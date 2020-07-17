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Во Владивостоке улучшат экологическое состояние бухты Золотой Рог
17 Июля 2020, 09:38 | Приморье
Содействие в этом вопросе пообещал оказать вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время осмотра акватории вместе с Губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в четверг, 16 июля.
Олег Кожемяко и Юрий Трутнев осмотрели экологическое состояние бухты Золотой Рог с гидрографического судна «Юрий Трофимов». Благодаря строительству и вводу в эксплуатацию очистных сооружений удалось уменьшить количество бытовых и канализационных стоков в бухту на 80%.
«К следующему году этот показатель будет доведен до 90%, для этого нужно закончить реконструкцию ливневой канализации в городе и приступить к очистке дна», – доложила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.
Юрий Трутнев заявил, что бухта Золотой Рог – это «ворота Дальнего Востока и они должны быть чистыми».
«Проведена большая работа, замечаний стало меньше, мазутных пятен нет. Но этого недостаточно. Во Владивостоке вообще все сложнее – здесь отсутствует система ливневой канализации, коллекторы работают не в полной мере. В течение месяца коллеги посчитают, какие средства необходимы, и мы попробуем разрешить эту проблему совместно с городом и краем. Я готов постараться оказать помощь со стороны федерального бюджета», – обозначил полпред.
Олег Кожемяко подчеркнул, что поддержка Правительства России в реконструкции ливневой канализации и очистке бухты важно для экологической безопасности края.
«В течение месяца мы подготовим примерный расчет и схему, где нужно устанавливать канализационные насосные станции, очистные сооружения, прокладывать новые коллекторы. Это большая программа, которая будет рассмотрена и принята на федеральном уровне. Мы каждый год будем сдавать объекты, которые улучшат экологию бухты Золотой Рог и всей прибрежной акватории Владивостока. Также Юрий Петрович распорядился направить дополнительные средства на создание очистных сооружений бухты Улисс возле завода «Восточная Верфь», – добавил глава Приморья.
Отметим, качество воды в бухте Золотой Рог в 2019 году по сравнению с предыдущем годом улучшилось с V класса «грязные» на IV класс «загрязненные».
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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Теги: экология Золотой Рог
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