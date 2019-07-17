В туристическом центре Владивостока изменят схему движения

Будут установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

Специалисты отдела организации дорожного движения администрации Владивостока сообщают об изменении схемы движения в районе дома № 10 по Корабельной Набережной, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



В мэрии отмечают, что введение запрета парковки на правой стороне дороги по направлению от строящегося отеля к набережной Цесаревича связано с тем, что запаркованные автомобили очень часто создают большие неудобства другим участникам дорожного движения.



«Данный участок не позволяет по своей ширине организовывать места для парковки, так как это существенно сужает проезжую часть. Другие автомобилисты вынуждены выезжать на полосу встречного движения, что не только не безопасно, но ещё и создает дополнительные заторы», - подчеркнули специалисты.



Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.