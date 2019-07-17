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Во Владивостоке улицу Окатовую закатают в асфальт
Во Владивостоке рабочие приступили к ремонту дорожного полотна на улице Окатовой – от выезда с улицы Героев-Тихоокеанцев до кольца улицы Запорожской. После фрезерования старого покрытия на наиболее разрушенных участках дороги будет уложено два слоя асфальтобетона. Работы планируется завершить после 20 июля.
Помимо основных магистралей ремонт ведется и на внутриквартальных дорогах и тротуарах. В настоящее время дорожники работают на улицах Крыгина, 4-й Восточной, Ильичева, Давыдова, Хабаровской, проспекте Красного Знамени и других. На этой неделе начнется ремонт тротуара и в районе Светланской, 207.
На сегодняшний день во Владивостоке завершен текущий ремонт дорог и тротуаров на 23 улицах. Также продолжается капитальный комплексный ремонт дорог и пешеходных зон в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году будет отремонтировано 15 городских улиц общей протяженностью 15 км. Помимо дорожного полотна здесь будут обновлены тротуары, лестницы и подпорные стенки, заменены люки и решетки, нанесена разметка.
Не оставлены без внимания и пешеходные зоны.
Ремонтные работы начались на Тополиной аллее. Сейчас подрядчики демонтируют старое покрытие пешеходной зоны. Впереди – укладка новой брусчатки, монтаж тротуарных бортовых камней, установка лавочек и декоративная подсветка деревьев – по примеру аллеи в районе «Зари». Помимо Тополиной аллеи проводится благоустройство набережной Спортивной гавани, побережья в районе Токаревской Кошки и других городских территорий.
Работы по благоустройству прогулочной зоны проводятся по распоряжению главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА в рамках создания основных пешеходных маршрутов краевого центра.
Еще одна задача, поставленная мэром, - поддержание на городских улицах чистоты и порядка. Круглые сутки мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убирают мусор, прочищают ливневки от засоров, отмывают от надписей и граффити пешеходные переходы, остановки и другие объекты городской инфраструктуры, ухаживают за зелеными насаждениями, ведут покос травы на газонах и откосах. На магистралях города работают пылесосы, поливомоечные и лееромоечные машины.
На фото: На сегодняшний день во Владивостоке завершен текущий ремонт дорог и тротуаров на 23 улицах.
Фото Vlc.Ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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