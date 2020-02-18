Пять владивостокских улиц отремонтируют капитально

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году во Владивостоке комплексно отремонтируют пять городских улиц: Монтажную, Сабанеева, Каплунова, Крыгина и Успенского. Все они включены в приоритетные списки ремонта на основании мониторинга и обращений горожан.

При этом один участок улицы Успенского отремонтируют по нацпроекту «БКАД», другой – в рамках региональных и муниципальных программ по ремонту дорожного фонда. Такое поручение дал глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК управлению дорог и благоустройства.

Аукцион на ремонт первой части улицы - от дома №77 до дома №100 – уже объявлен. Подрядной организации предстоит восстановить тротуары, проезжую часть и прилегающую дорожную инфраструктуру.

Затем будет отремонтирован участок от дома №77 до пересечения с улицей Лянчихинской и далее до пересечения с Маковского. Сейчас завершается составление смет и подготовка необходимых документов для проведения процедуры поиска подрядчиков на ремонт этого участка.

Напомним, что в прошлом году в районе Фанзавода была отремонтирована улица Шкотовская. Во время ремонта восстановлен мостовой переход через речку, уложены перепускные трубы, восстановлены колодцы инженерных сетей, было уложено свыше 11 тысяч кв. метров дорожного покрытия из асфальтобетона, отремонтированы тротуары, оборудовано четыре новых пешеходных перехода. Кроме того, в 2019 году была отремонтирована улица Лянчихинская на участке от Садгородской до Успенского. Дорожные строители восстановили здесь полтора километра асфальтового покрытия.

Так как в прошлом году ряд подрядных организаций затянули сроки ремонта, в этом году подход к ремонту городских улиц был изменен.

«Главой города поставлена задача ужесточить сроки ремонтных работ, а также проводить процедуры поиска подрядчиков как можно раньше. Заблаговременно, до начала строительного сезона, мы проводим эту работу. Так, для улиц Крыгина и Сабанеева уже найдены подрядчики. Завершается процедура определения подрядчика на ремонт Каплунова. В ближайшие дни определится и компания, которая займется ремонтом улицы Монтажной», - сообщили в городском управлении дорог и благоустройства.

Что касается других улиц, которые называли горожане в ходе опросов, то часть из них, по сообщению дорожных служб краевого центра, ждет восстановительный ремонт, а те, которые действительно нуждаются в комплексном ремонте, будут включены в программу на последующие годы.

Светлана СМИРНОВА.