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В Приморье в "Надеждинском Полесье" откроется детский сад
Новый детский сад на 120 мест откроется в 2020 году в микрорайоне «Надеждинское Полесье», строительство которого ведет строительная компания ООО «Зима Южная» в поселке Вольно-Надеждинское Приморского края.
Генеральный директор компании Алексей БОЙКО сообщил, что помещения под этот детский сад неделю назад были выкуплены у компании муниципальным образованием в пятом построенном здесь 10-этажном жилом доме микрорайона, введенном в прошлом месяце. Четыре дома ранее уже сданных в эксплуатацию уже заселены на 100 процентов, и в них проживает до 900 человек, из которых около 60-70 детей детсадовского возраста.
Чтобы детский сад заработал, теперь остается завезти оборудование и мебель, и решить организационные вопросы. Помещения под детский сад строителями сданы с отделкой и готовы к новоселью. Кстати, это пока единственное в Приморском крае новое дошкольное учреждение, строительство которого было запланировано строителями и осуществлено в рамках комплексной застройки жилых районов, которые они возводят в крае.
Алексей Бойко сообщил, что последние жилые дома нового микрорайона «Надеждинское Полесье» компания будет вводить в 2020 году.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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