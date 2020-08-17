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Около 10 мостов отремонтируют и построят в этом году в Приморье

17 Августа 2020, 17:45 | Приморье

До конца года в Приморском крае завершат ремонт и строительство около 10 мостов, еще столько же начнут строить. Из них три объекта – на новой автомобильной трассе Владивосток–Находка–Порт Восточный.

Как рассказали в АО «Примавтодор», сейчас строители трудятся на почти 28-метровом мосту через ручей на 13-м километре автомобильной дороги Галенки–Новогеоргиевка–Ильичевка–Поспеловка, на мостовом переходе через реку Студеная на 28-м километре автомобильной дороги Уссурийск–Пограничный на подъезде к селу Духовское, на 85-метровом мосту через реку Зеркальная на 32-м километре автодороги Устиновка–Зеркальная.

«На всех объектах высокая степень готовности. Срок их сдачи – сентябрь 2020 года», – уточнил руководитель предприятия Алексей Ширшов.

Он добавил, что в этом году уже закончен ремонт нескольких мостов – через реку Черниговка на 568-м километре автодороги А370 Хабаровск–Владивосток, мост через ручей на 453-м километре автодороги А-370 Хабаровск–Владивосток.

«В сентябре завершим строительство моста через реку Крыловка, в ноябре – через реку Мельгуновка», – уточнил глава Примавтодора.

Также, по словам Алексея Ширшова, в текущем году в рамках строительства автодороги Владивосток–Находка–порт Восточный будет возведено три мостовых сооружения – через ручей на участке 18-40 километры и два моста через реку Шкотовка.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что до конца этого года начнется строительство еще нескольких мостов. Так, подрядчик уже ведет подготовку к началу работ на мосту через реку Тихая в Анучинском районе, идут торги на строительство моста на 25-м километре дороги Уссурийск–Раковка–Осиновка, на 89-м километре трассы Артем-Находка в районе Фокино, еще по одному мосту на 86-м километре готовится конкурсная документация, а также через реку Осиновка.

Фото – АО «Примавтодор»

 

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Теги: строительство  мост 



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