Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В службу занятости можно попасть через портал
Новый порядок признания граждан безработными, предполагающий оформление пособия через портал «Работа в России», будет действовать до конца года. Информацию об этом озвучил председатель правительства Михаил МИШУСТИН.
В соответствии с новым постановлением о введении для безработных граждан временных правил, регистрацию и назначение пособия, а также поиск работы и направление на обучение служба занятости будет вести в онлайн-режиме. Назначение пособия будет проходить, в том числе, на основе данных, которые безработный гражданин указал в своем личном кабинете на портале «Работа в России». При этом от гражданина потребуется заявление и резюме. Вместе с тем, в министерстве труда и социальной политики Приморского края напоминают: зарегистрироваться в качестве безработного можно также на интерактивном портале ведомства soctrud.primorsky.ru.
Пошаговые инструкции о том, как войти в личный кабинет и подать все необходимые документы, как дистанционно зарегистрироваться на портале Госуслуг, можно найти на сайте краевого минтруда в разделе «Внимание Коронавирус». По всем вопросам в сфере занятости населения жители края могут обращаться по телефону «горячей линии»: 8-800-200-51-68
Новости партнеров
Новости тематики
- В службу занятости можно попасть через портал
- Возможность регистрации в службе занятости предусмотрят через портал "Работа в России"
- "Неужели у вас во Владивостоке это не принято? Вот и будете сидеть в своей провинции"
- В Приморье обучать специалистов по судоремонту будут на заводе в Находке
- ННК предлагает влиться в свой дружный коллектив
- Более 5 тысяч жителей Приморья начали год с поиска новой работы
- 76 приморцев поборются за выход в финал национального конкурса "Лидеры России"
- На новый формат трудовых книжек жители Приморья смогут перейти в 2020 году
- Сила мастерства
- 143 000 человек ищут новую работу в Приморье
Новости раздела
- В службу занятости можно попасть через портал
- Карантин не испортил владивостокцам аппетита
- Оставшимся без работы владивостокцам предлагают трудоустройство за 12 тысяч рублей
- Кредиты бизнесу под 0% начали выдавать в Приморье
- Санитарно-эпидемиологический режим усилят в торговых сетях Приморья
- Владивосток становится лучше
- Колбасный король добрался до сети "Фреш 25"
- Гарантийный фонд Приморья запустил консультации по "кредитным каникулам" для краевого бизнеса
- Выведу и высушу
- Бизнес-Премия Приморского края вышла на финишный этап
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- По приказу главы правительства россиян поделили на три категории
- Застрявших в Таиланде и других "злачных" местах россиян авиаторы обдерут как липку
- COVID-2019: С 17 апреля посещение островов Русский, Попова и Рейнеке будет ограничено
- Оформить меры социальной поддержки приморцы могут через социальный портал
- COVID-19 отсрочил выборы-2020
- Национальный парк "Бикин" в Приморье приостанавливает прием туристов
- Амурский судостроительный завод возобновил работу
- На Камчатку доставлена партия тестов "нового поколения"
- Аэропорт Владивосток подсчитывает убытки
- Еще один случай каронавируса привезли в Приморье из Москвы