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В Приморье уволен министр цифрового развития
17 Апреля 2020, 14:38 | Приморье
Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук освобожден от занимаемой должности. Соответствующий приказ подписал губернатор Олег Кожемяко в пятницу, 17 апреля.
С 2019 года Сергей Максимчук курировал в Правительстве Приморского края вопросы цифрового развития, включая внедрение системы «Умный город», реализацию национального проекта «Цифровая экономика», а также молодежную политику.
Большая ответственность была возложена на возглавляемое Сергеем Максимчуком министерство в период эпидемии коронавирусной инфекции. С введением режима полной самоизоляции в крае губернатор поручил министру обеспечить запуск электронной системы пропусков и эффективное дистанционное обучение в образовательных организациях края.
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