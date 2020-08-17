Удобно, доступно, экологично

Благодаря развитию в Приморье сети быстрых электрических зарядных станций на местных дорогах все чаще можно видеть высокотехнологичные электрокары

Приморский край с его громадным, но во многом устаревшим праворульным автопарком, и убитой дорожной инфраструктурой, стоит на пороге новой технологической революции в сфере распространения экологически чистого транспорта. Уже сегодня Приморье является самым электромобильным регионом России, эксплуатируя почти треть от общего числа автомобилей такого типа. Одни выбирают их за «зеленые» технологии, у других в приоритете экономия: бензин и дизтопливо только дорожают.

Символично, что старт «электрификации» транспортного сектора Дальнего Востока фактически дал президент России Владимир ПУТИН. Напомним, что год назад, на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ), на Дальнем Востоке был запущена сеть быстрых электрических зарядных станций (ЭЗС) компании «РусГидро» для электромобилей.

«Наряду с открытостью ещё один ключевой принцип наших масштабных планов по развитию Дальнего Востока – это их долгосрочность и последовательность. Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что ещё многое предстоит сделать, но и сделано всё-таки немало. А затем, отталкиваясь от того, что уже сделано и достигнуто, будем запускать в регионе и дальше крупные инфраструктурные, транспортные, индустриальные проекты и стройки. Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал одним из символов открытости всей страны, новаторства», - отметил Президент в ходе пленарного заседания ВЭФ-2019.

Путин ранее рассказал, что ему лично ему электромобили нравятся. «Должен сказать, что мне нравятся эти машины, особенно современные — они приемистые, юркие, быстрые, эффективные. На мой взгляд, для городов это очень хороший вид транспорта, потому что там, где проживает большое количество людей, выбросы совсем не нужны», — пояснил свою точку зрения президент.

Одним из действенных способов стимулирования пересадки приморцев на электромобили является развитие зарядной инфраструктуры, позволяющей сделать езду комфортной, а расходы допустимыми для любого кошелька.

В сентябре в Приморском крае начали работу 10 зарядных станций — во Владивостоке, в Уссурийске и Артеме, в ноябре открылась первая зарядная станция в Благовещенске, в июле этого года открылась первая станция в Хабаровске. Всего на данный момент ДФО действуют 14 экологически чистых станций.

Большой плюс, что для удобства автолюбителей зарядные станции установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов Единых расчетных центров «Дальневосточной энергетической компании» и на традиционных автозаправках.

Во Владивостоке зарядить электромобиль можно по следующим адресам: улица Набережная, 3 (КЦ «Океан»), улица Крыгина, 23 (ТЦ «Самбери»), улица Октябрьская, 8 (ЕРиЦДЭК), Партизанский проспект, 50 (АЗС «ННК-Альянс»), АЗС о. Русский (АЗС ПАО «Роснефть»). Сразу две электростанции находятся неподалеку от ТЦ «КалинаМолл».

Единый узнаваемый дизайн ЭЗС «РусГидро» легко заметен для водителей. Преимущество зарядных станций этой компании в режиме быстрого заряда - это экономия времени: полная зарядка занимает порядка получаса.

Зарядные станции позволяют зарядить практически все виды электромобилей. Необходимо только убедиться, что разъемы зарядных станций подходят для зарядки вашего электромобиля.

Станции оборудованы зарядочными портами для японских и европейских автомобилей (DC) 50 кВт (11 руб./кВт•ч), «медленным» разъемом Type 1/Type 2 (AC), 22/43* кВт (8 руб./кВт•ч) (22 или 43 кВт мощность ЭЗС по переменному току зависит от типа оборудования). Можно заряжать две машины одновременно.

Зарядка электромобилей на ЭЗС «РусГидро» осуществляется на платной основе через мобильное приложение «ЭЗС РусГидро», доступное для скачивания в App Store и Google Play, в соответствии со следующими тарифами: 11 руб./кВт*ч — быстрая зарядка; 8 руб./кВт*ч — медленная зарядка, кроме тестовых периодов, когда зарядка осуществляется по специальным условиям.

Мощность электрической зарядной станции «РусГидро» составляет 43 кВт по постоянному току и 22 кВт по переменному току.

Досье «Золотого Рого»: Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов. «РусГидро» является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии. Группа объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

«Наша компания занимается поставками праворульных автомобилей из Японии и мы на личном опыте одним из первых оценили преимущества электрокаров. При этом в Приморье продвигать такие автомобили еще недавно было очень сложно - люди боялись покупать электромобили из-за отсутствия высокотехнологичных зарядных станций. Но в последнее время ситуация меняется на глазах. После того, как зарядные станции появились не только во Владивостоке, но и в рядом расположенных городах, заказы на Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, Toyota Prius Plug-In Hybrid и им подобные электрокары выросли в разы», - говорит Игорь ЕФИМЕНКО.

Опрошенные газетой «Золотой Рог» владельцы электрокаров приводят в пример экономичность «зеленых» автомобилей и удобство обслуживания. При этом, на приморских дорогах уже не редкость электрокары-такси, в перспективе готовые потеснить на рынке менее технологичные «приусы».

«Leaf я купил неспроста — до этого у меня был «тридцатый» Prius. И когда у меня пару лет назад спросили, почему не покупаю чистый электромобиль, я задумался. Посмотрел, что по дорогам их уже бегало на тот момент достаточно много, и решил, что пора, - рассказывает таксист Кирилл порталу Drom. - Сейчас мой «таксистский» режим такой - забираю машину с «долгой» зарядки, развожу пассажиров, заезжаю на CHAdeMO (быстрая зарядная станция «РусГидро» - Прим. автора) на 10–15 минут - и снова «на линию». Полная зарядка зимой занимает час, летом — чуть больше 30 минут. В среднем на стопроцентном заряде я успеваю сделать 10–12 заявок. Как правило, одна заявка приносит около 200 рублей, то есть с одного заряда «Лиф» привозит в мой карман около 2000 рублей. 1 кВт у нас стоит 11 рублей. Батарея 24 кВт. Нормальный «выхлоп», в хорошем смысле слова. Плюс амортизационных расходов практически никаких - это его главное достоинство. Помимо очевидной экономии на бензине, на обслуживании можно также прилично сэкономить. За два года я на этом электромобиле накатал 56 тыс. километров».

Еще одним стимулом пересесть на экологически чистый автомобиль может стать программа льгот на региональном уровне. Например, электрокарам в Москве можно бесплатно парковаться на улицах! Причем специальное разрешение для этого брать не нужно. Все марки электромобилей занесены в специальный список, который есть в ГИБДД. А вот в Московской области пошли дальше - для владельцев электромобилей отменен транспортный налог.

Досье "Золотого Рога": Еще в 2018 году в Госдуму поступило предложение рассмотреть отмену транспортного налога на электромобили сроком на 5 лет. Инициаторы проекта предложили выделять электрокары из списка других транспортных средств и предположили, что такая мера повысит спрос на экотранспорт.