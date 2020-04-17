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Дополнен перечень предприятий Приморья, которые возобновят работу

17 Апреля 2020, 19:06 | Приморье

Правительство Приморья расширило перечень компаний и предприятий, на которые не будет распространяться Указ Президента России Владимира Путина от 2 апреля. Сейчас в список входят организации из 55 сфер деятельности, которые могут возобновить свою работу, соблюдая все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

Изменения коснулись уже работающих организаций. Те, которые реализуют программы дошкольного образования, продолжат работу дежурных групп, организации среднего профессионального образования – дистанционное обучение, а организации общего образования расширят способы преподавания – малокомплектные школы, реализующие программы общего образования, смогут работать как дистанционно, так и очно

Кроме того, к принятым ранее 49 сферам деятельности добавились еще шесть отраслей. Среди них:

– химчистки и прачечные;

– организации, осуществляющие услуги по выполнению землеустроительных работ, а также организации, осуществляющие кадастровую деятельность;

– фотосалоны, в части оказания услуг по изготовлению фотографий для документов, за исключением расположенных в торговых центрах и на розничных рынках;

– автомобильные стоянки;

– лизинговые организации, а также организации, предоставляющие услуги аренды недвижимого имущества, транспорта и спецтехники;

– организации, осуществляющие торговлю транспортными средствами.

Компании и предприниматели, входящие в список, могут возобновить свою деятельность только при условии соблюдения всех необходимых санитарных норм, проведения дезинфекции, а также индивидуальной защиты посетителей и персонала.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: предприятия  коронавирус 



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