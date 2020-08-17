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Во Владивостоке на важном участке трассы предстоящей ночью будут укладывать асфальт
Восстановительный ремонт на улице Маковского проведёт городская дорожная служба. Сегодня днём специалисты и спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) будут работать в районе съезда с трассы Седанка – Патрокл по направлению выезда из города. Здесь уберут повреждённое покрытие и подготовят дорожные карты к асфальтированию.
«Днём будут подготовлены дорожные карты, а уже ночью приступим к асфальтированию», - рассказали в СГТ.
Отметим, что недавно городская служба завершила восстановительный ремонт на повреждённых участках на Алеутской, Авроровской, Рудневском мосту и в Лесном переулке. Работы продолжаются в микрорайоне Снеговая Падь. Здесь ремонт идёт на участке от пересечения улиц Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова по направлению к трассе Седанка – Патрокл.
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