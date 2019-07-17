Приморцам предложили "мусорный" опрос

С 1 января 2020 года в Приморье начнет действовать новая схема по обращению с ТБО. Готово ли население края сортировать бытовой мусор, как оптимизировать этот процесс в городах и районах, поможет определить опрос общественного мнения.

Чтобы начать внедрение раздельного сбора отходов в населенных пунктах, важно знать, готовы ли приморцы к этому, насколько эта проблема актуальна для края, какой мусор на первоначальном этапе люди считают необходимым сортировать. И мнение жителей в этом вопросе будет решающим - если система сортировки отходов не найдет отклика у людей, то затраты на новые контейнеры, транспорт для их вывоза окажутся бесполезными.

Принять участие в опросе можно в социальных сетях: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте или Instagram, а также в специальном разделе на сайте администрации Приморского края Primorsky.ru.

Результаты опроса помогут специалистам понять, в каком населенном пункте идея раздельного сбора мусора наиболее востребована.