Тройной праздник: фестиваль "Сделано в Приморье" начинается на этой неделе

Мероприятия на площадке начнутся 22 февраля и закончатся 9 марта

Фестиваль «Сделано в Приморье» возвращается на пешеходную площадь между улицами Адмирала Фокина и Семеновская. Уже в эту субботу, 22 февраля, жители и гости города смогут насладиться концертно-игровой программой, принять участие в мастер-классе по росписи пряников и приобрести товары местных производителей, сообщает ИА PrimaMedia.

Программа фестиваля будет насыщенной. Развлечения ждут гостей 23 февраля, 8 марта и в течение всей масленичной недели. Вместе со «Сделано в Приморье» жители и гости края проводят зиму и встретят весну, научатся печь блины и поучаствуют в игровой программе.

— «Сделано в Приморье» — проект губернаторского внимания, который уже успел выполнить ряд локальных задач, стоявших перед ним. Смогли привлечь внимание горожан и туристов к приморским производителям и оживить еще одну городскую площадку. Мы получили максимально позитивные отзывы от экспонентов первого фестиваля, а теперь планируем проводить его посезонно, потому что такой формат жителям и гостям города симпатичен, — убежден вице-губернатор Константин Шестаков.

Предприниматели, желающие стать участниками фестиваля, могут обратиться в центр «Мой бизнес». Приглашаются производители пищевой продукции, которые смогут представить молочные продукты и сыры, мед, дикоросы, выпечку, кондитерские изделия, морепродукты, мясные полуфабрикаты и овощи. Все товары будут объединены под единым брендом «Сделано в Приморье».

— На фестивале гости смогут пробовать товары местных производителей. Дегустации будут проходить два раза в день — в обеденное время с 12 до 14 и вечером с 17 до 19 часов. Так предприниматели смогут презентовать концепцию своего продукта — рассказать про особенности его приготовления, поделиться рецептами и наладить дружеский контакт с гостями. Это важный момент продвижения локального бренда. Для поддержки производителей центр «Мой бизнес» бесплатно предоставляет им места в домиках, обеспечивает подключение к электричеству и охрану, — сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Напомним, что зимний фестиваль «Сделано в Приморье» посетило более 15 тысяч человек, значительная часть которых — туристы, в том числе иностранные. Экологически чистые продукты питания и сувениры представили более 20 местных компаний. Была продана без малого тонна меда, более 500 кг рыбы.

Отметим, что губернатор края Олег Кожемяко уделяет особое внимание поддержке приморских производителей. По его мнению, такое содействие способно обеспечить новые рабочие места и возможности для развития предприятий региона.

Фото - Мария Бородина, ИА PrimaMedia