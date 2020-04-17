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Олег Кожемяко проверил предприятия Приморья на соблюдение санитарных норм

17 Апреля 2020, 12:43 | Приморье
На судостроительных заводах в Приморье проводят дезинфекцию помещений и замеряют температуру. Губернатор края Олег Кожемяко совместно с представителями Роспотребнадзора лично проверил меры санитарной безопасности на предприятиях, расположенных во Владивостоке, в четверг, 16 апреля.
 
Олег Кожемяко побывал на двух заводах, выполняющих гособоронзаказ: АО «Центр судоремонта «Дальзавод» и АО «Восточная верфь».
 
Сейчас на «Дальзаводе» работают более 2,5 тысяч сотрудников. Здесь соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. На входе расположены средства дезинфекции, проводится бесконтактная термометрия, все заводчане работают в масках.
 
На «Восточной верфи» сотрудники Роспотребнадзора отметили недостаточное количество бесконтактных термометров и антисептиков. Предприятию рекомендовано после каждой рабочей смены проводить дезинфекцию помещений.
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что на производстве должны быть предусмотрены все меры безопасности.
 
«Нам важно сохранить эту отрасль, выполнение гособоронзаказа. При этом необходимо соблюдать на предприятиях санитарно-эпидемиологические нормы. В связи с ростом заболевания коронавирусом, мы будем проводить такие мониторинги регулярно», – заявил Губернатор.
 
Отметим, АО «Центр судоремонта «Дальзавод» и АО «Восточная верфь» вошли в список стратегически важных промышленных предприятий, сотрудникам которых разрешено работать во время полного режима самоизоляции. 
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: кожемяко  коронавирус  санитарные нормы 



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