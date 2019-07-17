Китай борется за приморскую суперверфь

Пекин пытается перехватить инициативу у Сеула в освоении верфи «Звезда», призванной вывести российское крупнотоннажное судостроение на мировой уровень

Первоначально воспринимавшийся с долей изрядного скептицизма амбициозный проект строительства в Приморье верфи «Звезда» успешно реализуется, несмотря на технологическое отставание отрасли от соседей по региону. Пекин и Сеул, вовремя понявшие, что могут не успеть к дележу дальневосточного пирога, активно соревнуются между собой в распределении подрядов при возведении производственных объектов и думают, каким образом смогут участвовать уже непосредственно в технологическом процессе.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», в последнее время приморский проект находится под контролем Пекина, поставившего задачу ни в коем случае не допустить усиления корейских позиций. Подтверждением тому - недавнее посещение верфи в Большом Камне китайскими дипломатами. Визит был приурочен к государственному празднику КНР - Дню образования коммунистической партии Китая (отмечается 1 июля).

В последних числах июня на верфи высадился десант из представителей генкосульства КНР во Владивостоке во главе с генконсулом Янь Вэньбинем.

Сотрудники генконсульства из-за плохой погоды успели посетить только сухой док для ремонта судов и строительную площадку предприятия. Тем не менее, в рамках пусть и скомканного визита дипломаты смогли выкроить время для посещения вахтового городка, где живут рабочие - китайцы. Там, в рамках партийной учебы, было проведено получасовое учебно-патриотическое занятие по истории Компартии Китая, после высокие визитеры отбыли во Владивосток.

По сведениям источников «Золотого Рога», китайцы были удивлены масштабами ведущейся стройки и постоянно что-то записывали.

Досье "Золотого Рога"

Закладка верфи для строительства крупнотоннажных морских судов состоялась на территории АО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне в ноябре 2009 года. Проект запускала российская Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в партнерстве с южнокорейской судостроительной компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo). Затем, в 2012 году, DSME вышла из проекта, а ОСК передала пакет из 75% минус две акции АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) консорциуму «Современные технологии судостроения» (СТС), созданному Газпромбанком, «Роснефтегазом» и «Роснефтью». Сейчас проект реализуется в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». В продуктовую линейку верфи войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе - техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.

Ни одна верфь в мире не возводилась в столь сжатые сроки, как в Приморье. Первая часть производственных мощностей верфи «Звезда» была введена в эксплуатацию в 2016-2017 годах, в настоящее время строится сухой док, который является уникальным гидротехническим объектом для российской судостроительной отрасли. Это сооружение размером 485х114х15 планировалось к сдаче в 2023 году, однако его строительство идет опережающими темпами – док могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

«Наличие такой судоверфи имеет особую актуальность в период санкционной политики, проводимой в отношении нашей страны. С момента прошлого посещения комплекса хочется отметить серьезные подвижки в создании сухого дока», - заявил вице-премьер РФ Юрий БОРИСОВ во время посещения ССК «Звезда» 6 июля.

В настоящее время на тяжелом достроечном стапеле и в блоке корпусных производств работают порядка 80 кранов различной грузоподъемности (большая части – китайского производства). Так, China Heavy Industry Corporation Nantong в марте 2017 года поставила на «Звезду» 5 кранов, в том числе - уникальный для отечественного судостроения кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1,2 тыс. тонн. Этот кран является символом города Большой Камень, обеспечивает работу тяжелого открытого достроечного стапеля с 2018 года. На «Звезду» уже доставлена основная часть второго крана «Голиаф», который устанавливается на территории строящегося сухого дока. В ближайшее время сухой док оснастят четырьмя кранами башенного типа с прямой стрелой грузоподъемностью 60 тонн.

Совместное предприятие НК «Роснефть» и General Electric – «Завод ВРК Сапфир» завершило основные строительно-монтажные работы завода винто-рулевых колонок: возведен корпус здания завода и установлено крановое оборудование, завершено строительство внешних инженерных сетей и монтаж вспомогательного оборудования.

К настоящему времени «Роснефть» обеспечила пилотную загрузку верфи, подписано 26 твердых контрактов на строительство четырех многофункциональных судов снабжения ледового класса, 10 танкеров типа «Афрамакс», 10 арктических танкеров-челноков ледового класса Arc7, одного арктического танкера-челнока дедвейтом 69 тыс. тонн с опционом еще на одно судно.

С ФГУП «Росморпорт» заключен контракт на строительство головного мелкосидящего ледокола проекта 22740, получено подтверждение на строительство еще трех опционных судов данной серии. С ПАО «Совкомфлот» подписаны договоры на строительство двух танкеров типа «Афрамакс». Таким образом, серия данных судов на текущий момент составляет 12 единиц. С ПАО «Газпром» заключены контракты на строительство трех судов снабжения, одного пассажирского судна для перевозки экипажей добычных и буровых платформ и одного многофункционального ледокольного судна.

Кроме того, с ПАО «Совкомфлот» подписаны контракты на строительство трех танкеров-продуктовозов дедвейтом 51 тыс. тонн каждый, оборудованных для работы на газомоторном топливе, для проекта ПАО «НОВАТЭК».

Также на «Звезде» будет строиться ледокол «Лидер».

«Необходимо сделать все, чтобы строительство указанных судов началось в планируемые сроки», – сказал Борисов.

Тигры точат когти

Китайское судостроение находится в государственной собственности. В настоящее время сосед по региону близок к слиянию двух крупнейших судостроительных корпораций страны - China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) и China State Shipbuilding Corp. (CSSC), что позволит создать гигантского производителя, который выпускает все - от авианосцев и боевых кораблей до грузовых судов и нефтяных танкеров.

Тем не менее китайцам будет сложно состязаться с лидерами - в Южной Корее ждут слияния двух крупнейших в мире судостроительных корпораций. Номер один в мире Hyundai Heavy Industries Group (HHI) намерена приобрести контрольный пакет акций Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME), занимающей второе место, что повлечет за собой появление на мировом рынке гиганта с долей свыше 20%. Сумма сделки может составить 2,1 трлн вон (почти $2 млрд). По данным WSJ, доля объединенных южнокорейских верфей на рынке строительства новых судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) может превысить половину портфеля заказов на СПГ-газовозы, это коренным образом изменит рынок морской транспортировки энергоносителей. На судостроительную отрасль приходится порядка 7% экспорта Южной Кореи, четвертой по величине экономики Азии.

Минус китайских верфей – сложная структура собственников. Кроме того, им предстоит сокращать расходы с учетом фактора сохранения рабочих мест в условиях замедления темпов роста китайской экономики.

В этой ситуации нашим соседям, казалось бы, не до Приморья. Но это не совсем так.

Китай на подряде…

Одним из основных подрядчиков строительства верфи «Звезда» выступает китайский концерн China Communications Construction Company Ltd. (CCCC), выигравший тендеры на третий этап строительства сухого дока и достроечных цехов, а также на поставку кранов (19,8 млрд рублей) и дноуглубительные работы. СССС ранее проводила исследование потенциала международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», должна была подготовить ТЭО их развития.

Дноуглубительные работы в акватории бухты Большой Камень СССС в лице московского филиала АО «Китайская компания коммуникаций и строительства» вначале предложила выполнить по начальной цене 15,774 млрд рублей, однако по итогам конкурентных переговоров снизила предложение до 15,291 млрд рублей. Заявки на участие также подавали петербургское ООО «Боскалис» (цена предложения равнялась 21,347 млрд рублей), сургутское ОАО «УСГС» (28,153 млрд рублей) и принадлежащее нидерландской компании ООО «Балласт Хэм Дреджинг» (22,684 млрд рублей), но они были отклонены на первом этапе торгов, так как не были обеспечены. Также в тендере принимал участие филиал бельгийской КОО «Ян Де Нул Н.В.», предложивший выполнить работы за 15,715 млрд рублей, однако и его заявка была отклонена на втором этапе (конкурентные переговоры), так как компания предложила изменить договор и не подписала его проект. Подрядчику необходимо выполнить дноуглубительные и прочие строительно-гидротехнические работы в срок до 1 декабря 2019 года.

Кроме того, СССС к июлю 2020 года выполнит работы по расширению преддоковой площадки верфи за 2,788 млрд рублей.

Китайцы чувствуют себя на «Звезде» вполне комфортно.



…Корея – на чертежах

В мае 2017 года ССК «Звезда» и корейская Hyundai Samho Heavy Industries Co. (HSHI) создали в Большом Камне совместное предприятие - ООО «Звезда-Хендэ». 51% уставного капитала компании принадлежит российской компании, 49% - корейской. Затем было подписано соглашение, по условиям которого HSHI окажет техническую поддержку в проектировании и строительстве судов класса «Афрамакс» на верфи «Звезда». Соглашение предусматривает техническую поддержку совместного предприятия для проектирования и строительства танкеров класса «Афрамакс», в том числе, использующих газомоторное топливо. HSHI будет осуществлять контроль за соответствием рабочей конструкторской документации базовому проекту судна, который передается в капитал совместного предприятия.

15 ноября прошлого года «Звезда» приступила к серийному производству танкеров класса «Афрамакс», предназначенных для перевозки нефти и нефтепродуктов. Закладка головного судна на открытом достроечном тяжелом стапеле состоялась 11 сентября 2018 года. Строительство первого судна будет завершено в текущем году, затем его спустят на воду для достройки, испытания и сдачи.

Недавно стало известно, что «Звезда» выбрала технологическим партнером корейскую Samsung Heavy Industries вместо DSME, которая ранее подписала соглашение о передаче компетенций с ДЦСС и рассматривала возможность вхождения в уставный капитал «Звезды». При этом еще в апреле в беседе с «Интерфаксом» один из интересантов развития приморской верфи говорил, что DSME является единственным потенциальным кандидатом на роль технологического партнера. Один из собеседников агентства считает, что причина смены партнера - в неустойчивом финансовом положении DSME, другой видит ее «в отсутствии гибкости» южнокорейской компании. DSME в Корее строит 15 танкеров для проекта «Ямал СПГ», каждый из которых стоит $320 млн.

Пикантность ситуации в том, что «Звезда» замахнулась на строительство судов-газовозов, которые раньше в России не строились. «Совкомфлот» уже заказал один газовоз для «Арктик СПГ 2» и планирует заказать еще четыре. Также есть предварительная договоренность между «НОВАТЭКом», «Звездой» и «Совкомфлотом» о строительстве и эксплуатации еще четырех газовозов ледового класса Arc7. Газовозы должны быть построены до 2025 года.

Ранее представитель DSME говорил, что первые газовозы для проекта «Арктик СПГ 2» предлагается строить в основном в Южной Корее. «Есть несколько вариантов. Например, на первый танкер обсуждается, что он на 90% будет построен на верфях Южной Кореи, а на 10% - на «Звезде». Далее предполагается, что доля российского участия будет увеличиваться - второй уже будет строиться в пропорции 70% (Южная Корея) на 30% (Россия), остальные - 30% на 70%», - говорил он.

Согласно требованиям постановления правительства №719, строить суда-газовозы может юридическое лицо, которое имеет права на всю основную технологическую документацию, права на осуществление на территории РФ закладки, сборки и окраски корпуса судна, использование при строительстве судна комплектующих для маневрирования, произведенных на территориях стран - членов ЕАЭС, постройку судна, проведение испытаний и его сдачу.

Глава Минпромторга РФ Денис МАНТУРОВ ранее говорил также, что верфь в Большом Камне получит субсидию для строительства газовозов в размере порядка 50 млрд рублей. Речь идет о разнице в стоимости строительства газовозов на корейских верфях - порядка $320-330 млн по сравнению с расчетной стоимостью строительства на «Звезде» - порядка $380 млн.

В 2018 году во Владивостоке было подписано соглашение о создании совместного Российско-Корейского центра оборудования для морской техники на базе АО «ЦНИИ «Курс». Уже определен перечень оборудования, необходимого к локализации на территории РФ (специальные системы для СПГ газовозов, палубное оборудование, системы водоочистки и водоподготовки, аварийно-спасательное оборудование), а также отечественные предприятия, способные выступить в качестве технологических партнеров.





Местных много не бывает

Год назад руководство ССК «Звезда» предложило наблюдательному совету ТОР «Большой Камень» нанять на завод 847 иностранцев - рабочих (30% от общей штатной численности предприятия на тот момент) из-за отсутствия местных специалистов необходимой квалификации. Речь шла о рабочих из Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Китая, КНДР, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Румынии, Нидерландов, Финляндии и Норвегии. Это электрогазосварщики, судовые рубщики, газорезчики, слесари-монтажники, маляры, машинисты крана, стропальщики, такелажники и специалисты других профессий.

Ранее ССК обращался в Приморский центр занятости, но там смогли предложить лишь около десятка специалистов, навыки и требования которых соответствуют запросу.

В то же время, власти и «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (АРЧК) рекомендовали резиденту ТОР, начиная с 2019 года, сформировать план-график замещения иностранцев российскими специалистами.

Верфь оставила родной город без газа

Город Большой Камень, рядом с которым реализуется проект создания судостроительного комплекса «Звезда», остался без газа, заявил глава города Александр АНДРЮХИН на пленарном заседании Восточного нефтегазового форума во Владивостоке. По его словам, согласно схеме газоснабжения, город планирует перевести на «голубое топливо» около 7 муниципальных котельных, работающих сегодня на угле.

За помощью в решении проблемы политик обратился к залу:

- Сегодня в ТОР «Большой Камень» пришел газ. Но весь объем, который зашел по трубе, сегодня законтрактован судостроительным комплексом «Звезда». Та схема газоснабжения, которая была разработана еще в 2012 году, могла быть реализована. Но на сегодняшний день, как говорят судостроители, возможности обеспечить город газом нет. Есть ли какие-то законодательные нормативы, которые говорят о том, что если в город зашел газ, то какие-то проценты, десять или пятнадцать, должны быть зарезервированы для социальной инфраструктуры?

Вопрос, естественно, повис в воздухе.

- На текущий момент готового ответа, видимо, нет, - прервал затянувшуюся паузу модератор заседания, руководитель программы по продвижению шельфовых проектов ООО «Газпромнефть-Сахалин» Алексей ФАДЕЕВ.

- Мы готовы увеличивать мощность нашего теплоэнергетического комплекса, задействовав ресурс в виде газа. Но сегодня таких возможностей у нас нет, - подытожил глава Большого Камня. – Вопрос - именно в ресурсе. На «Звезде» своя газовая котельная, которая обеспечивает потребности (верфи). Но есть потребности и у населения, и у остальных 17 резидентов ТОР «Большой Камень». Сегодня лишь один резидент, в виде ССК «Звезда», получает газ.

Без метзавода никак

Итальянская Danieli ведет переговоры о поставках оборудования для металлургического завода, который может быть построен рядом с верфью «Звезда». Сейчас прорабатываются два варианта: строительство электроплавильного цеха и листопрокатного стана или только стана, который бы работал на привозных слябах.

«Да, нам предлагали поучаствовать с точки зрения поставщика оборудования. Мы находимся сейчас в переговорах», - сказал председатель совета директоров итальянской компании Джанпьетро БЕНЕДЕТТИ в интервью «Ведомостям».

Глава Минпромторга Денис Мантуров в апреле говорил, что ведомство не видит необходимости в строительстве новых прокатных мощностей на Дальнем Востоке для обеспечения «Звезды» стальным листом.

«Новый завод пока точно не планируется строить, поскольку у нас все металлургические заводы, и ММК в том числе, имеют возможность производства по размеру такого листа, и есть специальный подвижной состав, который может обеспечить перевозку этого листа. Наша металлургическая отрасль может обеспечить поставку. Кто будет поставлять - это будет принимать решение «Звезда», - сказал г-н Мантуров, комментируя вопрос, принято ли правительством решение об обеспечении металлом «Звезды» и необходимости строительства в Приморье нового производства.

В настоящее время сталь в Большой Камень поставляется, в том числе, по контрактам из Южной Кореи. При этом генеральный директор «Звезды» Сергей ЦЕЛУЙКО заявлял, что верфь ведет переговоры с российскими производителями, чтобы расширить использование отечественной стали.

Отметим, что заказы «Звезды» интересны китайским металлургам, которым на родине однозначно рекомендовали выводить новые проекты на российский Дальний Восток.

Год назад представитель китайской частной корпорации Hebei Bishi Industry Group Би Цзинань заявил, что соседи готовы инвестировать $1-1,5 млрд в создание в Приморье предприятия по производству листовой стали для судостроительной промышленности. В планах инвестора также - строительство коксохимического завода и электростанции. В случае успешной реализации проекта компания готова расширить ассортимент выпускаемой продукции. Строительство всех объектов может занять около пяти лет. Для реализации проекта потребуется земельный участок площадью около 300-400 гектаров. Из 10 тыс. планируемых рабочих мест 80% китайцы обещают отдать местным жителям.

На фото: Чей флаг, Кореи или Китая, будет развиваться рядом с российским, тот еще вопрос.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ