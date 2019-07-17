www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.81 р. 100 JPY: 58.14 р.
EUR: 70.68 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Дороги Владивостока
Распечатать

В туристическом центре Владивостока изменят схему движения

17 Июля 2019, 13:42 | Приморье

Будут установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

Специалисты отдела организации дорожного движения администрации Владивостока сообщают об изменении схемы движения в районе дома № 10 по Корабельной Набережной, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

В мэрии отмечают, что введение запрета парковки на правой стороне дороги по направлению от строящегося отеля к набережной Цесаревича  связано с тем, что запаркованные автомобили очень часто создают большие неудобства другим участникам дорожного движения.

«Данный участок не позволяет по своей ширине организовывать места для парковки, так как это существенно сужает проезжую часть. Другие автомобилисты вынуждены выезжать на полосу встречного движения, что не только не безопасно, но ещё и создает дополнительные заторы», - подчеркнули специалисты.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: дороги владивостока 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]