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Оставшимся без работы владивостокцам придется отрабатывать пособие в 12 тысяч рублей
17 Апреля 2020, 08:40 | Приморье
Горожане, потерявшие работу в период эпидемии, могут принять участие в общественных и временных работах
Горожане, потерявшие работу в период эпидемии, могут принять участие в общественных и временных работах, которые организует служба занятости Приморья. Повышенный размер материальной поддержки для таких граждан составит более 12 тысяч рублей.
Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, граждане, потерявшие работу и зарегистрировавшиеся в качестве безработных после 18 марта, смогут получить повышенный размер материальной поддержки при участии во временных и общественных работах. Размер ежемесячной помощи для таких граждан составит 12 130 рублей. Выплата в повышенном размере будет назначена на первые два месяца участия в общественных работах.
Кроме того, часть владивостокцев, занятых на временных работах, помимо заработной платы от работодателя и материальной поддержки смогут рассчитывать еще на выплату пособия.
«В некоторых случаях для гражданина, ранее имевшего работу, а сейчас получающего пособие в максимальном размере, общественные работы являются неподходящими с точки зрения законодательства о занятости. В этом случае выплата пособия сохраняется. Общая сумма материальной поддержки, которую получит гражданин при условии отработки полного рабочего времени, может составить около 26 тысяч рублей», – комментируют в ведомстве.
Общественные работы предлагаются по следующим основным направлениям:
благоустройство и озеленение территории;
оказание социальных услуг населению (помощь ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья и людям старшего возраста);
малярные и штукатурные работы;
делопроизводство;
подсобные работы в лесном хозяйстве;
ремонт и строительство дорожного полотна;
ремонтно-строительные работы;
пошив спецодежды;
работа по подготовке к отопительному сезону;
распространение рекламы, печатных изданий;
работа почтальоном, сортировщиком в отделениях связи и другие.
По вопросам участия в общественных и временных работах необходимо обращаться в отделения Приморского центра занятости населения. Информацию можно уточнить по телефонам 8 (423) 226-08-90 и 8 (423) 222-86-70.
Отметим, дистанционно подать заявление в службу занятости и зарегистрироваться в качестве безработных можно через портал «Работа в России». Подробная информация и пошаговая инструкция регистрации размещена на интерактивном портале краевого минтруда в разделе «Внимание Коронавирус».
По информации пресс-службы правительства Приморского края
Фото из архива
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Теги: трудоустройство коронавирус кадры
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