Воскресшие из мусора

Население и бизнес Приморья оплатят некорректные начисления за некачественно оказанную услугу

Бывшие владельцы жилья, которые продали свою квартиру 15 лет назад; человек, умерший около 20 лет назад; дети, которые выросли и уехали в Москву 10 лет назад… И это еще не самые удивительные случаи. Все эти люди оказались вписаны в платежки, которые КГУП «Приморский экологический оператор» сейчас рассылает по почтовым ящикам приморцев, вызывая вполне обоснованные возмущения.

Происхождение списков жильцов с данными иногда и четверть - вековой давности, когда не было ни МФЦ, ни цифровизации (где такую базу вообще можно взять, как не на толкучке купить?) как таковой, дополнило весьма неприглядную картину с вывозом мусора, когда целые города и районы региона погрязли в мусоре. В очередной раз убеждаешься, что некоторые лица, которым была доверена подготовка реформы, откровенно схалтурили. Видимо, единственной работой, которой они занимались, был подсчет возможных прибылей и распределение лакомых ресурсов среди нужных компаний, у некоторых из которых даже не было необходимого спецтранспорта. В чем мы и убедились, в частности, во Владивостоке.

Итак, к середине февраля ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов в Приморье в целом нормализовалась. Напомним, что для этого понадобилось личное вмешательство губернатора края Олега КОЖЕМЯКО и срочная закупка спецтехники для вывоза мусора региональным оператором по обращению с ТКО. И хотя отдельные «горячие точки» то и дело возникают как во Владивостоке, так и в других муниципалитетах, на первый план сегодня выходит корректность начислений за услуги по вывозу и утилизации ТКО - как для собственников жилья, так и для предпринимателей.

Напомним, что наиболее сложная ситуация с вывозом мусора в первые недели 2020 года складывалась в Ленинском и Первомайском районах Владивостока, где компанией-перевозчиком является структура, связанная с экс-мэром города Владимиром НИКОЛАЕВЫМ. После того, как губернатор Приморья Олег Кожемяко в ультимативной форме потребовал от перевозчиков ТКО соблюдать условия договора с региональным оператором, мусорный коллапс в этих районах удалось преодолеть. В то же время, в Советском районе Владивостока ситуация изначально была более благополучной, однако здесь имеется своя специфика, связанная с преобладанием частного сектора.

- В микрорайоне, который мы обслуживаем, проблем с вывозом ТКО после Нового года практически не было. Мы готовились, буквально знакомили водителей мусоровозов с дворниками, которые будут сдавать им мусор, - рассказал директор по развитию УК «Трудовое», член комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству Николай ГОЛОЯД. – Однако в частном секторе, жители которого также стали получать квитанции за вывоз ТКО, сразу возник вопрос – а куда складировать мусор? Организовать вывоз ТКО от дома «по звонку» не позволяют ресурсы компаний-перевозчиков, а отвод и оформление земли под создание новых контейнерных площадок, отвечающих всем требованиям – процесс не быстрый. Да и не везде это возможно сделать.

Правительство Приморья в своем официальном пресс-релизе предложило временный вариант решения проблемы.

- Жители частного сектора вправе выбрать удобную схему вывоза отходов – это может быть так называемая позвонковая система, когда в определенное время приезжает мусорная машина и все выносят мусор, или привычный сбор в контейнеры. Здесь люди большинством голосов закрепляют свое решение и озвучивают его в местной администрации, - прокомментировала зампред ППК Елена ПАРХОМЕНКО.

Досье "Золотого Рога": После перехода к новой схеме обращения с ТКО отходы разрешается сдавать только специально отобранным перевозчикам. Компании, занимающиеся вывозом мусора с придомовых территорий, были отобраны на конкурсной основе в конце 2019 года. Во Владивостоке основными перевозчиками стали ООО «Даль-ЭКО», учредителем которой числится Раиса НИКОЛАЕВА – мать экс-главы Владивостока. Компания вывозит ТКО в Ленинском и Первомайском районах города. ООО «Чистый город» и ООО «Экологическое предприятие «Город Н», занимающиеся вывозом ТКО в Первореченском и Советском районах Владивостока соответственно, также имеют общего учредителя – это Алан Аланович БУДАЕВ, сын вице-мэра в администрации Владимира Николаева. Единственным конкурентом «мусорной монополии» стало зарегистрированное в Новосибирске ООО «Чистый Сервис НСК», которое занимается вывозом ТКО во Фрунзенском районе Владивостока и в Уссурийском городском округе.

За себя и за того парня

В настоящее время главное раздражение от «мусорной реформы» связано с некорректными начислениями за вывоз и утилизацию ТКО, а также со значительным размером комиссии при оплате выставленных квитанций. В первых квитанциях, которые жители края получили от КГУП «Приморский экологический оператор» в начале февраля, содержались устаревшие данные о собственниках жилых помещений и количестве прописанных в них лиц. А поскольку плата за вывоз ТКО рассчитывается как раз исходя из количества прописанных, многим собственникам жилья придется заплатить «за себя и за того парня». Ежемесячный платеж на одного человека, зарегистрированного в многоквартирном доме, составил – 65,28 рубля, для частных домов – 115,9 рубля.

Для корректного расчета региональный оператор предложил горожанам самим направлять через МФЦ или электронную почту документы, подтверждающие смену собственника или изменение количества проживающих. Сгладить ситуацию попытались в правительстве Приморского края, пообещав, что первое время пеня на неоплаченную услугу по вывозу ТКО начисляться не будет. А в тех домах, где наблюдались нарушения с вывозом отходов, будет сделан перерасчет. Тем не менее, многим жителям Приморья в феврале придется оплатить некорректно рассчитанные начисления за некачественно оказанную услугу: средства, собранные региональным оператором с физических и юридических лиц, пойдут, в том числе, на оплату работы компаний-перевозчиков ТКО. Впрочем, заплатить придется и самим нарушителям: как уточнили в администрации Приморья, к 10 февраля сумма штрафов, выписанных нерасторопным перевозчикам, составила около 8 млн рублей.

Бизнес ждет новых нормативов

Еще в декабре представители бизнес-сообщества жаловались на невозможность дозвониться до абонентского отдела КГУП «Приморский экологический оператор», а также выражали недоумение по поводу нормативов, исходя из которых рассчитывается плата за вывоз ТКО для юридических лиц. На минувшей неделе проблемные вопросы обсудили на совещании в правительстве Приморского края с участием представителей регионального оператора. Говорили в основном о необходимости корректировки схемы вывоза ТКО – многие площадки, принадлежащие юрлицам, не были учтены при разработке схемы в 2019 году, и сейчас в ранее утвержденные маршруты приходится вносить изменения. По-прежнему много острых вопросов поступает по поводу нормативов.

- Письменных обращений не так много, но в специально созданную нами whatsapp-группу по вопросам, связанным с ТКО, поступили сотни обращений от предпринимателей. Отмечу, что благодаря представителям краевого правительства и регионального оператора многие вопросы удалось решить оперативно, - прокомментировала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА. - Немало вопросов связано с нормативами образования ТКО у юрлиц. Они отличаются в разных регионах России и, по мнению предпринимателей, методика их расчета не всегда корректна. Изменение нормативов - длительный процесс, но мы договорились с региональным оператором, что предприниматели смогут сдавать мусор в небольших контейнерах, на которых указан объем. В этом случае расчет платы за вывоз ТКО будет производиться по факту, а не по нормативу.

- Как было заявлено на совещании, с действующими нормативами мы будем жить как минимум до конца года. Корректироваться норматив будет, исходя из фактических объемов образования ТКО у юрлиц, - рассказала «Золотому Рогу» руководитель комитета по развитию женского предпринимательства отделения приморской «Опоры России», общественный помощник краевого бизнес-омбудсмена в Анучинском районе Лариса БУТЕНКО. - Могу сказать, что на практике затраты бизнеса, который не имеет собственных контейнеров для ТКО и платит за вывоз по нормативу, возросли в четыре-пять раз. Расходы тех, кто оплачивал вывоз мусора по факту, после Нового года практически не увеличились.

Досье "Золотого Рога": Юридические лица, не имеющие собственных контейнерных площадок, оплачивают услуги по вывозу и утилизации ТКО, исходя из утвержденных в 2017 году нормативов, умноженных на единый тариф на услугу КГУП ПЭО (в 2020 году он установлен на уровне 868,51 рубля за кубометр ТКО). В случае, если юридическое лицо будет платить за вывоз и утилизацию мусора не по нормативу, а по факту, то тариф на услугу регоператора составит 4494,52 рубля за 1 тонну отходов.

- У меня на одном объекте, где ответственность за вывоз мусора не легла на плечи арендаторов, тоже образовались две проблемы - не вывозили мусор и увеличили стоимость. Первую решил следующим образом - сообщил оператору, что намерен с завтрашнего дня выкидывать мусор на проезжую часть. Конечно, я бы этого не сделал, просто уже накипело, но это сработало. А вот цена выросла ровно в 2,5 раза. Я, конечно, эту разницу распределю на всех арендаторов и увеличу им арендную плату. Многие так сделают. Арендаторы, в свою очередь, увеличат стоимость своих услуг и товаров, - рассказал в своем аккаунте в Facebook руководитель отдела продаж ESTATE GROUP Андрей РЫСЕНКОВ.

Актуальным для юрлиц остается вопрос заключения договоров с региональным оператором. В связи с большим количеством поступивших в декабре и январе заявок далеко не все из них пока обработаны. Однако в настоящий момент для предпринимателей доступна функция регистрации «личного кабинета» на сайте КГУП «Приморский экологический оператор», через которую также можно продублировать заявку. Если форма заполнена корректно, то уже через несколько дней договор на вывоз ТКО можно будет получить в ближайшем МФЦ. Первую партию таких договоров предпринимателям выдали в минувшую среду, 12 февраля. Услуга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оказывается бесплатно.

ВАЖНО

В Приморье продолжают работать с 8.00 до 20.00 телефоны «горячей линии» по вопросам мусорной реформы: 8 800-200-53-66 и 8 800-250-43-43, звонки бесплатные. Номер WhatsApp для приема обращений от предпринимателей по вопросам ТКО: +79147978031.

На фото: Спустя 1,5 месяца после старта «мусорной реформы» мусор в Первомайском районе Владивостока вывозится не всегда вовремя

Фото предоставлено читателями

Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



