И что нам не лететь до "Бикина"?

Новый аэродром малой авиации сделает Национальный парк «Бикин» намного доступнее

Аэропорт «Озерные ключи», который входит в Группу Компаний «Аква-Ресурсы» выполнит реконструкцию аэродрома на севере края и запустит рейсы малой авиации.

В администрации Приморского края прошло совещание под руководством вице-губернатора Александра КОСТЕНКО, посвященное развитию авиасообщения с Пожарским районом Приморья. Во время недавнего визита вице-премьера Константина Чуйченко в Национальный парк «Бикин» одним из важнейших для развития территории был назван вопрос транспортной доступности.

Сейчас попасть в одно из самых уникальных и труднодоступных мест края можно только на автомобиле, дорога занимает не менее 10 часов. Между тем, в советское время существовало авиасообщение, сохранился заброшенный аэродром Олон в селе Красный Яр.

Как рассказал Сергей АРАМИЛЕВ, генеральный директор центра «Амурский тигр»:





«Основная задача национального парка – это развитие туризма. Государство отказалось от вырубки лесов для того, чтобы сохранить заповедную территорию, и у населения не только России, но и всего мира была возможность увидеть Бикин во всей красе. Восстановление аэропорта – это государственная задача, при этом ее удобнее реализовывать совместно с частным инвестором, который сможет восстановить воздушное сообщение и будет на взаимовыгодных условиях сотрудничать с администрацией национального парка, с администрацией Приморского края, чтобы обеспечить бесперебойное авиасообщение села Красный Яр с другими населенными пунктами Приморского края».

Развитие Национального парка, в том числе и транспортной инфраструктуры, находится на постоянном контроле у краевых федеральных властей. В конце сентября с визитом в Красный Яр приезжали сразу два вице-премьера: Константин Чуйченко и Алексей Гордеев. В Красном Яре, благодаря центру «Амурский тигр», была построена линия электропередач и ряд социальных объектов – пекарня, почта, дом быта. На совещании в администрации края было принято решение, что проведет реконструкцию аэропорта и осуществит запуск рейса авиакомпания «Аэропорт Озерные ключи», которая входит в состав группы компаний «Аква-Ресурсы» и базируется в непосредственной близости от международного аэропорта Владивосток.





«Когда мы расшиваем любую территорию с точки зрения транспортной доступности, она становится более привлекательной. Причем я не говорю исключительно о туристской привлекательности, но и инвестиционная привлекательность становится выше», - прокомментировал Константин ШЕСТАКОВ, вице-губернатор Приморского края.

«Озерные ключи» взяли в аренду земельный участок под старым аэродромом в Красном Яре. Сейчас специалисты проектируют реконструкцию взлетно-посадочной полосы, аэронавигационное оборудование и здание пассажирского аэровокзала.

«У компании «Аэропорт Озерные ключи» есть соответствующая инфраструктура, специалисты и технические службы, которые смогут эффективно обслуживать выполнение данного авиационного маршрута. Сейчас ведется подбор воздушного судна, которое сможет выполнять взлет и посадку в специфических условиях аэропорта Олон», - рассказал Сергей СТЕЦКО, представитель авиакомпании «Аэропорт Озерные Ключи»:

«Для начала будет выполнена съемка высотных препятствий на данном аэродроме, после этого пройдет проектирование, затем, соответственно, земляные работы, строительство ограждений, строительство внутренней инфраструктуры, необходимой по требованиям авиационной безопасности, и после этого - ввод в строй и эксплуатация», - сообщил Андрей Цепловичус, заместитель генерального директора авиакомпании «Аэропорт Озерные Ключи».

Протяженность взлетно-посадочной полосы в Красном Яре - 550 метров. В качестве основного типа воздушного судна рассматривается канадский самолёт «Kodiak», которому для разгона хватит трёхсот метров, вместимость - 10 пассажиров. Объема топливного бака хватит, чтобы долететь из Владивостока и обратно без дозаправки. Время в пути составит меньше двух часов. Строительство нового аэродрома в Красном Яре откроет для жителей и гостей Приморья новые маршруты экологического туризма и ускорит социально-экономическое развитие отдаленной территории.