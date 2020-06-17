Ставки сделаны в Приморье

Инвестор закрывшейся игорной зоны «Азов-Сити» рискнул вложиться в проект на Дальнем Востоке

Инвесторы из материкового Китая готовы вложиться в казино в игорной зоне «Приморье». Интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) «Приморье», парализованная обрушившейся на мир пандемией, подает признаки жизни – в ближайшей перспективе в бухте Муравьиная намечено открытие первой очереди гостинично-развлекательного комплекса «Шамбала», проект которого реализует владелец и гендиректор одноименной компании Максим СМОЛЕНЦЕВ, ранее потерявший деньги в закрывшейся игорной зоне «Азов-Сити».

Реализация проекта ИРКЗ «Приморье» началась в 2012 году. В настоящий момент на территории курорта осуществляют строительство крупные международные и российские инвесторы, среди которых NagaCorp Ltd. (Камбоджа), Summit Ascent Holdings Ltd./SunCity Group Holdings Ltd. (Китай), ЗАО «Шамбала» (Россия). Общий объем инвестиций на данном этапе составил 16,5 млрд рублей.

По сведениям газеты «Золотой Рог», в настоящее время вхождением в игорную зону «Приморье» интересуется еще одна компания из материкового Китая. Южнокорейский капитал рулеткой пока не интересуется, но будет развивать сопутствующую развлекательную инфраструктуру.

Коронавирус не помеха

Открытие «Шамбалы» первоначально планировалось на март, затем было перенесено на май. На фоне коронавируса инвестор отмечал сбой нескольких поставок и сложности с рабочими у подрядных организаций. Это привело к задержке на три-четыре недели, но строительство не остановилось, так как основные оборудование и материалы закупались заранее. Заканчивали достройку объекта в основном российские специалисты, хотя ранее, на этапах монолитного строительства и кладки, работали граждане Узбекистана, Китая и Северной Кореи. На данный момент строительные работы полностью завершены, ведется финишная отделка.

Так выглядит проект «Шамбала».



ЗАО «Шамбала» (Краснодар) было одним из двух операторов игорной зоны «Азов-Сити» (Краснодарский край) и управляла казино под брендами «Шамбала» и «Нирвана». В декабре 2018 года игорная зона «Азов-Сити» была закрыта. В итоге уже несколько лет бывшие резиденты «Азов-Сити» судятся из-за ликвидации игорной зоны, пытаясь возместить убытки.

Строительство комплекса «Шамбала» разбито на две очереди. На первом этапе предусмотрен запуск казино площадью почти 16 тыс. кв. метров и набор штата сотрудников в количестве до 500 человек.

Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка трех лет. Площадь второй очереди составит около 42 тыс. кв. м.

В строительство первой очереди ЗАО «Шамбала» инвестировало около 8 млрд рублей. Согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, новое казино будет приносить в бюджет региона более 120 млн рублей ежегодно без учета других налоговых отчислений.

До 2022 года в «Шамбалу» войдет также гостиница, конференц-банкетные залы, спортивный комплекс, спа-зона и зона шопинга. Тогда количество рабочих мест увеличится в два раза - до 1 тыс.

Владельцы первого казино уже зарабатывают миллиарды

Напомним, первый успешный проект в игорной зоне «Приморье» реализовала G1 Entertainment («Первая игровая компания»). ООО «Джи1 Интертейнмент» на первом этапе инвестировало 8,24 млрд рублей в строительство и открытие в ноябре 2015 года развлекательного комплекса Tigre de Cristal. В дальнейшем инвестор направил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории еще 816 млн рублей.

Ввод в строй второй фазы комплекса Tigre de Cristal планируется в 2022 году. Рядом с существующим комплексом планируется построить гостиницу с казино, четыре ресторана и бары, закрытый пляжный клуб и СПА, это позволит удвоить число игровых столов и автоматов и, как минимум, вдвое увеличить вместимость комплекса. Предполагалось, что новый проект будет реализован при участии корейской Kangwon Land, владельца игорной зоны в Южной Корее.

Досье "Золотого Рога": ООО «Джи1 Интертейнмент» зарегистрировано в сентябре 2010 года в городе Артеме. Уставный капитал компании составляет 1,191 млрд рублей. Единственным участником компании выступает гонконгская Oriental Regent Limited (на 60% принадлежит гонконгской Summit Ascent Holdings Limited, еще на 25% - тайваньской Firich Enterprises Co., Ltd.). «Джи1 Интертейнмент» в 2019 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,4 раза по сравнению с 2018 годом, до 1,838 млрд рублей.

Selena cменила имя

Пока нет данных о текущем состоянии проекта гостиничного комплекса с казино «Империал» стоимостью более $250 млн, первую очередь которого планировалось построить к осени этого года.

Проект, ранее называвшийся Selena, реализует российское ООО «Даймонд Форчун», имеющее в аренде несколько участков интегрированного курорта. Соинвестором выступает японская компания Simple Create Co Ltd. Интересно, что учредителем «Даймонд Форчун» является ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим», владельцы которого в настоящее время скрываются за двумя кипрским офшорами.

Гостинично-развлекательный комплекс Imperial станет четвертым объектом, который начнет свою работу на территории игорной зоны вместе с Tigre de Cristal, Naga Vladivostok и «Шамбала».

«Империал» будет включать в себя гостиницу минимум на 360 номеров, казино на 50 столов и 300 игровых автоматов, ночной клуб, торговые площади и другие объекты.

Согласно действующим налоговым ставкам, ежегодно комплекс будет приносить не менее 100 млн рублей в бюджет Приморья только от игорной деятельности.

Расчехляйте клюшки

Уже в следующем году «Приморье» начнет оправдывать специфику развлекательной курортной зоны. В марте АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, на 100% принадлежит министерству имущественных и земельных отношений Приморья) заключило генеральное соглашение с южнокорейской компанией «Family Golf» о развитии гольф-курорта в районе игорной зоны. Генеральный инвестор ООО «Владивосток Гольф и Резорт» планирует приступить к подготовительным работам уже в начале лета этого года.

«В стадии проектирования уже находится гольф – поле на 27 лунок, здание общежития персонала и гольф – отель с клубом на 120 номеров. Объем инвестиций первой очереди строительства составит порядка 30 млн. Ожидаемые поступления в бюджеты всех уровней - порядка 100 млн. рублей ежегодно. Предполагаемое количество приморцев, которые смогут получить работу, - порядка 120 человек», - сообщила гендиректор АО «КРПК» Ольга СУН-ЖАЮ.

ООО «Владивосток Гольф и Резорт» зарегистрировано во Владивостоке в декабре 2019 года с уставным капиталом 6 млн рублей. Владельцами компании на данный момент являются президент «Family Golf» ДЖОНГ Иль Су (75%) и АО «М - Отель Приморье» (25%). Российская компания зарегистрирована в Артеме с уставным капиталом 18,1 млн рублей. Учредителем ООО является Людмила КОРОЛЕВА, гендиректором – Сергей РУСАЛЕНКО, совладелец ряда управляющих компаний Владивостока, бывший председатель Приморского отделения «Опоры России».

Всего на развитие проекта планируется выделить 230 гектаров земли.

«Инвестор приступит к подготовительным работам уже в июне этого года. В течение года планируется построить тренировочную станцию, поддерживающий отель на 120 номеров, гостевой дом, выполнить планировку гольф-полей и все коммуникации. Предусмотрены прогулочные зоны и велосипедные дорожки, - пояснила Ольга Сун-Жаю в интервью на сайте КРПК. - В сезон 2021-22 годов должны завершить строительство гольф-полей полностью и начать работу. Гостям должно быть удобно жить в гольф-курорте 4-5 дней, поэтому комплекс будет включать в себя рестораны европейской кухни, СПА-центр и клинику по уходу за телом, комплекс водных аттракционов и все условия для организации встреч и переговоров».

Отметим, что это уже второй гольф-проект в Приморье с участием южнокорейского капитала. В начале этого года ООО «Гольф-парк ДВ», резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), начало строительство в Надеждинском районе первого на Дальнем Востоке РФ гольф-клуба.

Проект Vladivostok Golf Club & Resort предусматривает строительство гольф-поля длиной 6650 метров на 18 лунок, а также комплексного всесезонного курорта с теннисными кортами и жилого кластера. Первая фаза проекта включает в себя строительство гольф-поля на 9 лунок, клубного дома, арендных домов.

«Проект - масштабный, требует значительных и долгосрочных вложений. Земельный участок был выделен под строительство гольф-парка еще в 2008 году, но его инициатор почти 10 лет не мог привлечь необходимые инвестиции. Реализация началась только после привлечения региональной девелоперской компании ООО «Ареал-Девелопмент» и благодаря возможностям Свободного порта. За счет преференций СПВ эффективность проекта в среднем возрастает на 29%», - отмечал руководитель обособленного подразделения Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта во Владивостоке Станислав ВАРНАКОВ.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гольф-парк ДВ» зарегистрировано во Владивостоке в мае 2012 года. Конечным бенефициаром компании является бывший совладелец АО «ТУРНИФ» Дмитрий ГЛОТОВ.

На верхнем фото: На данный момент в игорной зоне свободны несколько участков.

Фото АО "КРПК"

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.