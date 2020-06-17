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Китайцам добавили земли в Приморье
Правительство РФ расширило границы границ территории опережающего развития «Михайловский» под проект по выращиванию риса и сои
Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморском крае под проект по выращиванию риса и сои, который реализует холдинг «Легендагро» (принадлежит китайскому агрохолдингу Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings). Реализовать проект планируется в 2020 году.
Согласно документу, в границы ТОР дополнительно включен 161 земельный участок в Хорольском районе.
Как сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока», Новые земли площадью 3,3 тыс. гектара позволят резиденту ТОР «Михайловский» ООО «Легендагро Приморье» увеличить посевные площади и реализовать второй этап проекта по выращиванию сои, выращиванию и обработке риса. Объем инвестиций в проект составит более 400 млн рублей. Эти деньги пойдут на аренду помещений, закупку комбайнов и оборудования для обработки риса.
В 2019 году «Легендагро Приморье» реализовало первый этап проекта, открыв в ТОР «Михайловский» агроферму для выращивания сои, риса и кукурузы. По соглашению с АО "КРДВ" объем вложений составил 204 млн рублей, на ферме создано 66 рабочих мест.
Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», «Легендагро» планирует инвестировать около 4,7 млрд рублей в строительство в Приморье завода по глубокой переработке сои мощностью 240 тыс. тонн сырья в год. Ежегодный объем производства составит 121 тыс. тонн соевого протеинового концентрата, 42,5 тыс. тонн соевого масла, 2,4 тыс. тонн лецитина, 38 тыс. тонн мелассы и 3,2 тыс. тонн шрота. Общий объем фактических инвестиций «Легендагро» в сельскохозяйственные проекты в Приморье по состоянию на 1 июня этого года превысил 912 млн рублей.
ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств, центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Сельскохозяйственный кластер действует на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского районов Приморского края. В настоящее время в ТОР «Михайловский» выполняется 17 проектов, общий объем заявленных инвестиций составляет 80 млрд рублей.
Досье газеты «Золотой Рог»: основными акционерами АО «Легендагро холдинг» являются Joyvio Group (стратегическая инвестиционная платформа для развития агробизнеса Legend Holdings), Beidahuang Group (крупнейший в КНР сельскохозяйственный бизнес) и Jiusan Oils & Grains Industries Group Co. (дочерняя компания Beidahuang, третий по объему переработчик соевых бобов в Китае). АО «Легендагро холдинг» зарегистрировано в декабре 2018 года во Владивостоке. Уставный капитал составляет 900 млн рублей. Учредитель – компания «Цзяво Бэйдахуан Агро» (Китай).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ТАСС
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