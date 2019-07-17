Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцам предложили "мусорный" опрос
С 1 января 2020 года в Приморье начнет действовать новая схема по обращению с ТБО. Готово ли население края сортировать бытовой мусор, как оптимизировать этот процесс в городах и районах, поможет определить опрос общественного мнения.
Чтобы начать внедрение раздельного сбора отходов в населенных пунктах, важно знать, готовы ли приморцы к этому, насколько эта проблема актуальна для края, какой мусор на первоначальном этапе люди считают необходимым сортировать. И мнение жителей в этом вопросе будет решающим - если система сортировки отходов не найдет отклика у людей, то затраты на новые контейнеры, транспорт для их вывоза окажутся бесполезными.
Принять участие в опросе можно в социальных сетях: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте или Instagram, а также в специальном разделе на сайте администрации Приморского края Primorsky.ru.
Результаты опроса помогут специалистам понять, в каком населенном пункте идея раздельного сбора мусора наиболее востребована.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Приморцам предложили "мусорный" опрос
- Во Владивостоке улицу Окатовую закатают в асфальт
- Во Владивостоке ремонт тепловой сети внесёт изменения в схему движения до 26 августа
- Двойной платы для жителей Приморья за вывоз мусора не будет
- Во Владивостоке начато строительство надземного перехода
- Во Владивостоке культурное наследие отремонтируют капитально
- Во дворах Владивостока устанавливают детские площадки
- Во Владивостоке взялись за дороги
- 317 придомовых территорий благоустроят во Владивостоке
- 38 новых лестниц появится во Владивостоке в этом году
Новости раздела
- Приморцам предложили "мусорный" опрос
- Китай тянется к приморской суперверфи
- Приморские особенности долевого обмана
- Приморцы отстали от хабаровчан
- Во Владивостоке улицу Окатовую закатают в асфальт
- Обуздать мусорную стихию
- Спустили деньги на "чистую воду"
- Счастливая тысяча
- ТОП-5 пляжных маршрутов Приморья
- Ваша кровь не помешает
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Все магазины "Самбери" закрыли
- Жители и гости Владивостока "собирают" клубнику и огурцы в центре города
- Столицу Приморья и китайский город Сиань впервые связал регулярный авиарейс
- В 2019 году в Магаданской области восстановят около 400 гектаров леса
- Перспективы развития Большого Уссурийского острова вновь под большим вопросом
- Фестиваль экологически чистого творчества пройдет в Приморье
- Айсен Николаев возглавил рейтинг глав регионов ДФО
- На Сахалине планируют построить еще 6 гектаров теплиц
- Еще 23 пляжа в Приморье разрешены для купания
- На Некрасовском путепроводе во Владивостоке решили сэкономить время и деньги