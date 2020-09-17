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АО "Примавтодор" начал укладку асфальта на дороге Владивосток-Находка-Ясное
17 Сентября 2020, 10:51 | Приморье
После затянувшихся дождей предприятие продолжает ремонт дорог в муниципалитетах Приморского края
На участке находятся бригады рабочих и спецтехника: грузовики, каток и асфальтоукладчик.
«Работы планируется завершить к концу октября. Движение транспортных средств пока осуществляется по одной полосе. Установлены дорожные знаки», – уточнили специалисты.
Отметим, что предварительно Надеждинский филиал АО «Примавтодор» выполнил на дороге из Владивостока в Ясное ямочный ремонт.
По информации АО «Примавтодор»
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Теги: дороги примавтодор ремонт
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