В Приморье уволен министр цифрового развития

Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук освобожден от занимаемой должности. Соответствующий приказ подписал губернатор Олег Кожемяко в пятницу, 17 апреля.

С 2019 года Сергей Максимчук курировал в Правительстве Приморского края вопросы цифрового развития, включая внедрение системы «Умный город», реализацию национального проекта «Цифровая экономика», а также молодежную политику.

Большая ответственность была возложена на возглавляемое Сергеем Максимчуком министерство в период эпидемии коронавирусной инфекции. С введением режима полной самоизоляции в крае губернатор поручил министру обеспечить запуск электронной системы пропусков и эффективное дистанционное обучение в образовательных организациях края.