Оставшимся без работы владивостокцам придется отрабатывать пособие в 12 тысяч рублей

Горожане, потерявшие работу в период эпидемии, могут принять участие в общественных и временных работах

Горожане, потерявшие работу в период эпидемии, могут принять участие в общественных и временных работах, которые организует служба занятости Приморья. Повышенный размер материальной поддержки для таких граждан составит более 12 тысяч рублей.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, граждане, потерявшие работу и зарегистрировавшиеся в качестве безработных после 18 марта, смогут получить повышенный размер материальной поддержки при участии во временных и общественных работах. Размер ежемесячной помощи для таких граждан составит 12 130 рублей. Выплата в повышенном размере будет назначена на первые два месяца участия в общественных работах.

Кроме того, часть владивостокцев, занятых на временных работах, помимо заработной платы от работодателя и материальной поддержки смогут рассчитывать еще на выплату пособия.

«В некоторых случаях для гражданина, ранее имевшего работу, а сейчас получающего пособие в максимальном размере, общественные работы являются неподходящими с точки зрения законодательства о занятости. В этом случае выплата пособия сохраняется. Общая сумма материальной поддержки, которую получит гражданин при условии отработки полного рабочего времени, может составить около 26 тысяч рублей», – комментируют в ведомстве.

Общественные работы предлагаются по следующим основным направлениям:

благоустройство и озеленение территории;

оказание социальных услуг населению (помощь ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья и людям старшего возраста);

малярные и штукатурные работы;

делопроизводство;

подсобные работы в лесном хозяйстве;

ремонт и строительство дорожного полотна;

ремонтно-строительные работы;

пошив спецодежды;

работа по подготовке к отопительному сезону;

распространение рекламы, печатных изданий;

работа почтальоном, сортировщиком в отделениях связи и другие.

По вопросам участия в общественных и временных работах необходимо обращаться в отделения Приморского центра занятости населения. Информацию можно уточнить по телефонам 8 (423) 226-08-90 и 8 (423) 222-86-70.

Отметим, дистанционно подать заявление в службу занятости и зарегистрироваться в качестве безработных можно через портал «Работа в России». Подробная информация и пошаговая инструкция регистрации размещена на интерактивном портале краевого минтруда в разделе «Внимание Коронавирус».

По информации пресс-службы правительства Приморского края

Фото из архива