климат региона, определил толщину наружных стен в 35 сантиметров. А первые панельные дома строились с толщиной стен всего 12 сантиметров. Исходя из решений для Владивостока, были возведены заводы КПД-35 и КПД-210 (нынешняя «Аврора»). Главвладивостокстрой в 1960-1980-х годах стал основным застройщиком города объектами гражданского назначения, и большинство жилья в это время в городе возводилось именно панельными сериями домов. Доля строительства жилья из кирпича стала незначительной. Первую свою продукцию заводы дали в 1961-1962 годах, и вместе тогда же вышли на объем выпуска комплектов деталей крупнопанельного домостроения (КПД) до 100 тыс. кв. метров жилья в год. Правда, первые экспериментальные панельные дома в городе были построены несколько раньше.

Панельные пятиэтажки в городе сначала строились в районах Проспекта 100-летия, Постышева, Второй Речки. На Постышева, кстати, уже в середине 1960-х годов был построен и первый 9-этажный панельный дом-свечка. В дальнейшем эти 9-этажки разошлись и по другим частям города, где в пятиэтажную застройку пытались внести высотные акценты.

Когда же в конце 60-х по проекту ЦНИИЭП жилища начинал застраиваться район Корейской слободы на Первой речке, то потребовались более высотные акценты, поскольку к этому времени в новую застройку начали включаться двух- и многоподъездные девятиэтажные панельные дома. Тогда же на базе деталей КПД выпускавшихся для 9-этажки для этого нового района были запроектированы экспериментальные первые в городе 12-этажные дома, которые затем так и не вышли за пределы этого района (в дальнейшем по Владивостоку строились дома этой высотности, но уже другой серии).

Вверх этажом

Основой крупнопанельного домостроения во Владивостоке оказались 16-этажные дома, первый из которых был построен в районе пересечения улицы Русской и проспекта 100-летия. Всего по городу их сегодня насчитывается около десятка. Дальнейшее их строительство решено было прекратить, когда формы для комплектации этого дома на заводе пришли в негодность. В дальнейшем высотность панельного домостроения в городе и крае была ограничена 10 этажами, поскольку ужесточились нормы по теплозащите зданий, выполнение которых потребовало внедрения «теплых» панелей, и выше строить панельные дома у нас оказалось невозможно.

В пик панельного строительства детали КПД в Приморье выпускали десять заводов, и строились такие дома не только подразделениями Главвладивостокстроя (Приморкрайстроя), но и другими строительными организациями и ведомствами.

Именно благодаря панельному домостроению Приморье в конце 90-х вышло на ввод в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья в год. Это практически в два раза больше, чем в неплохом для последних 30 лет по вводу в крае прошлом году. Причем все жилье тогда сдавалось исключительно «под ключ». Конечно, иногда официальная сдача «забегала вперед» - рапортовали о победах досрочно, а клейка обоев и покраска в новых домах еще продолжались месяц-три. Но затем шло массовое заселение, а не долгие ремонты квартир, как это стало обычным с начала 90-х.

Дома растущей опасности

Панельные дома имеют ряд особенностей, определяющих их долговечность. Действительно, в идеале они у нас еще могут простоять по полтора-два срока, что уже простояли. Это если бы их эксплуатация была аккуратна, и все минувшие годы их состояние поддерживалось бы на хорошем уровне. Однако каково оно сегодня - это сказать невозможно, поскольку серьезные обследования жилищного фонда Владивостока и края ни выборочно, ни сплошь очень давно не проводились. Правда, известны случаи, когда обрушивались фрагменты наружных панелей, детали балконов и лоджий или упала внутренняя панель. При этом были смертельные случаи. Но единичные.

Большой бедой может стать, если панельная многоэтажка вдруг полностью обрушится. А это не исключено, если она испытывает на себе какие-либо серьезные воздействия. Например, связанные с рядом идущим строительством.

Особая уязвимость панельного дома состоит в том, что его прочность обеспечивают, прежде всего, металлические связи между наружными панелями. Эти связи требовалось серьезно защищать от коррозии. Петли двух соседних панелей толщиной металла в 1,6-1,8 см сваривались между собой с помощью закладных деталей, и затем эти места стыков монолитились бетоном, который должен был сам по себе хорошо защищать металл. Однако бетон при этом применялся довольно пористый и водопроницаемый, и в условиях повышенной влажности, характерной для нашего региона он не гарантировал, 100-процентной защиты от воды, как это было в сухом климате ОАЭ. Само схватывание этого монолитного бетона с заводским, пропаренным в формах и изготовленным в кассетах, на практике не получалось, и вода во время осадков получала свободный доступ к металлическим стыкам. Этим создавались условия для их коррозии. Для повышения защиты черный металл стыков стали цинковать в заводских условиях специальными распылителями, но на стройке при сварке цинковое покрытие все же нарушалось.

О том, в каком состоянии находятся металлические соединения в панельных домах, которые простояли уже от 40 до 60 лет, сегодня можно только гадать. В некоторых случаях они могли полностью «сгнить», в других - быть разорванными во время неравномерных просадок домов при нагрузках, превышающих запас прочности металла. Кроме того, со временем проявляет себя старение металла, которое тоже сказывается на снижении прочности панельного дома, теряется напряжение металлической арматуры в железобетоне.

Насколько это серьезно

- Дома, конечно, и так могут стоять хоть 100 лет. Если наружная панель стоит вертикально, она держится за счет своего баланса и не отклоняется от вертикали. Но, если ее «потрясти», то она может вывалиться. И увлечь за собой соседние, - говорит Александр Лукашенко. - А у нас есть еще такой серьезный фактор: сегодня стараются застроить все «свободные» кусочки, где только есть место. И когда рядом с панельным домом начинаются строительные работы, то на него передаются динамические нагрузки от производимых работ. Он начинает вибрировать. Вибрация идет на металлические соединения, которые, если уже повреждены коррозией, то еще больше разрушаются и наружную панель уже ничто не держит и не удержит. Внутренние панели и панели перекрытий имеют свои конструктивные связи, но они менее важны для здания, чем связи между наружными панелями. Даже вибрации перфораторов, используемых при ремонтных работах в панельных домах не безобидны. Они могут быть причиной образования видимых трещин в стенах и каких-то невидимых нарушений.

Общая монолитность фасада панельного дома - это только видимость. В местах, где панели не имеют между собой замоноличенные металлические соединения, там стыки устроены так, что между ними имеется прокладочный утеплитель, а сверху - раствор или бетон, окрашенный сверху. В этих местах никакой монолитной прочности нет. Да и не редкость, когда эти швы между наружными панелями просто протекают, и приходится делать ремонт.

Другой момент, когда в плановом порядке от домостроителей требовали экономии материалов при строительстве жилья - металла, цемента и пр. И планово экономили. В какой степени это сказывалось на качестве построенных зданий можно только гадать.

КСТАТИ

При строительстве панельных домов в Приморье были некоторые нюансы, снижавшие качество этого домостроения. Например, наружные панели требовалось получать более легкими. Однако при производстве керамзита, который использовался для их изготовления, не удавалось получать необходимый материал плотностью 550-560 кг. на кубометр. Получалось - от 650 до 750-800 кг.

На фото: Панельное домостроение решило главную задачу – строить быстро и массово. На качество пришлось махнуть рукой.

Фото из архива

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



