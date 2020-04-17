Жители частных домов в Приморье станут меньше платить за мусор

Тариф за вывоз коммунальных отходов в частном секторе уравняют с многоквартирными домами. Соответствующий законопроект инициировало Правительство Приморского края.

Как рассказала заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, сейчас жители частного сектора при вывозе отходов платят 116 рублей за проживающего, при этом в многоквартирных домах тариф составляет 65 рублей с зарегистрированных в квартире людей.

«Эта разница была обусловлена федеральными нормативами, по которым и рассчитывался тариф на вывоз мусора, однако это вызвало непонимание и справедливую критику со стороны приморцев, живущих в частных домах. Данный вопрос изучался Правительством региона, и было принято решение приравнять плату для частного сектора к многоквартирным домам», – пояснила Елена Пархоменко.

Таким образом, из краевого бюджета будет компенсироваться разница в нормативах потребления отходов и люди, проживающие в частных домах, станут платить столько же, сколько и жители многоэтажек.

По словам зампреда регионального Правительства, данный закон будет принят в течение апреля этого года.

Фото – Роман Павловский