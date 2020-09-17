АО "Примавтодор" начал укладку асфальта на дороге Владивосток-Находка-Ясное

После затянувшихся дождей предприятие продолжает ремонт дорог в муниципалитетах Приморского края

На участке находятся бригады рабочих и спецтехника: грузовики, каток и асфальтоукладчик.

«Работы планируется завершить к концу октября. Движение транспортных средств пока осуществляется по одной полосе. Установлены дорожные знаки», – уточнили специалисты.

Отметим, что предварительно Надеждинский филиал АО «Примавтодор» выполнил на дороге из Владивостока в Ясное ямочный ремонт.

По информации АО «Примавтодор»