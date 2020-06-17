Газификация в приоритете

В 2020 году на подключение россиян к газу пойдут рекордные инвестиции

Газификация российских регионов – одно из важнейших направлений деятельности компании «Газпром». Программа газификации реализуется совместно с властями 66 субъектов Российской Федерации. При этом компания отвечает за прокладку газопроводов до населённых пунктов, а в обязанности региональных властей входит строительство уличных сетей и подготовка потребителей к приёму голубого топлива.

За последние 15 лет, с 2005 по 2019 год, только «Газпром» построил около 34 тысяч километров межпоселковых газопроводов. Средний уровень газификации России был увеличен с 53,3% до 70,1%. При этом наиболее быстрыми темпами рос уровень газификации сельских территорий. За эти годы он повышен почти в два раза - с 34,8% до 61,8%. А значит число, сел и деревень, где жители подключились к газу, становится больше и больше.

Газификация не только повышает качество жизни в каждом отдельном регионе, но и создаёт мощную производственную базу для увеличения, в первую очередь, местного экономического потенциала. Там, где есть газ, появляются новые предприятия и новые рабочие места, налоги с которых укрепляют региональные бюджеты. И чем лучше налажено взаимодействие между руководством края или области с «Газпромом», тем быстрее ладится эта работа. Кстати, в 2020 году компания выделила на газификацию рекордные деньги - 39,3 миллиарда рублей, почти на 5 миллиардов больше, чем годом ранее.

О том, как идет газификация нашего региона, рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг.

– Георгий Владимирович, расскажите, как ведется работа по газификации Приморья? Какие результаты уже достигнуты?

– Создание новых распределительных сетей природного газа на Дальнем Востоке идет «в русле» нескольких проектов. Один из наиболее масштабных – это Программа газификации регионов России ПАО «Газпром», по которой газовая компания за счет своих инвестиций создает опорную сеть магистральных и межпоселковых газопроводов, а власти берут на себя ответственность за возведение внутрипоселковых распределительных сетей и обеспечивают подключение к ним потребителей. По условиям программы, газовики и администрация должны синхронизировать свои усилия, однако жизнь нередко вносит в работу свои коррективы. Для повышения темпов работы была создана рабочая группа по вопросам газификации, куда вошли руководители администрации региона и представители предприятий группы компаний «Газпром межрегионгаз».

В Приморском крае реализация мероприятий Программы газификации регионов России началась в 2008 году. В 2011 году был запущен магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск - Владивосток», а к 2019 году были введены в эксплуатацию 9 объектов газораспределения общей протяженностью 146 км. Сейчас в Приморье фактически создается новая сеть газопроводов, благодаря которым впоследствии станет возможной широкая газификация территории. Пока «голубое топливо» используют только крупные потребители – например, энергогенерация Владивостока, включая вновь построенную ТЭЦ «Восточную», ПАО «ДВЗ» «Звезда» в Большом Камне.

– Какие планы стоят перед газовиками в 2020 году?

– В этом году мы рассчитываем начать строительство четырех объектов для газификации Михайловского и Спасского районов, а также ЗАТО Фокино. Продолжается сооружение газовых сетей к Дальнереченску и Артему, а также для газификации территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Михайловский». Три объекта в настоящее время ожидают получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

На фото: Газификация не только повышает качество жизни в каждом отдельном регионе, но и создаёт мощную производственную базу для увеличения, в первую очередь, местного экономического потенциала.

Фото ПАО «Газпром».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.