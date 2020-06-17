www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.75 р. 100 JPY: 64.96 р.
EUR: 79.04 р. 10 CNY: 98.49 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Китайцам добавили земли в Приморье

17 Июня 2020, 10:58 | Приморье

Правительство РФ расширило границы границ территории опережающего развития «Михайловский» под проект по выращиванию риса и сои

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае под проект по выращиванию риса и сои, который реализует холдинг «Легендагро» (принадлежит китайскому агрохолдингу Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings). Реализовать проект планируется в 2020 году.

Согласно документу, в границы ТОР дополнительно включен 161 земельный участок в Хорольском районе.

Как сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока», Новые земли площадью 3,3 тыс. гектара позволят резиденту ТОР «Михайловский» ООО «Легендагро Приморье» увеличить посевные площади и реализовать второй этап проекта по выращиванию сои, выращиванию и обработке риса. Объем инвестиций в проект составит более 400 млн рублей. Эти деньги пойдут на аренду помещений, закупку комбайнов и оборудования для обработки риса.

В 2019 году «Легендагро Приморье» реализовало первый этап проекта, открыв в ТОР «Михайловский» агроферму для выращивания сои, риса и кукурузы. По соглашению с АО "КРДВ" объем вложений составил 204 млн рублей, на ферме создано 66 рабочих мест.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», «Легендагро» планирует инвестировать около 4,7 млрд рублей в строительство в Приморье завода по глубокой переработке сои мощностью 240 тыс. тонн сырья в год. Ежегодный объем производства составит 121 тыс. тонн соевого протеинового концентрата, 42,5 тыс. тонн соевого масла, 2,4 тыс. тонн лецитина, 38 тыс. тонн мелассы и 3,2 тыс. тонн шрота. Общий объем фактических инвестиций «Легендагро» в сельскохозяйственные проекты в Приморье по состоянию на 1 июня этого года превысил 912 млн рублей.

ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств, центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Сельскохозяйственный кластер действует на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского районов Приморского края. В настоящее время в ТОР «Михайловский» выполняется 17 проектов, общий объем заявленных инвестиций составляет 80 млрд рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»: основными акционерами АО «Легендагро холдинг» являются Joyvio Group (стратегическая инвестиционная платформа для развития агробизнеса Legend Holdings), Beidahuang Group (крупнейший в КНР сельскохозяйственный бизнес) и Jiusan Oils & Grains Industries Group Co. (дочерняя компания Beidahuang, третий по объему переработчик соевых бобов в Китае). АО «Легендагро холдинг» зарегистрировано в декабре 2018 года во Владивостоке. Уставный капитал составляет 900 млн рублей. Учредитель – компания «Цзяво Бэйдахуан Агро» (Китай).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС


 

Автор:
Теги: агропром  соя. проект  китай  рис  тор "михайловский" 



Новости партнеров




Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]