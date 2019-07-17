Приморцы отстали от хабаровчан

Темпы газификации соседних регионов различаются в разы

Нынешние власти Приморья, похоже, нашли общий язык с «Газпромом» в плане реализации программы газификации. Дело - за малым: изыскать бюджетные средства, на недостаток которых в регионах пеняет монополия. Тем временем, власти соседнего Хабаровского края готовы создать отдельное предприятие под поиск прежде всего внебюджетных средств на расширение программы газификации.

Как заявила на пленарном заседании IV Восточного нефтегазового форума во Владивостоке первый вице-губернатор Вера ЩЕРБИНА, администрация Приморского края и «Газпром» создали рабочую группу, которая займется планом газификации региона.

«На Дальнем Востоке реализуются крупнейшие проекты в области нефтегаза. Понятно, что это Сахалин, Амурская область. В Приморском крае все намного плачевнее, - сказал г-жа Щербина. - Достаточно сказать, что у нас уровень газификации всего региона составляет всего 2,5%. Мы, конечно же, очень озабочены этой проблемой. Буквально на прошлой неделе у нас прошла рабочая встреча с «Газпромом», и мы создали вместе рабочую группу, которая как раз будет заниматься вопросами как газификации, так и возможности применения углеводородов, чтобы развивать экономику Приморского края. Достаточно сказать, что мы очень озабочены тем, что происходит в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Понятно, что эти тарифы - неподъемные. Действительно, эта отрасль (ЖКХ) требует серьезного реформирования. Для того, чтобы тариф был доступен и для инвестора, для того, чтобы продукция была конкурентоспособной».

Ранее сообщалось, что объемы потребления газа в Приморье планируется увеличить к 2025 году до 9 млрд кубометров с нынешних 1 млрд кубометров. В декабре прошлого года заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ на встрече с губернатором Олегом КОЖЕМЯКО озвучил, что общий объем инвестиций в газификацию Приморья со стороны «Газпрома» и администрации региона до 2020 года превышает 55 млрд рублей, из которых 39 млрд вкладывает «Газпром». Для Приморья 16 млрд рублей - деньги громадные, но изыскивать (или привлекать) их все равно надо, иначе «Газпром» «заморозит» свое участие.

В Хабаровском крае темпы газификации куда лучше – газ представлен в четырех городах и 32 поселках. В том числе, уровень газификации составляет 35% по сжиженному углеводородному газу (СУГ), 17,9% - по природному. Регион планирует постепенно снижать использование СУГ, чтобы уменьшать финансовую нагрузку для населения и предприятий.

Разработанная соседями программа развития газификации предусматривает поиск 700-900 млн рублей внебюджетных средств.

«Будем создавать краевое предприятие, условно называем его «Крайгаз», - заявил на форуме председатель комитета правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса Владимир БЕЛОВ. - Предприятие займется привлечением частных инвестиций в газификацию природным газом жилого фонда. Также оно займется переводом многоквартирных жилых домов со сжиженного углеводородного газа на природных газ из-за сильной разницы в цене между ними, обеспечением населения сжиженным углеводородным газом - сейчас эту функцию несет «Газэнергосеть Хабаровск» (на данный момент обслуживает свыше 200 тыс. абонентов региона - Прим. авт.), но мы не всегда находим с ней понимание как по цене услуги, так и по качеству».

Темпы газификации Хабаровского края природным газом сегодня составляют всего 0,3-0,5% в год. «Газпром», как и в Приморье, строит газораспределительные станции и газопроводы, а край - распределительные сети. И у соседей компания опережает регион в части ввода объектов.

«Хотелось бы гораздо более высоких темпов, есть план достичь уровня газификации в 30% через пять лет, но для этого краю необходимо направлять на развитие газификации около 1 млрд рублей ежегодно. Сейчас же вкладывается порядка 200 млн рублей», - посетовал г-н Белов.

По подсчетам хабаровчан, стоимость газификации одной среднестатистической квартиры в Хабаровске колеблется от 250 до 480 тыс. рублей. Естественно, что не каждый собственник подпишется на такие затраты, тем более что тарифы на природный газ растут с каждым годом.

Согласно планам приморских властей, в 2019 году газ придет и в Уссурийск, где подключат пять котельных, микрорайон «Радужный», локомотиво-ремонтный завод, масложиркомбинат, в поселки Кневичи и Заводской Артемовского городского округа, а также на предприятия «Русагро» в Михайловском районе. На 2019-20 гг. запланирована газификация Надеждинского района – поселка Новый и ряда промышленных объектов. Во Владивостоке все котельные должны быть переведены на газ к 2020 году. В этом же году начнется газификация двух котельных и деревообрабатывающего комбината в Дальнереченске. Котельные и предприятия Находки планируется перевести на газ в 2020-21гг., Фокино – в 2021 году. В Дальнегорск и Арсеньев газ предполагается подвести к 2025 году, а до этого сжиженный газ будет поставляться на них в контейнерах.

В марте «Газпром» сообщил, что приступает к расширению газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток. В настоящее время мощность первого пускового комплекса СХВ составляет 5,5 млрд кубометров товарного газа в год. На втором этапе предполагается увеличить мощность магистрали до 30 млрд кубометров в год за счет строительства лупингов компрессорных станций для увеличения подачи газа местным потребителям (в том числе, таким как ВНХК «Роснефти» и «Находкинский завод минеральных удобрений), и подачи газа на экспорт в Китай.