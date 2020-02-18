Собственников аварийного жилья просят обратиться в мэрию

65 владивостокских домов, признанных аварийными в период с начала 2012 года и до начала 2017-го, будут расселены в ближайшие шесть лет в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа» на 2019-2026 годы.

Собственникам аварийного жилья на выбор будут предложены либо новые квартиры, либо выкуп их жилых помещений. В связи с этим их просят обратиться в администрацию Владивостока с заявлением о выборе ими способа переселения из аварийного жилищного фонда, включенного в муниципальную программу.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Ильичева, 15, каб. 68 и 45а; тел. 261-43-29.

Светлана СМИРНОВА.