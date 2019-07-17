В Приморье местную продукцию в торговых сетях обозначили специальными ценниками

Это позволит повысить конкурентоспособность товаров Приморского края на рынке

Светло-зеленые ценники появились на продукции приморских производителей в торговых сетях, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, ценники светло-зеленого цвета уже можно встретить в крупных торговых сетях края: «Реми», «ОК», «Самбери», «Парус», «Фреш 25», «Мой Март».



«Ценники особого цвета повысят узнаваемость и конкурентоспособность качественных товаров местного производства среди большого разнообразия», – отмечают специалисты.



В настоящее время работа по применению цветных ценников на приморские продукты питания также ведется с руководителями несетевых и придомовых магазинов на территории всего края.



Напомним, по инициативе губернатора края Олега Кожемяко разрабатывается программа «Покупай Приморское», которая позволит увеличить долю местных товаров на рынке до 60%.