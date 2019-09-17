Разносолы по-приморски

Гастрономический туризм в Приморье – это, прежде всего, морские деликатесы и дикорастущие растения и грибы

Гастрономический туризм – это бурно развивающееся направление туристической отрасли. Несмотря на то, что в программах туроператоров такое предложение появилось не так давно, оно уже обрело своих поклонников, желающих отправиться не только в другой регион, но и в другую страну для того, чтобы поближе познакомиться с кулинарными традициями территории. Не является исключением и Приморский край, который тоже предлагает своим гостям и жителям «вкусные» путешествия, в том числе - и в «не городском» формате.

В настоящее время гастрономический туризм подразделяется на несколько направлений. Одно из них подразумевает городские туры, во время которых гурманы могут оценить оттенки национальной кухни в кафе и ресторанах. Владивосток может предложить любителям гастрономических изысков яркие сочетания кулинарных традиций стран АТР, дальневосточную кухню из морепродуктов, а также классические блюда русской и европейской кухни.

«Гастрономический туризм сегодня стал одним из самых популярных направлений по всему миру, - отмечает директор туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА. - Он характеризует ту или иную территорию, демонстрирует уникальные культурные особенности местных жителей и общества в целом. Гастрономический туризм в Приморье, и вообще на Дальнем Востоке, – это, прежде всего, морские деликатесы и дикорастущие растения и грибы. Трепанг на меду, скоблянка из кукумарии, свежевыловленный гребешок с лимоном и соусом васаби, рыбные блюда и другие. Не нужно забывать о наших коренных народах, например, проживающих в поселке Красный Яр. Они периодически даже устраивают мастер-классы по приготовлению блюд их кухни».

Фермерские возможности

Но если городской гастрономический вояж может дать туристу широкий спектр заведений, то за пределами Владивостока туры-дегустации ограничатся единичными, но по-настоящему уникальными предложениями. Локомотивом гастрономического туризма за пределами столицы выступает винодельческое хозяйство «Майхинское» в селе Анисимовка Шкотовского района. Оно предлагает гостям увидеть, как произрастает виноград на плантациях, познакомиться с технологией производства вина, чая и дикоросов, а также попробовать эти напитки.

«Майхинская винодельня - это хороший пример развития агротуризма, и в будущем он может стать частью качественных гастрономических туров, - считает Дарья Гусева. - Сейчас это больше интересно для российских туристов, в том числе и для приморцев. Иностранцев все-таки пока больше интересуют морские прогулки на катере вдоль побережья острова Русского, во время которых их угощают скоблянкой из кукумарии».

«У нас есть желание показать людям не только вкусный, но и интересный продукт, поэтому наш тур не ограничивается дегустацией: мы создаем экскурсию с элементами шоу, – рассказал Сергей КУРЕЧКО, владелец винодельческого хозяйства «Майхинское». – Этот туристический продукт можно с уверенностью отнести к культурному досугу: на нашей территории нет пьяных, к нам приезжают за впечатлениями, и мы позволяем их получить. Гости это ценят: у нас есть стабильный поток российских туристов, а также к нам специально приезжают гурманы из Лондона, Токио, Австралии, Германии и США».

Шкотовский кластер

Впрочем, выбравшись за пределы Владивостока и добравшись до винодельческого хозяйства, туристы могут оценить и другие предложения. Так, туристический кластер «Пидан», созданный в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, объединил несколько туробъектов Шкотовского района: горнолыжный курорт «Грибановка», базу отдыха «С-Нежная» и центр активного отдыха «Пидан». По мнению Сергея Куречко, близость этих объектов дает эффект синергии и позволяет аккумулировать большой туристический поток на территории кластера.

«Туристы приезжают не только для того, чтобы поесть, они хотят покататься на лыжах, отдохнуть в комфортных домиках или в бане, – отметил владелец винодельческого хозяйства. – И как показывает практика, для этого совсем не обязательно покидать Приморский край – мы можем столько всего придумать в нашем регионе и реализовать целый ряд проектов. Например, в части гастрономического туризма у меня есть несколько десятков идей, которые можно реализовать в рамках кластера «Пидан», взяв за основу уже раскрученный туристический бренд Анисимовки».

Но, по словам Куречко, в одиночку такой инвестиционный проект осилить невозможно. «На мой взгляд, самый простой вариант – создать на базе каждого домашнего хозяйства в селе Анисимовка небольшое предприятие, где люди будут создавать условия для гастрономического туризма. Это могут быть сыродельни, хлебопекарни, фермы по выращиванию грибов и многое другое. Необходимо также найти профессиональных поваров, которые могут из простых продуктов создавать настоящие кулинарные шедевры, сопровождая их красивой подачей. Только в таком случае будет развиваться настоящая местная кухня, а также стимулироваться производство. Со временем вокруг таких объектов начнут формироваться гостиничные комплексы, территория обзаведется клининговой компанией, службой безопасности и т.д., выйдя на полное самообеспечение. А если еще и администрация поможет начинающим предпринимателям найти землю и подключить инфраструктуру, вокруг Анисимовки образуется полноценная туристическая мекка, куда направится не только российский, но и иностранный поток».

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Остров Русский накрывает столы

«Пидан» может, скорее, стать местом сосредоточения экологического и агротуризма, а меккой гастрономического туризма может стать остров Русский. «Перспективы у рынка хорошие, продукт уже есть, остается только продолжать заниматься их продвижением, а местным жителям - активно включиться в работу по формированию разнообразия дальневосточной кухни, - уверена директор ТИЦ. - Гастрономический туризм может стать одним из брендов нашей территории, потому что у нас уже сложилась определенная культура изготовления наших местных морепродуктов. Так, как у нас готовят гребешки и трепанги, готовят мало где. Для иностранцев это диковинка, для жителей неморских территорий России - это такой же гастрономический туризм. Вообще, наша страна настолько велика и многообразна, что мы вполне можем удовлетворить большую часть своих «туристических запросов» и нехватку впечатлений, не выезжая за пределы родины».

Агротуризм требует, в первую очередь, развития агросектора в целом. «У нас не так развито сельское хозяйство, чтобы фермеры стабильно работали, имели много свободного времени и лишние денежные средства, которые они могли бы потратить на развитие туристической составляющей своего бизнеса. Именно поэтому должна быть серьезная поддержка агропромышленной отрасли в целом, а потом уже – агротуризма. Только в таком случае появится стабильный интерес к сельскому туризму, и направление продемонстрирует рост», – считают эксперты.

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Фото Анны МАЦОВСКОЙ

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.