Таможня дала добро на $35 миллиардов

Дальневосточное таможенное управление подвело итоги работы за 2019 год

Во Владивостоке состоялась пресс-конференция руководства Дальневосточного таможенного управления, на которой были озвучены итоги 2019 года.

В ходе мероприятия представители ДВТУ рассказали о текущей ситуации в работе ведомства, предоставили данные об итогах работы таможенных служб и рассказали о перспективах и целях развития таможенного контроля на 2020 год.

Рост налицо

Согласно статистическим данным ведомства, в 2019 году внешнеторговый оборот в регионе деятельности ДВТУ составил 35,1 млрд долларов и в сравнении с 2018 годом возрос на 13,1%. При этом было выявлено снижение стоимости экспорта на 1,5% и увеличение стоимости импорта на 24%. Физический объем товарооборота сократился до 45, 3 млн тонн (на 2,8%). В сравнении с 2018 годом физический объем экспорта снизился на 5,8%, а физический объём импорта увеличился на 17,2%.

Основой товарной структуры экспорта региона в 2019 году являлись минеральные продукты: нефть, уголь, сера, цемент, руды и т.д. Доля минеральных продуктов от его стоимостного объема составила 42,3%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 30,9% , машин, оборудования и транспортных средств - 11,5%. По сравнению с 2018 годом увеличился стоимостный объём экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 6%.

В товарной структуре импорта, по данным ДВТУ, на долю машин, оборудования и транспортных средств пришлось 55,7% от его стоимостного объема, продукции химической промышленности - 12,8%, металлов и изделий из них - 10,5%, текстиля, текстильных изделий и обуви - 7,1%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - 6%.

Рыба, лес, штрафы…

Главной особенностью Дальнего Востока остается большой объем экспорта рыбопродукции и лесоматериалов. Экспорт рыбы и морепродуктов в физическом выражении остался практически на прежнем уровне прошлых лет и составил 1,5 млн тонн, при этом его стоимость выросла на 7% и составила 3,5 млрд долларов. «По итогам контроля в отношении продукции морского промысла таможнями региона в 2019 году было возбужденно 123 дела об административных правонарушениях, а также 21 уголовное дело. Можно констатировать, что, к сожалению, в рыбной отрасли у нас тоже не всё в порядке», - рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН.

По данным представителей таможенных ведомств, объем таможенного декларирования лесоматериалов уменьшился, вместе с этим экспорт лесоматериалов снизился на 18% и составил 9,5 млн куб. метров. «Хочу отметить, что, прежде всего, уменьшился экспорт необработанных лесоматериалов, и незначительно возрос экспорт пиломатериалов. При этом количество возбужденных административных дел возросло в два раза, а уголовных дел - на 11%. Так же, как и в рыбной отрасли, у нас не все, к сожалению, экспортеры законопослушны» – добавил Ладыгин.

«Помогайки» век недолог…

Общее количество физических лиц, проследовавших на пункты пропуска, составило 9 млн человек (на 14% больше чем в 2018 году). По словам начальника ДВТУ, уровень правонарушений при контроле перемещений товара физическими лицами не снижается на протяжении 4-5 последних лет и продолжает неуёмно расти. В результате контроля товара, провозимого физическими лицами, за год было возбуждено 6 тысяч дел об административных правонарушениях. «Помогайки» пытаются провезти товары, которые запрещены к ввозу, равно как и к вывозу. За 2019 год назад в КНР было вывезено более 500 тонн коммерческих партий товара. «Широкую практику получил эксперимент по использованию представителями реестра экспресс-грузов. В сравнении с 2018 годом количество реестров возросло в два раза, объем перемещаемых товаров - в 40 раз. Общая стоимость товаров, задекларированных путем подачи реестра, в 2019 году составила более 1 млрд рублей, а сумма платежей - свыше 10 млн рублей» – отметил начальник ДВТУ.

Все эти тенденции, по мнению представителей таможенных служб, будут сохраняться и на 2020 год в связи с необходимостью предотвращения вывоза товаров для коммерческих целей под видом предметов личного пользования. Для этого ФТС разработала ряд программных продуктов, представляющих собой некие базы данных, которые будут помогать таможенным службам бороться с проблемой незаконного вывоза и ввоза.

Нарушений меньше не становится

В 2019 году таможенными органами региона было пресечено 18 попыток ввоза санкционных товаров общим весом 313 тонн. Большинство таких попыток ввоза санкционных товаров были зарегистрированы после того, как к Дальневосточному таможенному управлению присоединились Читинская область и Бурятия. «Бурятия - очень удобный транзитный пункт пропуска китайских товаров через Монголию и наоборот, соответственно. Было выявлено много случаев, 13 партий мы отправили в республику Беларусь обратно, 3 партии были уничтожены путем сжигания» – отметил Юрий Ладыгин. Возбуждено 270 уголовных дел, имеющих гораздо больший вес, чем в 2018 году. Это более серьёзные и наиболее сложные групповые преступления, которые были раскрыты. Основная доля правонарушений пришлась на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, уклонение от уплаты таможенных платежей и незаконные валютные операции.

По словам представителей таможенных органов, вопросы невозврата валютной выручки в настоящее время находятся под особым вниманием, и подвергаются усиленному контролю. По данным ДВТУ, на 17% возросло количество дел об административных правонарушениях (их число достигло 17 тысяч). При этом две трети из 17 тысяч выявленных нарушений составляют общественно-опасные деяния. Особое внимание таможенными органами уделяется пресечению преступных действий коррупционной направленности. «Не секрет, что у нас есть специальная служба, которая занимается вопросами выявления тех или иных коррупционных правонарушений и преступлений. На основе материалов службы по противодействию коррупции в отношении должностных лиц таможенных органов региона возбужденно 21 уголовное дело. Все должностные лица были уволены, четверо уже осуждены» – проинформировал руководитель Дальневосточной таможенной службы.

Таможня просит помощи

Пушнина в настоящее время везется на экспорт в небольших количествах, часто выявленные случаи вывоза являются контрабандой традиционно востребованных на рынке Китая животных. По словам представителя ФТС, такие «грузы» обычно выявляются в багаже физических лиц либо у водителей автомобилей.

Что касается леса – это область, где наиболее часто высокая составляющая криминального бизнеса. «Как вы понимаете, таможня находится на заключительном этапе движения леса и лесоматериалов, и все проблемы, накопившиеся на предыдущих этапах (начиная с незаконной вырубки), «вываливаются» именно на таможенные органы. За короткое время нахождения транспортных средств в пункте пропуска они должны провести контроль таким образом, чтобы установить законность вывоза этих товаров. Поэтому мы самостоятельно эту проблему решить не можем, она носит ярко выраженный межведомственный характер.

В прошлом году у нас существенно усилилось взаимодействие с Россельхознадзором. Он снабжает нас информацией о предыдущей «жизни» лесоматериалов до их вывоза. К сожалению, эта проблема до конца не решена, она требует серьёзного участия не только контролирующих органов, но и заготовителей, лесников, оптовых баз и обрабатывающих предприятий. На этот год у нас намечены серьёзные планы по повышению, информационного и операционного межведомственного взаимодействия. Но, к сожалению, пока мы констатируем тот факт, что лес является объектом получения незаконных выгод» – высказался заместитель руководителя Федеральной таможенной службы и куратор ДВТУ Владимир Владимирович ИВИН.

Борьба за пункты пропуска

Таможенные службы, как стало известно, не отвечают за обустройство своих пропускных пунктов. Непосредственные пользователи данной структуры страдают от её качества. «Вчера мы посетили несколько пунктов пропуска на юге Приморского края, в Хасанском районе, и их, конечно же, больно видеть, особенно зная, что находится с другой стороны границы. Обидно за нашу страну с точки зрения того, как мы выглядим в глазах туристов, которые пересекают границу» – рассказал Владимир Ивин.

По словам представителей таможенных органов, вопрос находится на постоянном контроле у Юрия ТРУТНЕВА. Проблема обустройства пропускных пунктов имеет крайне затяжной характер. Однако, во всяком случае, в 2019 году сдвинулась проблема по нахождению пунктов пропуска в частной собственности: почти все границы переходят в федеральное ведение. Средства на обустройство пунктов, по словам представителей ДВТУ, уже выделены. Также в рамках национального проекта международной кооперации и экспорта существует проект «Логистика международной торговли», согласно ему, 37 таможенных пунктов пропуска запланировано к благоустройству. Часть из них находится на территории ДФО. «Мы, со своей стороны, насколько это возможно, не даем угаснуть вопросу. Где только возможно мы везде высвечиваем данную проблему. Мы всё-таки надеемся, что в этом году Росгранстрой покажет более активную работу по обустройству пунктов пропуска» – добавил заместитель руководителя ФТС. Что касается пункта пропуска в Краскино, он был построен с вопиющими нарушениями норм с точки зрения конструкции, и пока неизвестна его дальнейшая судьба.

КСТАТИ

Коронавирус вносит коррективы

В заключение пресс-конференции представители таможенных ведомств прокомментировали сложившуюся в связи с распространением коронавирусной инфекцией ситуацию.

«Работа на пунктах пропуска ведется не так ритмично, нет такой нагрузки, как раньше, но службы работают в штатном режиме. Все живы и здоровы. Автомобильные пункты пропуска работают без каких-либо изъятий. Однако водители, сидящие за рулем транспортных средств, должны являться гражданами РФ. Это единственная особенность грузового движения сейчас. В Китае принимаются беспрецедентные меры по купированию коронавирируса, поэтому у них просто не работают многие предприятия, которые занимаются формированием грузов и их отправкой, в связи с временным закрытием предприятий до особого распоряжения», - поделился заместитель руководителя ФТС.

На фото: Представители ДВТУ рассказали журналистам не только об итогах деятельности за прошлый год, но и поведали, как работает служба в период борьбы с коронавирусом.

Фото автора

Полина КАШПУР.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



