ВТБ занял больше трети ипотечного рынка

Банк выдал в регионе свыше 6 миллиардов рублей по ипотеке

За январь-май ВТБ выдал жителям Приморского края две тысячи ипотечных кредитов на сумму 6,1 млрд рублей: это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате с начала года ипотечный портфель ВТБ в Приморском крае вырос на 10% и на 1 июня превысил 31 млрд рублей.

Росту выдач за отчетный период способствовало снижение ипотечных ставок – ВТБ еще в первом квартале одним из первых на рынке снизил их ниже 8%. В настоящее время кредит на готовое и строящееся жилье в банке можно оформить от 7,9% годовых, рефинансирование – от 8,3%, что является одним из лучших предложений на рынке.

Кроме того, ВТБ активно работает по программам с госсубсидированием: выдает и рефинансирует ипотечные кредиты по программе для семей с двумя и более детьми по ставке от 5% годовых, по программе дальневосточной ипотеки со ставкой 2%, а также в рамках предложения «Ипотека с господдержкой 2020».

«При общем росте ипотечных продаж хочу отметить, что особым спросом пользуется льготная ипотека. Выдачи жилищных кредитов ВТБ по программам с госсубсидированием за первые пять месяцев текущего года составили 1,9 млрд рублей: это почти треть от всего объема выданной за данный период ипотеки», - отметил управляющий ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ.

ВТБ является одним из лидеров рынка ипотечного кредитования Приморского края. По данным ЦБ РФ, доля банка в общем объеме выдач ипотеки в регионе по итогам первого квартала составила 35%, по кредитному портфелю - 33%.

На фото: Управляющий ВТБ в Приморском крае Александр Вялков: «При общем росте ипотечных продаж хочу отметить, что особым спросом пользуется льготная ипотека».

Фото пресс-службы ВТБ

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.