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Ещё один новый безопасный пешеходный переход появится во Владивостоке

17 Октября 2019, 11:03 | Приморье
В этом году подрядная организация по заказу городской администрации разрабатывает проект будущего надземного пешеходного перехода. Он появится на улице Героев Тихоокеанцев и соединит участок между Окатовой, 16 – 18 и Героев Тихоокеанцев, 5а.
 
В управлении дорог и благоустройства рассказали, что по итогам открытого аукциона был определен подрядчик. Разработкой проекта занимается компания «Армада-Проект».
 
«В этом году строим переход на улице Олега Кошевого, в следующем планируем при наличии финансирования сделать переход на Героев Тихоокеанцев. Данные решения помогут сделать не только безопасным переход для пешеходов, но и существенно улучшат движение автотранспорта. Так, после завершения строительства перехода на Олега Кошевого, к примеру, планируем в дальнейшем убрать здесь светофор и сделать тем самым более быстрый проезд по участку для автолюбителей», - отмечают специалисты мэрии.
 
Отметим, что разработать проект подрядной организации предстоит до конца этого года.
 
 

 

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Теги: дороги  безопасность 



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