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В Приморье местную продукцию в торговых сетях обозначили специальными ценниками
Это позволит повысить конкурентоспособность товаров Приморского края на рынке
Светло-зеленые ценники появились на продукции приморских производителей в торговых сетях, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, ценники светло-зеленого цвета уже можно встретить в крупных торговых сетях края: «Реми», «ОК», «Самбери», «Парус», «Фреш 25», «Мой Март».
«Ценники особого цвета повысят узнаваемость и конкурентоспособность качественных товаров местного производства среди большого разнообразия», – отмечают специалисты.
В настоящее время работа по применению цветных ценников на приморские продукты питания также ведется с руководителями несетевых и придомовых магазинов на территории всего края.
Напомним, по инициативе губернатора края Олега Кожемяко разрабатывается программа «Покупай Приморское», которая позволит увеличить долю местных товаров на рынке до 60%.
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