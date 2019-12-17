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В Приморье открылся новый салон Tele2
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает развивать фирменную розницу в Приморском крае. Теперь жители Большого Камня могут посетить новый салон связи на улице Карла Маркса, д. 23, и принять участие в розыгрыше смартфона.
Tele2 уделяет особое внимание развитию сети салонов связи и предоставлению качественного сервиса клиентам. Получить консультацию по абонентскому обслуживанию и оценить дополнительные сервисы можно в 38 фирменных салонах связи, расположенных в крупных городах Приморья. Для удобства посетителей все точки продаж находятся в центральной части населенных пунктов.
В фирменных салонах связи представлена широкая линейка смартфонов, различных аксессуаров к ним и оборудование. Посетители могут не только приобрести товар, настроить его, но и застраховать. Здесь же доступны дополнительные опции: покупка авиа, автомобильных и железнодорожных билетов, страховых полисов, антивирусных программ, оформление кредита или платежей по уже действующему займу.
Помимо салонов связи оператор открывает точки продаж с базовым набором услуг в районах края. Здесь можно провести операции по обслуживанию номера, сменить тарифный план или перейти в сеть Tele2, сохранив свой прежний номер. Такие центры открылись в этом году в Пограничном, Покровке, Кировском, Новом, Кавалерово, а также в Дальнереченске, Уссурийске, Дальнегорске.
Во Владивостоке новые точки продаж появились на улицах Лермонтова, д. 56, и Адмирала Юмашева, д. 4, а также в торговом центре «Черемушки». Кроме того, два новых центра обслуживания Tele2 будут открыты в преддверии Нового года на улицах Алеутская, д. 18, и Луговая, д. 18. Подключиться к сети оператора можно не только в фирменных торговых точках, но и в салонах партнеров, среди которых – «Почта России», крупные розничные сети.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Мы приглашаем жителей Большого Камня посетить наш новый фирменный салон связи. В первую неделю после открытия у посетителей салона есть прекрасная возможность выиграть смартфон. Для этого нужно прийти в наш салон до 21 декабря включительно, подключиться и получить специальный купон. В субботу в 16.30 будет объявлен победитель. Подробнее об условиях акции посетителям расскажут наши продавцы-консультанты».
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