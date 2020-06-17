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В морском порту Суходол уже укладывают железнодорожные пути
Стройка ведется силами специалистов кузбасского АО «Черниговец»
В морском порту Суходол в Шкотовском районе Приморья началась укладка железнодорожных путей. К осени текущего года планируется уложить 14 км путей.
«По инициативе угольного холдинга железнодорожная инфраструктура возводится силами строительного отряда, сформированного из числа высококвалифицированных специалистов АО «Черниговец» (АО ХК «СДС-Уголь»), имеющих опыт строительства и эксплуатации железнодорожных путей. Также с разреза «Черниговец» на строительную площадку доставлена вся необходимая техника и оборудование», - говорится в сообщении пресс-службы АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (СДС).
Мощность перевалки первой и второй очередей порта Суходол составит 12 млн тонн угля, на нее предполагается выйти к 2022 году.
Согласно прежним планам, инвесторы также готовы построить третью очередь с увеличением мощности до 20 млн тонн. Стоимость строительства порта ранее оценивалась в 35,4 млрд рублей.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцами ООО «Морской порт «Суходол» (резидент свободного порта Владивосток) в настоящее время являются основные акционеры холдинга СДС - его президент Михаил ФЕДЯЕВ и Владимир ГРИДИН (владеют по 25,1%), АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (Москва, 24,79%), АО «РЖД - Инфраструктурные проекты» (Москва, 25,01%).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ХК «СДС».
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