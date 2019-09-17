Приморцы не остаются в стороне

В сентябре отмечается Международный день благотворительности

5 сентября ежегодно проводится Международный день благотворительности. Решение о праздновании было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По замыслу организаторов, праздник должен обратить внимание общественности на роль различных благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, поощрить взаимодействие благотворительных фондов разных стран. Впервые Международный день благотворительности отмечался 5 сентября 2013 года. Дата приурочена к годовщине смерти лауреата Нобелевской премии мира 1979 года «за деятельность в помощь страждущему человеку» матери Терезы КАЛЬКУТТСКОЙ.

Благотворительность - деятельность, в ходе которой ресурсы добровольно и безвозмездно распределяются их обладателями для содействия нуждающимся людям, решения общественных проблем, усовершенствования условий общественной жизни. При этом в качестве ресурсов могут выступать как финансовые и материальные средства, так и способности и энергия людей.

Благотворительность помогает преодолеть последствия тяжелых гуманитарных кризисов, дополняет деятельность государства в сферах здравоохранения, образования, жилищного строительства. Благотворительность способствует развитию культуры, науки, спорта и обеспечивает охрану природы. Она также способствует защите представителей наиболее уязвимых и обездоленных слоев населения.

В Приморье наблюдается позитивная тенденция - за минувшие после кризиса 2014 года пять лет благотворительная и меценатская активность стала наращивать масштабы после явного затишья, обусловленного экономическими причинами. Наибольшая доля благотворительных мероприятий и меценатских акций снова традиционно приходится на Владивосток как центр экономической и культурной жизни региона. Однако даже с благими делами не все так просто.

Владивосток, действительно, сегодня богат на благотворительные мероприятия. Всевозможные балы, аукционы, творческие вечера со сбором средств в пользу нуждающихся - выбор большой для участия. Однако первая проблема, проявляющаяся здесь, - разрозненность сообществ. Каждый, сам по себе, устраивает акции, собирая определенный узкий круг людей и не желая участвовать в мероприятиях, организованных другими. Например, аукцион картин, нарисованных детьми, которые борются с онко- и гематологическими заболеваниями.

Аукцион проходил в июне в холле Приморской сцены Мариинского театра. Акцию устраивал фонд «Сохрани жизнь». Сколько-нибудь значительного числа предпринимателей из Владивостока там не было. Были московские бизнесмены. Были там и представители региональной власти, В итоге, 2 млн рублей, которые удалось выручить на аукционе для лечения приморских детей, собрали в массе своей не местные предприниматели.

Есть среди некоторых местных благотворителей традиция - ходить лишь по мероприятиям, организованным так, что там можно вдоволь покрасоваться. Заодно и выделить деньги нуждающимся.













Важно осознавать разницу между благотворительностью и меценатством. Стать меценатом - значит поддержать сохранение или развитие культуры, искусства, литературы, архитектуры. То есть выделить достаточные средства для установки или восстановления памятника, приобретения коллекции картин в пользу художника, музея и так далее.

Благотворителем, по большому счету, может стать каждый, даже не обладая большими финансовыми возможностями. Однако меценатами способны быть не многие — лишь те, кто обладает действительно значительными ресурсами.

Вывести социальную активность бизнеса на цивилизованный уровень - это задача государства. Для создания системности и стабильности на благотворительном и меценатском поле, как в странах Европы и Северной Америки, России необходима и такая же поддержка государства, какая существует в цивилизованных странах. Речь идет, прежде всего, о послаблении налогового бремени для бизнеса, финансовых льготах.

«Сделавший благое дело или поддержавший культуру предприниматель должен получать адекватный позитивный ответ на свои действия со стороны государственной системы - это мое глубокое убеждение», - говорит Лариса ОМЕЛЬЯНЧУК, известный в Приморье предприниматель, многие годы являющийся одним из ведущих благотворителей и меценатов в регионе.

Благотворительных акций во Владивостоке проходит немало. Например, 8 сентября в районе Спортивной гавани Владивостока прошла благотворительная акция День доброго мороженого. Организатором мероприятия выступил фонд «Сохрани жизнь», много лет помогающий детям с онкологическими заболеваниями.

Замысел акции заключался в том, что каждый участник праздника мог сделать благотворительный взнос в адрес фонда и получить в награду мороженое. Все собранные средства пойдут на лечение маленьких пациентов краевого онкоцентра детской клинической больницы №1, с которым сотрудничает фонд «Сохрани жизнь». Ранее СМИ рассказывали о благотворительном аукционе рисунков, которые детям помогали создавать влиятельные взрослые – губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, омбудсмен Марина ШЕМИЛИНА, супруга японского консула и другие высокопоставленные персоны.

Глава Приморья принял участие в уникальной акции – он прошел по набережной, останавливаясь у многих палаток, и везде оставил пожертвования.

- Мы видим, что такая совместная работа оказывает помощь детям. Это дополнительные денежные средства, которые позволяют приобрести необходимые дорогостоящие препараты. Они оказывают действенное лечение, и мы видим, что дети выздоравливают — это вселяет надежду и уверенность в детей, в их родителей. Я благодарен всем организаторам акции и участникам за такое неравнодушное отношение к проблемам детской онкологии, потому что эти средства помогут еще нескольким ребятам стать здоровыми, полноценными и ощутить всю прелесть и красоту жизни – я в этом уверен и думаю, что так и произойдет, — сказал губернатор Приморья.

В этом году День доброго мороженого объединил 16 команд, выставивших на обмен за благотворительные взносы разнообразную продукцию – здесь были и сувениры, и книги приморских писателей, и угощения. Обменять на помощь детям удалось более 3 тысяч порций мороженого.

Акция также включала концерт приморских творческих коллективов, мастер-классы, квесты, конкурсы и работу фотозон.

Это уже четвертая подобная акция в практике фонда «Сохрани жизнь», пользующегося краевой поддержкой. Организатором также является Приморская краевая филармония.

Сборы в помощь детям растут год за годом. Так, в 2016-м году было собрано более 110 тысяч рублей, в 2017-м - 340 тысяч рублей, а в 2018 - более 400 тысяч рублей. В 2019 году за четыре часа удалось собрать порядка одного миллиона рублей. Первое место разделили две команды - участницы: «Большой порт - Большой спорт», объединившие Хоккейный клуб «Адмирал» и ВМТП, и традиционный лидер благотворительных праздников — «Конфети», собравший членов комитета женского предпринимательства ОПОРы России, приморского отделения «Матери России» и организацию «Мамы». Обе принесли фонду более 100 тысяч рублей. Для праздника «День Доброго мороженого» результат 2019 года - рекордный. Все средства направляются на приобретение авиабилетов детям с онкозаболеваниями для лечения и диагностики в клиниках центральной части России, а также на приобретение лекарственных препаратов, не входящих в перечень бесплатных.

На фото: В Приморье действует большое количество благотворительных организаций, а многие акции возникают также по инициативе граждан.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.