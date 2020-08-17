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В Приморье более 6 тысяч работников вывели "из тени" за время эпидемии
Работа по легализации трудовых отношений не прекращалась даже в сложный период вынужденной самоизоляции, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Более 6,2 тысячи приморцев, работающих без официальных договоров, выявлено в Приморье с начала 2020 года. Как отмечают в министерстве труда и социальной политики Приморского края, при взаимодействии заинтересованных структур удалось во всех случаях добиться оформления трудовых отношений.
«Межведомственные комиссии и рабочие группы действуют во всех муниципалитетах. На заседания были приглашены почти 2,3 тысячи работодателей, по которым поступала информация о нарушении трудового законодательства. Во время выездных рейдов, а их было более 1,7 тысячи, выявлено почти одна тысяча фактов неформальной занятости», – сообщили специалисты, добавив, что зарегистрировано 200 новых крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
В минтруда напоминают: главный риск неофициального трудоустройства для сотрудника – отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем, а также социальных гарантий, в том числе оплаты больничных и отпусков.
По словам министра Светланы Красицкой, кризисная ситуация, сложившаяся на рынке труда из-за распространения коронавируса, отчетливо доказала, насколько зыбко положение работника-нелегала.
«Безусловно, Правительство Российской Федерации совместно с регионами стали предлагать различные меры поддержки и работодателям, и гражданам, потерявшим работу. Кроме финансовой помощи – увеличенных выплат по безработице, предусмотрели общественные, временные работы. Причем, такого рода трудовая деятельность подходит и для граждан, потерявших работу, и для тех, кто ушел в отпуск без сохранения заработной платы», – комментирует глава регионального минтруда.
По данным на начало августа к общественным работам привлекли около 1,3 тысячи человек. Размер материальной поддержки для граждан, признанных безработными после 18 марта и трудоустроенных на общественные или временные работы, увеличили почти в шесть раз: с 2 до 12 тысяч рублей.
Несмотря на сложный для рынка труда период, приморские работодатели предлагают гражданам более 69 тысяч различных вакансий.
Наибольшая потребность в работниках заявлена в сферах: строительстве, обрабатывающих производствах, сельском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Около 74% от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих профессий (специальностей).
Найти подходящую работу можно с помощью портала «Работа в России». Кроме того, 1 июля возобновлен очный прием по предварительной записи в отделениях Приморского центра занятости.
Консультации по вопросам трудоустройства можно получить и у специалистов «горячей линии»: 8-800-200-56-81.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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