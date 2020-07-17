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У Мариинского театра может появиться еще одно здание во Владивостоке
17 Июля 2020, 08:40 | Приморье
Остро не хватает репетиционных балетных и оперных классов, а также помещений для репетиций хора, художественно-производственных мастерских и складских помещений
Полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетили с рабочим визитом Приморскую сцену Мариинского театра в четверг, 16 июля, во Владивостоке. Они осмотрели концертные залы и побывали на репетиции балетного спектакля.
Общая численность работников театра на сегодняшний день составляет 635 человек. В состав коллектива входят оперная и балетная труппы, симфонический оркестр и хор. Артисты регулярно выступают с камерными и концертными программами, принимают участие в просветительских и благотворительных акциях, международных творческих проектах, в том числе Дальневосточном фестивале «Мариинский», который с 2016 года проводится во Владивостоке и каждый раз собирает тысячи музыкантов и сотни тысяч гостей.
Один из вопросов, который обсуждался на встрече, касался выделения дополнительного земельного участка под строительство нового здания Приморской сцены Мариинского театра. По словам главного балетмейстера учреждения Эльдара Алиева, проблема изначально возникла из-за того, что учреждение еще при строительстве было спроектировано как гастрольная площадка, не рассчитанная на штатные творческие коллективы. Как следствие, при сегодняшнем существующем размахе учреждения и масштабах его работы оно не соответствует требованиям музыкального академического театра, поскольку, в частности остро не хватает репетиционных балетных и оперных классов, а также помещений для репетиций хора, гримерных комнат, художественно-производственных мастерских и складских помещений.
«На сегодняшний день мы вынуждены хранить дорогостоящие декорации в контейнерах буквально под открытым небом, что полностью не соответствует правилам техники их хранения», – подчеркнул главный балетмейстер.
Юрий Трутнев согласился, что проблему нужно решить, и поручил изучить возникший вопрос и проработать возможность выделения земельного участка. При этом полпред попросил уточнить, насколько интересна жителям, в том числе самим приморцам и гостям региона, деятельность театра.
«У нашего театра есть своя публика, зрители, которые проявляют постоянный интерес к происходящему на Приморской сцене. По статистике, 30% наполняемости залов – туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Да, границы сейчас перекрыты, сообщение с другими государствами приостановлено, но пройдет время и все придет в норму – мы снова будем радовать публику концертами и спектаклями», – подчеркнул Эльдар Алиев.
Главный балетмейстер также отметил, что сейчас у театра и Правительства Приморского края есть совместные планы по развитию дальнейшей деятельности культурного учреждения.
«Из Японии к нам идут лайнеры, заполненные туристами. По пути путешественникам рассказывают о наших спектаклях, труппе, самом театре. Они останавливаются во Владивостоке, смотрят выступления и двигаются дальше. Туристы не попадают сейчас на вечерние спектакли, которые приходится из-за этого специально переносить, поскольку лайнеры не могут задерживаться на ночь. Мы уже обговаривали с Олегом Николаевичем Кожемяко вопрос организации заездов таким образом, чтобы наши гости попадали на более поздние программы», – отметил Эльдар Алиев.
Напомним, 16 июля в Приморье с рабочим визитом находится полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В программе – посещение образовательных и культурных учреждений, осмотр строящихся в рамках дальневосточной субсидии объектов.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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