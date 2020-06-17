Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Газификация в приоритете
В 2020 году на подключение россиян к газу пойдут рекордные инвестиции
Газификация российских регионов – одно из важнейших направлений деятельности компании «Газпром». Программа газификации реализуется совместно с властями 66 субъектов Российской Федерации. При этом компания отвечает за прокладку газопроводов до населённых пунктов, а в обязанности региональных властей входит строительство уличных сетей и подготовка потребителей к приёму голубого топлива.
За последние 15 лет, с 2005 по 2019 год, только «Газпром» построил около 34 тысяч километров межпоселковых газопроводов. Средний уровень газификации России был увеличен с 53,3% до 70,1%. При этом наиболее быстрыми темпами рос уровень газификации сельских территорий. За эти годы он повышен почти в два раза - с 34,8% до 61,8%. А значит число, сел и деревень, где жители подключились к газу, становится больше и больше.
Газификация не только повышает качество жизни в каждом отдельном регионе, но и создаёт мощную производственную базу для увеличения, в первую очередь, местного экономического потенциала. Там, где есть газ, появляются новые предприятия и новые рабочие места, налоги с которых укрепляют региональные бюджеты. И чем лучше налажено взаимодействие между руководством края или области с «Газпромом», тем быстрее ладится эта работа. Кстати, в 2020 году компания выделила на газификацию рекордные деньги - 39,3 миллиарда рублей, почти на 5 миллиардов больше, чем годом ранее.
О том, как идет газификация нашего региона, рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг.
– Георгий Владимирович, расскажите, как ведется работа по газификации Приморья? Какие результаты уже достигнуты?
– Создание новых распределительных сетей природного газа на Дальнем Востоке идет «в русле» нескольких проектов. Один из наиболее масштабных – это Программа газификации регионов России ПАО «Газпром», по которой газовая компания за счет своих инвестиций создает опорную сеть магистральных и межпоселковых газопроводов, а власти берут на себя ответственность за возведение внутрипоселковых распределительных сетей и обеспечивают подключение к ним потребителей. По условиям программы, газовики и администрация должны синхронизировать свои усилия, однако жизнь нередко вносит в работу свои коррективы. Для повышения темпов работы была создана рабочая группа по вопросам газификации, куда вошли руководители администрации региона и представители предприятий группы компаний «Газпром межрегионгаз».
В Приморском крае реализация мероприятий Программы газификации регионов России началась в 2008 году. В 2011 году был запущен магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск - Владивосток», а к 2019 году были введены в эксплуатацию 9 объектов газораспределения общей протяженностью 146 км. Сейчас в Приморье фактически создается новая сеть газопроводов, благодаря которым впоследствии станет возможной широкая газификация территории. Пока «голубое топливо» используют только крупные потребители – например, энергогенерация Владивостока, включая вновь построенную ТЭЦ «Восточную», ПАО «ДВЗ» «Звезда» в Большом Камне.
– Какие планы стоят перед газовиками в 2020 году?
– В этом году мы рассчитываем начать строительство четырех объектов для газификации Михайловского и Спасского районов, а также ЗАТО Фокино. Продолжается сооружение газовых сетей к Дальнереченску и Артему, а также для газификации территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Михайловский». Три объекта в настоящее время ожидают получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
На фото: Газификация не только повышает качество жизни в каждом отдельном регионе, но и создаёт мощную производственную базу для увеличения, в первую очередь, местного экономического потенциала.
Фото ПАО «Газпром».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Газификация в приоритете
- Бизнес по-приморски: Еще не реализованный агропроект уже терпит убытки
- Энергетика нас связала
- ПАО "ДЭК" вышло в новые регионы
- Индия поднимается на российском газе и угле
- Энергоперестройка
- Энергоснабжение в столице Приморья улучшат за счет модернизации подстанции "Волна"
- Уссурийск подключили к магистральному газопроводу
- В Приморье готовы обслуживать творения Илона Маска
- В Приморье заискрило
Новости раздела
- Газификация в приоритете
- В морском порту Суходол уже укладывают железнодорожные пути
- Китайцам добавили земли в Приморье
- ВТБ занял больше трети ипотечного рынка
- Ставки сделаны в Приморье
- Сезон приморской кухни
- По коронавирусу прошлись антисептиком
- Согревая улицы
- Зеленый друг в офисе не помешает
- Самоизоляция не сорвет подготовку к зиме
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Помощь, которая спасает жизни
- В Хабаровском крае возник новый очаг коронавирусной инфекции
- Хабаровский край выходит из самоизоляции
- COVID-19: Владивосток, Находка и Уссурийск остаются лидерами по числу заболевших
- Международный мост через реку Амур "Благовещенск - Хэйхэ" ждёт первых автомобилистов
- Власти собираются заглянуть в лукошки россиян
- COVID-19: На Сахалине нет ни одного летального случая
- Свободный порт Владивосток обзавелся новым складом площадью около 9500 кв метров
- На Сахалине и Курилах рыбакам-любителям разрешат продавать уловы
- Названа наименее предрасположенная к коронавирусу группа крови