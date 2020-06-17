Китайцы расширяют границы в Приморье

Правительство России отдало резиденту еще 161 земельный участок в Хорольском районе

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае под проект по выращиванию риса и сои, который реализует холдинг «Легендагро» (принадлежит китайскому агрохолдингу Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings). Реализовать проект планируется в 2020 году.

Согласно документу, в границы ТОР дополнительно включен 161 земельный участок в Хорольском районе.

Как сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока», новые земли площадью 3,3 тыс. гектара позволят резиденту ТОР «Михайловский» ООО «Легендагро Приморье» увеличить посевные площади и реализовать второй этап проекта по выращиванию сои, выращиванию и обработке риса. Объем инвестиций в проект составит более 400 млн рублей. Эти деньги пойдут на аренду помещений, закупку комбайнов и оборудования для обработки риса.

В 2019 году «Легендагро Приморье» реализовало первый этап проекта, открыв в ТОР «Михайловский» агроферму для выращивания сои, риса и кукурузы. По соглашению с АО "КРДВ" объем вложений составил 204 млн рублей, на ферме создано 66 рабочих мест.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», «Легендагро» планирует инвестировать около 4,7 млрд рублей в строительство в Приморье завода по глубокой переработке сои мощностью 240 тыс. тонн сырья в год. Ежегодный объем производства составит 121 тыс. тонн соевого протеинового концентрата, 42,5 тыс. тонн соевого масла, 2,4 тыс. тонн лецитина, 38 тыс. тонн мелассы и 3,2 тыс. тонн шрота. Общий объем фактических инвестиций «Легендагро» в сельскохозяйственные проекты в Приморье по состоянию на 1 июня этого года превысил 912 млн рублей.

ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств, центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Сельскохозяйственный кластер действует на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского районов Приморского края. В настоящее время в ТОР «Михайловский» выполняется 17 проектов, общий объем заявленных инвестиций составляет 80 млрд рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»

Основными акционерами АО «Легендагро холдинг» являются Joyvio Group (стратегическая инвестиционная платформа для развития агробизнеса Legend Holdings), Beidahuang Group (крупнейший в КНР сельскохозяйственный бизнес) и Jiusan Oils & Grains Industries Group Co. (дочерняя компания Beidahuang, третий по объему переработчик соевых бобов в Китае). АО «Легендагро холдинг» зарегистрировано в декабре 2018 года во Владивостоке. Уставный капитал составляет 900 млн рублей. Учредитель – компания «Цзяво Бэйдахуан Агро» (Китай).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.