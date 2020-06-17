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В ряде МФЦ Приморья принимают без предварительной записи
Жители 13 населенных пунктов Приморского края могут отправиться на прием в МФЦ в режиме живой очереди без предварительной записи по телефону. Данная мера распространяется на центры «Мои документы», в которых можно гарантировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты МФЦ Приморского края обращают внимание на то, что прием ведется по ограниченному перечню услуг.
Прием без предварительной записи открыт в следующих населенных пунктах:
– село Лазо;
– село Анучино;
– село Новопокровка;
– село Яковлевка;
– село Хороль;
– село Камень-Рыболов;
– село Черниговка;
– село Чугуевка;
– поселок Пограничный;
– поселок Ольга;
– поселок Лучегорск;
– поселок Кавалерово;
– поселок Терней.
«В режиме живой очереди прием ведется в центрах “Мои документы”, где мы можем гарантировать строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, установленных на территории Приморского края. В крупных городах пока не можем отказаться от предварительной записи, поскольку спрос слишком велик», – отметили в МФЦ края.
Напомним, центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Приморье после продолжительного периода дистанционной работы вновь открыли двери для посетителей 8 июня.
В настоящее время прием ведется по ограниченному перечню услуг. В их числе – государственный кадастровый учет, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан по месту пребывания и месту жительства, проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительского удостоверения, выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предоставление ряда социальных выплат и так далее.
Полный список предоставляемых сейчас услуг можно посмотреть на портале МФЦ Приморского края. Там же можно уточнить перечень центров и офисов «Мои документы», которые открыты с 8 июня. Записаться на прием можно по телефону: 8 (423) 222-1111.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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