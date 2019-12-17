Комнаты Владивостока взяли "бронзу"

Столичный город ДФО снова оказался на третьем месте по средней цене предложения комнат на вторичном рынке жилья

Средняя цена комнаты, предлагаемой покупателям во Владивостоке, к концу года по данным федерального портала «Мир квартир» составила 1 625 000 рублей, что в два раза выше, чем средняя цена комнаты по 69 городам страны с населением более 300 тысяч человек. При этом по темпам роста средней цены этого типа жилья за год город оказался на четвертом месте (14,3%). Средняя цена по всем исследованным городам составила 813 849 рублей, а рост ее за год – всего около 1,7%, притом, что количество городов, где комнаты подорожали и где они подешевели, оказалось примерно одинаковым.

По средней цене комнаты на рынке жилья Владивосток обошли только Москва и Санкт-Петербург – 3 338 227 и 1 955 909 рублей соответственно. По темпам роста цен на комнату Владивосток опередили города Краснодар – 20,7%, Магнитогорск – 18,4% и Симферополь – 16,8%.

По другим крупным дальневосточным городам изменения средней цены комнаты на рынке жилья были меньше, но произошли они разно направленно.

Так в Хабаровске при росте цены на 5,8% предложение средней комнаты достигло цены 1 074 638 рублей. Выше предлагается средняя комната в Якутске – 1 161 290 рублей, но за год в этом городе средняя цена предложения упала на 7,4%. В Улан-Удэ комната в начале декабря в среднем предлагалась за 608 747 рублей, и это на 4,2% меньше, чем год назад.

Дешевле всего среди крупных городов страны комнату оказалось можно приобрести в Череповце – всего за 441 016 рублей. В Тольятти – за 519 271, а в Кемерово – за 699 461. В этих городах комнаты за год подешевели соответственно на 25,9%, на 22,4% и 22,2%. Помимо Череповца в России было выявлено еще 7 крупных городов, в которых средняя цена предлагаемой к продаже комнаты не превысила полумиллиона рублей.