Помидоры - в панике, огурцы - в стрессе

Катастрофическая ситуация на овощном рынке региона, вызванная издержками эпидемии коронавируса, алчностью местных торговцев и пофигизмом чиновников всех уровней, начинает понемногу исправляться

Для стабилизации ситуации на рынке овощей Приморью важно выстраивать кооперационные связи с соседними регионами. Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана ЛУТ во время визита в Приморский край в пятницу, 14 февраля.

Дошло до Москвы

Оксана Лут с зампредом Правительства Приморья Александром КОСТЕНКО, директором департамента регулирования рынков минсельхоза РФ Максимом ТИТОВЫМ и руководителями регионального министерства промышленности и торговли побывали в торговых сетях «Самбери», «Реми» и «Фреш 25» во Владивостоке. В данных супермаркетах огурцы и помидоры представлены в различных ценовых категориях - в зависимости от сорта и производителя. Таким образом, у приморцев есть выбор - купить китайские овощи по доступным ценам, либо более дорогие из других стран и регионов.

И.о. министра торговли и промышленности Приморья Сергей КАЛИТИН подчеркнул, что овощи из КНР необходимо замещать продукцией отечественных производителей из Сибири и Дальнего Востока. Но цены на них с учетом логистики должны быть доступны жителям края.

«Мы обратимся в Правительство РФ о компенсации расходов на перевозку овощей из центральной части страны. Сейчас логистика позволяет обеспечивать оптимальную цену на огурцы, помидоры и зелень приморских производителей, но выращиваемых объемов недостаточно. При этом они откликнулись на нашу инициативу не поднимать цены до стабилизации ситуации с плодоовощной продукцией на рынке», - отметил Сергей Калитин.

«Нужно наращивать объемы производства овощей, выстраивать кооперационные связи с коллегами из Сибирского и Уральского федеральных округов, строить овощехранилища для «борщевой группы». Мы, в свою очередь, готовы оказать максимальную поддержку нашим сельхозтоваропроизводителям», - обозначила зам. министра.

А что было-то?

В свою очередь, специалисты министерства промышленности и торговли Приморского края и управления Федеральной антимонопольной службы спустя пару недель после паники на рынке решили-таки проверить цены и ассортимент овощей в крупных торговых сетях во Владивостоке в четверг, 13 февраля. На сегодняшний день, по мнению ФАС, торговые наценки на них не изменились и составляют от 5 до 20%. От себя заметим, что в отдельные дни «овощной паники» цены на ряд позиций взлетали, как минимум, в пять раз - до 900 рублей.

В ходе рейда специалисты проверяли всю цепочку ценообразования, товаросопроводительные документы, торговую надбавку. Так, в супермаркете на Крыгина, 23, китайские и местные огурцы можно приобрести от 200 рублей за килограмм, помидоры - от 190 рублей. Сегодня у торговой сети три оптово-распределительных центра - два в Хабаровске и один в Артеме, овощи поступают в магазины регулярно, поэтому дефицита в них нет. В Супермаркете «Реми» на Шилкинской, 10а, полки также заполнены различными овощами. Килограмм огурцов стоит от 240 рублей, помидоры - от 230 рублей, помидоры на ветке - 212 рублей.

«Торговые надбавки на овощи не изменились и составляют от 5 до 20%», - отметила начальник отдела организации торговли минпромторга края Наталья ЗОЛИНА.

Представитель краевого УФАС Юрий КИСЕНКО не увидел в данных торговых сетях нарушения антимонопольного законодательства.

«Должна быть здоровая конкуренция между торговыми сетями, здесь на одни и те же продукты - разные цены. Издержки у каждой торговой сети свои, поэтому одинаковые цены - повод для более детального разбирательства. При этом закон не позволяет нам регулировать торговую наценку», - сказал он.

КСТАТИ

Спекулянтов охладит «горячая линия»

Напомним, в крае работает «горячая линия» Минпромторга Приморья, в случае необоснованного завышения цен на овощи следует звонить по телефонам: 8 (914) 703-14-90, 273-14-90.

Также действует «горячая линия» по вопросам завышения цен на лекарственные препараты, отсутствия изделий медицинского назначения в аптеках и аптечных пунктах, по номеру: 8 (423) 226-85-39.



Евгений СИДОРОВ, фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



