"Особая" ипотека сделала покупку жилья для дальневосточников доступной

Программа «Дальневосточная ипотека» под 2% стала настоящим драйвером роста рынка жилой недвижимости на территории Дальневосточного федерального округа. Новый инструмент, позволяющий молодым семьям обзавестись собственной квартирой, в настоящее время является мощным катализатором для всей строительной отрасли Приморского края.

Эксперты прогнозируют к 2024 году существенное нарастание темпов решения проблем дефицита жилья и роста доступной жилой недвижимости в регионе. Немаловажную роль в этом сыграет и политика лояльности, недавно введенная многими финансово-кредитными учреждениями, в отношении льготного кредитования на территории Приморского края и Дальнего Востока. В чем именно она заключается, разбиралась газета «Золотой Рог».

После того, как программа «Дальневосточная ипотека» была подписана Президентом РФ Владимиром Путиным (9 декабря прошлого года), уже на следующий день первые жители ДФО получили сертификаты на ипотечные кредиты для приобретения квартир в новых домах. И ажиотажный спрос продолжает набирать обороты. В целом, за период с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2024 г. включительно, в рамках программы «Дальневосточная ипотека» планируется выдать 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. При этом, средний ежемесячный платеж для кредитора составит 12,3 тыс. рублей.

В 2020 году перечень банков, принимающих участие в дальневосточной ипотеке, значительно расширился. Программу поддерживают: Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк, «ФК Открытие», КБ «Восточный», банк «Долинск», Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк. При этом, многие представители банковского сектора максимально смягчают условия получения льготного кредита, добавляя Дальневосточному ипотечному продукту еще большей привлекательности.

Так, До 1 февраля 2021 года в Сбербанке действует акция, позволяющая снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Таким образом, сейчас в банке можно получить «Дальневосточную ипотеку» по сниженной ставке 1,7 %. Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru. Сделки по покупке квартиры в новостройке в электронном виде можно совершать без посещения офиса Сбербанка.

Максимальная сумма кредита, как и требую того условия, составляет 6 млн рублей, срок кредита ‒ от 1 года до 20 лет. К категории «Молодая семья» относятся граждане Российской Федерации в возрасте от 21-го года до 35-ти лет включительно, состоящие в браке. Также участвовать в программе могут граждане России в возрасте от 21-го до 35-ти лет включительно, не состоящие в браке и имеющие на иждивении ребенка до 18-ти лет.

ВТБ пошел еще дальше. С 5 августа банк снижает ставку по дальневосточной ипотеке с 2% до 1% в рамках программы госсубсидирования для клиентов, приобретающих недвижимость на Дальнем Востоке. Теперь кредитная ставка практически не ограничивает клиентов банка . «Все зависит от их возможности погасить непосредственно сумму кредита. Таким образом, впервые в истории ипотека становится, по сути, бесплатной», – комментирует изменения заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий ПЕЧАТНИКОВ. Кроме того, ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке для семей с детьми и по дальневосточной ипотеке с 20% до 15%.

В банке «Открытие» программа «Дальневосточная ипотека» начала работать с февраля 2020 года. «Никогда еще покупка собственной квартиры не была такой доступной для молодых семей - это серьезная помощь тем, кто планирует приобретение жилья на Дальнем Востоке, - отмечает заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Нина КРЮЧКОВА, подчеркивая, что с льготным ипотечным кредитом многие семьи, наконец, смогут обрести свое жилье.

Проект «Дальневосточная ипотека» является одной из самых важных инициатив правительства РФ. Ранее, конечно, вводились ипотечные кредитные продукты по сниженным ставкам, но на спрос они большого влияния не оказывали. Уникальность «дальневосточной ипотеки» в том, что данная программа это, в первую очередь, реальная поддержка молодых семей на Дальнем Востоке.

Напомним, программа «Дальневосточная ипотека» была реализована с целью дать возможность населению приобрести уже готовую квартиру в новостройке или у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья в сельских поселениях ДФО. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

Евгения МУЗЫКИНА, жительница Владивостока, мама в декрете:

«Как, наверное, и большинство молодых семей, мы с мужем давно задумывались о собственном жилье. Но когда наступила беременность, этот вопрос встал особенно остро. Снимать квартиру с маленьким ребенком на руках — перспектива не самая радужная. А оформлять ипотечный кредит по тем ставкам, которые предлагались банками, означало бы на долгие годы ввергнуть себя в долговую кабалу и безденежье, так как ежемесячный кредитный платеж по всем расчетам должен был составлять более 50% от доходов семьи. Когда мы услышали о программе Дальневосточной ипотеки, просто не поверили, что проект реально будет реализован в нашем регионе. Но после того как ДОМ РФ озвучил о начале выдачи кредитов под 2%, мы одни из первых решили «попытать счастья». И не ошиблись! В самый короткий срок муж собрал необходимые документы, не было ожидаемого «хождения по мукам». Уже через три дня после их предоставления, пришло решение от банка и нас пригласили в офис. Приятно удивил подход банка к нам как к клиентам: с нами работал персональный менеджер, объяснял все очень доходчиво и подробно. В итоге, нам, одним из первых заявителей, был одобрен ипотечный кредит на покупку квартиры в строящемся доме (в этом году планируем заехать). На положительное решение о выдачи кредита не повлиял даже тот факт, что я уже находилась в декрете, и на момент оформления ипотеки в нашей семье, ожидающей пополнения, работал один только супруг. В настоящее время платеж по ипотеке составляет не более той суммы, которую мы выделяли для оплаты съемного жилья. При этом у нас остаются деньги не только на приобретение необходимых вещей и продуктов, но даже на крупные покупки и отдых. Я на собственном опыте убедилась, что дальневосточная ипотека позволяет вздохнуть полной грудью, не ощущать себя завязшим в долговой трясине, а жить полноценной, нормальной, достойной жизнью, растить детей, и без страха смотреть в будущее!».

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.