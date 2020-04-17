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Карантин не испортил владивостокцам аппетита
Во Владивостоке расцвел курьерский бизнес, связанный, прежде всего, с доставкой еды и алкоголя
Последние недели карантинного режима изменили естественным образом некоторые потребительские привычки людей. Оказавшись «самоизолированными» в собственных домах, они стали активнее пользоваться услугой по доставке еды на дом. И это повлияло на ситуацию кардинальным образом. Вслед за возросшим спросом перестроилось и предложение. Тут неожиданно и выявилось, что именно оказалось устоявшимся, прочным и востребованным, за чем конкретно пошел заказчик услуги.
Собственно, главным преимуществом в этой ситуации оказалась заработанная за годы репутация и сложившийся круг клиентов. Рестораны и кафе, прекратившие обслуживать клиентов непосредственно в своих заведениях, переключились на заказы на дом.
«Суммарно это, конечно, не то количество клиентов, которое мы обслуживаем обычно, работая в традиционном для нас режиме, но тот поток заказов с доставкой на дом, который не прекращается последние недели, позволил нам держаться на плаву. И даже - более того, у нас стабилен приток новых клиентов, которые только в этой ситуации впервые познакомились с нашей кухней. Наше кафе не про спиртное, а про еду, поэтому приоритеты у гостей и заказчиков не сменились – это хинкали, хачапури, шашлыки», - рассказали в кафе «Супра».
Но однозначно выиграли в этих обстоятельствах интернет-магазины. И тут свою роль сыграла репутация. Интернет-супермаркет «Довольный слон», известный потребителям уже почти 10 лет, по словам его руководителя Александра ГЕНКАЛА, увеличил свои продажи в два раза за эти дни. В его ассортименте в список «товаров повышенного спроса» попали, прежде всего, бакалейные продукты и консервы. Кроме того, люди стали активно покупать антисептики и прочие подобные товары. Выросла за эти дни стоимость продуктов в магазине в среднем на 5-7%. Рост этот в интернет-супермаркете объяснили повышением цены у поставщиков.
Рост продаж через интернет подтвердил и руководитель интернет-магазина «Раут-Маркет» Алексей БОБКОВ. «Сейчас спрос достаточно большой, он вырос в два раза. Но мы справляемся с возросшей нагрузкой. Мы шесть лет на рынке, нас знает потребитель, к тому же, у нас собственный автотранспорт, что сокращает путь до потребителя при доставке. И поскольку другие направления нашей деятельности, в том числе horеca, сейчас приостановлены, то мы перебросили наших курьеров на доставку продуктов людям, заказывающим их через интернет-магазин. Мы никого не уволили, не сократили штатных рабочих. Просто они переключились на доставку заказов населению».
Конечно, в ситуации резко возросшего спроса на услугу к ее оказанию подключились все, кто не поленился этим заниматься. И даже такси. На рынке, помимо традиционных компаний, появились и новые курьеры, возникшие с началом «самоизоляции».
«Мы только открываемся, доставляем покупки из супермаркетов, но пока маловато заказов, - поделился руководитель вновь созданной во Владивостоке компании. - При этом оценивать перспективы спроса на доставку после того, как закончится особый режим, мы все же не будем пока. Хотя, стоит отметить, что тенденция роста покупок продуктов через интернет возникла не сегодня и все предыдущие годы демонстрировала устойчивость. Собственно, поэтому мы и вышли на этот рынок. Пока у людей есть деньги, они будут заказывать. Если последствия ситуации будут развиваться по худшему сценарию, благоприятных перспектив мы не дождемся. По крайней мере, в ближайшие месяцы».
Несмотря на быстро меняющийся расклад на рынке, такой ситуативный рост спроса на услуги по доставке едва ли позволит случайным игрокам стать востребованными. Доверие быстро не завоюешь, говорят они. И это при том, что цены на услуги доставки практически не изменились, они в большинстве случаев по-прежнему находятся в диапазоне от 200 до 400 рублей по городу.
«Когда-то занимались этим делом – оказывали услуги по доставке. И сейчас попытались встроиться в этот поток курьерских доставок. Но оказалось, что город живет своей жизнью, люди сами решают проблемы. И заработать мало-мальски достойно на этом нам практически не удалось», - рассказал газете «Золотой Рог» неудачливый курьер.
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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